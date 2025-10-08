Идеальные 'домоседы': названы 10 пород собак, которых нужно меньше всего выгуливать

Вы узнаете:
- Все ли собаки нуждаются в длительных прогулках
- Какие породы собак довольствуются короткими выгулами
- Почему бульмастифы кажутся активными, но на самом деле малоподвижны
Владельцы собак знают, что уход за домашним любимцем может быть непростым. Постоянные прогулки, тренировки, контроль питания - все это требует времени и усилий. Для тех, кто имеет плотный график или ограниченное пространство, правильный выбор породы с низким уровнем энергии может значительно облегчить жизнь.
Не каждая порода требует часов физических упражнений, чтобы оставаться счастливой и здоровой. Главред узнал, какие собаки вполне довольны короткими прогулками и дремотой рядом с хозяином.
Эксперт по домашним животным Аксель Лагеркранц, генеральный директор британского сайта Pets4Homes, поделился с Daily Express списком из 10 пород собак, которым нужно меньше всего выгула.
Английский бульдог
Английский бульдог занимает первое место среди пород с минимальными потребностями в выгуле. Их телосложение и короткий нос уменьшают выносливость к физическим нагрузкам. Они предпочитают отдых и требуют лишь коротких легких прогулок ежедневно.
Чихуахуа
Чихуахуа - крошечная, но смелая порода. Их маленький размер позволяет легко тратить энергию даже во время коротких прогулок. Они преданные, игривые и резвые, но не требуют долгих физических тренировок.
Чау-чау
Чау-чау - это пушистый великан со спокойным характером. Для него достаточно умеренных физических нагрузок и неторопливых прогулок. Однако ему важно проводить время с хозяином, чтобы оставаться счастливым.
Бульмастиф
Бульмастифы - большие, мощные и защитные собаки, но очень спокойные. Они предпочитают медленные прогулки и отдых в саду или гостиной. Их репутация активных собак часто преувеличена.
Грейгаунд
Хотя грейгаунды известны как скоростные собаки, на самом деле они - "домоседы". Достаточно нескольких коротких прогулок и возможности пробежаться на открытом поводке для всплеска энергии. Большую часть дня они наслаждаются покоем и отдыхом.
Итальянская борзая
Итальянские борзые активны во время коротких игр и спринтов на свежем воздухе, но в основном предпочитают спокойный отдых и объятия. Им не нужны длительные ежедневные прогулки, что делает их удобными для владельцев с ограниченным временем.
Ирландский волкодав
Ирландский волкодав - большой, но спокойный пес. Хотя он может быстро потратить энергию во время коротких активностей, большую часть дня проводит в дремоте. Это нежный великан с доброжелательным характером, идеально подходит для семей.
Уиппет
Уиппет - маленькая борзая с мягким и ласковым характером. Они ведут относительно малоподвижный образ жизни, требуя коротких, но интенсивных спринтов несколько раз в день. Уиппеты хорошо ладят с детьми и другими собаками, что делает их прекрасными компаньонами.
Йоркширский терьер
Йоркширские терьеры маленькие, но смелые и уверенные в себе. Несмотря на активный характер, им достаточно нескольких получасовых прогулок в день, чтобы вытартить энергию. Эти собаки авантюрные, любопытные и преданные своим хозяевам.
Кламбер-спаниель
Кламбер-спаниель - менее известная порода спаниелей, немного больше обычного спаниеля. Несмотря на то, что спаниели, как правило, энергичные, эта порода требует лишь около часа физической активности в день. Кламбер-спаниели известны своим нежным и спокойным характером, формируют крепкие связи со своей семьей и хорошо ладят с детьми и другими животными.
Вас также может заинтересовать:
- Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу
- Почему собака гоняется за хвостом: специалист назвал три причины
- Почему собака спит с высунутым языком - ветеринары предупредили о важном сигнале
Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред