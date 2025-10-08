Идеальные 'домоседы': названы 10 пород собак, которых нужно меньше всего выгуливать

Эксперт по домашним животным назвал 10 пород собак, которым нужно меньше всего физических активностей.

https://glavred.info/dim/idealnye-domosedy-nazvany-10-porod-sobak-kotoryh-nuzhno-menshe-vsego-vygulivat-10704839.html Ссылка скопирована

10 ленивых пород собак / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Все ли собаки нуждаются в длительных прогулках

Какие породы собак довольствуются короткими выгулами

Почему бульмастифы кажутся активными, но на самом деле малоподвижны

Владельцы собак знают, что уход за домашним любимцем может быть непростым. Постоянные прогулки, тренировки, контроль питания - все это требует времени и усилий. Для тех, кто имеет плотный график или ограниченное пространство, правильный выбор породы с низким уровнем энергии может значительно облегчить жизнь.

Не каждая порода требует часов физических упражнений, чтобы оставаться счастливой и здоровой. Главред узнал, какие собаки вполне довольны короткими прогулками и дремотой рядом с хозяином.

видео дня

Эксперт по домашним животным Аксель Лагеркранц, генеральный директор британского сайта Pets4Homes, поделился с Daily Express списком из 10 пород собак, которым нужно меньше всего выгула.

Английский бульдог

Английский бульдог занимает первое место среди пород с минимальными потребностями в выгуле. Их телосложение и короткий нос уменьшают выносливость к физическим нагрузкам. Они предпочитают отдых и требуют лишь коротких легких прогулок ежедневно.

Английский бульдог / Фото: pixabay.com

Чихуахуа

Чихуахуа - крошечная, но смелая порода. Их маленький размер позволяет легко тратить энергию даже во время коротких прогулок. Они преданные, игривые и резвые, но не требуют долгих физических тренировок.

Чихуахуа / Фото: pixabay.com

Чау-чау

Чау-чау - это пушистый великан со спокойным характером. Для него достаточно умеренных физических нагрузок и неторопливых прогулок. Однако ему важно проводить время с хозяином, чтобы оставаться счастливым.

Чау-чау / Фото: pixabay.com

Бульмастиф

Бульмастифы - большие, мощные и защитные собаки, но очень спокойные. Они предпочитают медленные прогулки и отдых в саду или гостиной. Их репутация активных собак часто преувеличена.

Бульмастиф / Фото: pixabay.com

Грейгаунд

Хотя грейгаунды известны как скоростные собаки, на самом деле они - "домоседы". Достаточно нескольких коротких прогулок и возможности пробежаться на открытом поводке для всплеска энергии. Большую часть дня они наслаждаются покоем и отдыхом.

Грейгаунд / Фото: pixabay.com

Итальянская борзая

Итальянские борзые активны во время коротких игр и спринтов на свежем воздухе, но в основном предпочитают спокойный отдых и объятия. Им не нужны длительные ежедневные прогулки, что делает их удобными для владельцев с ограниченным временем.

Итальянская борзая / Фото: pixabay.com

Ирландский волкодав

Ирландский волкодав - большой, но спокойный пес. Хотя он может быстро потратить энергию во время коротких активностей, большую часть дня проводит в дремоте. Это нежный великан с доброжелательным характером, идеально подходит для семей.

Ирландский волкодав / Фото: pixabay.com

Уиппет

Уиппет - маленькая борзая с мягким и ласковым характером. Они ведут относительно малоподвижный образ жизни, требуя коротких, но интенсивных спринтов несколько раз в день. Уиппеты хорошо ладят с детьми и другими собаками, что делает их прекрасными компаньонами.

Уиппет / Фото: pixabay.com

Йоркширский терьер

Йоркширские терьеры маленькие, но смелые и уверенные в себе. Несмотря на активный характер, им достаточно нескольких получасовых прогулок в день, чтобы вытартить энергию. Эти собаки авантюрные, любопытные и преданные своим хозяевам.

Йоркширский терьер / Фото: pixabay.com

Кламбер-спаниель

Кламбер-спаниель - менее известная порода спаниелей, немного больше обычного спаниеля. Несмотря на то, что спаниели, как правило, энергичные, эта порода требует лишь около часа физической активности в день. Кламбер-спаниели известны своим нежным и спокойным характером, формируют крепкие связи со своей семьей и хорошо ладят с детьми и другими животными.

Кламбер-спаниель / Фото: wikipedia.org

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред