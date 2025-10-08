Укр
Идеальные "домоседы": названы 10 пород собак, которых нужно меньше всего выгуливать

Руслана Заклинская
8 октября 2025, 17:13
Эксперт по домашним животным назвал 10 пород собак, которым нужно меньше всего физических активностей.
10 ленивых пород собак / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Все ли собаки нуждаются в длительных прогулках
  • Какие породы собак довольствуются короткими выгулами
  • Почему бульмастифы кажутся активными, но на самом деле малоподвижны

Владельцы собак знают, что уход за домашним любимцем может быть непростым. Постоянные прогулки, тренировки, контроль питания - все это требует времени и усилий. Для тех, кто имеет плотный график или ограниченное пространство, правильный выбор породы с низким уровнем энергии может значительно облегчить жизнь.

Не каждая порода требует часов физических упражнений, чтобы оставаться счастливой и здоровой. Главред узнал, какие собаки вполне довольны короткими прогулками и дремотой рядом с хозяином.

Эксперт по домашним животным Аксель Лагеркранц, генеральный директор британского сайта Pets4Homes, поделился с Daily Express списком из 10 пород собак, которым нужно меньше всего выгула.

Английский бульдог

Английский бульдог занимает первое место среди пород с минимальными потребностями в выгуле. Их телосложение и короткий нос уменьшают выносливость к физическим нагрузкам. Они предпочитают отдых и требуют лишь коротких легких прогулок ежедневно.

Английский бульдог / Фото: pixabay.com

Чихуахуа

Чихуахуа - крошечная, но смелая порода. Их маленький размер позволяет легко тратить энергию даже во время коротких прогулок. Они преданные, игривые и резвые, но не требуют долгих физических тренировок.

Чихуахуа / Фото: pixabay.com

Чау-чау

Чау-чау - это пушистый великан со спокойным характером. Для него достаточно умеренных физических нагрузок и неторопливых прогулок. Однако ему важно проводить время с хозяином, чтобы оставаться счастливым.

Чау-чау / Фото: pixabay.com

Бульмастиф

Бульмастифы - большие, мощные и защитные собаки, но очень спокойные. Они предпочитают медленные прогулки и отдых в саду или гостиной. Их репутация активных собак часто преувеличена.

Бульмастиф / Фото: pixabay.com

Грейгаунд

Хотя грейгаунды известны как скоростные собаки, на самом деле они - "домоседы". Достаточно нескольких коротких прогулок и возможности пробежаться на открытом поводке для всплеска энергии. Большую часть дня они наслаждаются покоем и отдыхом.

Грейгаунд / Фото: pixabay.com

Итальянская борзая

Итальянские борзые активны во время коротких игр и спринтов на свежем воздухе, но в основном предпочитают спокойный отдых и объятия. Им не нужны длительные ежедневные прогулки, что делает их удобными для владельцев с ограниченным временем.

Итальянская борзая / Фото: pixabay.com

Ирландский волкодав

Ирландский волкодав - большой, но спокойный пес. Хотя он может быстро потратить энергию во время коротких активностей, большую часть дня проводит в дремоте. Это нежный великан с доброжелательным характером, идеально подходит для семей.

Ирландский волкодав / Фото: pixabay.com

Уиппет

Уиппет - маленькая борзая с мягким и ласковым характером. Они ведут относительно малоподвижный образ жизни, требуя коротких, но интенсивных спринтов несколько раз в день. Уиппеты хорошо ладят с детьми и другими собаками, что делает их прекрасными компаньонами.

Уиппет / Фото: pixabay.com

Йоркширский терьер

Йоркширские терьеры маленькие, но смелые и уверенные в себе. Несмотря на активный характер, им достаточно нескольких получасовых прогулок в день, чтобы вытартить энергию. Эти собаки авантюрные, любопытные и преданные своим хозяевам.

Йоркширский терьер / Фото: pixabay.com

Кламбер-спаниель

Кламбер-спаниель - менее известная порода спаниелей, немного больше обычного спаниеля. Несмотря на то, что спаниели, как правило, энергичные, эта порода требует лишь около часа физической активности в день. Кламбер-спаниели известны своим нежным и спокойным характером, формируют крепкие связи со своей семьей и хорошо ладят с детьми и другими животными.

Кламбер-спаниель / Фото: wikipedia.org

