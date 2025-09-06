Укр
Ваша собака смотрит телевизор: что это может рассказать о её характере

Анна Ярославская
6 сентября 2025, 14:59обновлено 6 сентября, 16:05
Интерес собаки к телевизору зависит от особенностей её зрения. Но не все программы нравятся нашим пушистикам.
Собака
Любят ли собаки смотреть телевизор и какие передачи им нравятся / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как заставить собаку смотреть телефизор
  • Какие программы любят смотреть собаки

Некоторые собаки очень любят смотреть телевизор. В западных странах даже открывают специальные телеканалы, которые ориентируются исключительно на четырехлапую аудиторию. Но что же видит собака, когда смотрит телевизор, и как ее реакция на увиденное может пролить свет на черты характера животного? На эти вопросы нашли ответы ученые.

Если вам интересно, как сделать так, чтобы собака не грызла мебель, читайте материал: Почему собаки грызут мебель: ТОП-4 способа как их отучить.

Итак, интерес собаки к телевизору зависит от особенностей её зрения, пишет ВВС.

У человека глаз фиксирует изображение при мерцании до 55 Гц. Благодаря этому мы видим на экране плавное движение. У собак показатели выше — до 75 Гц. Поэтому стандартная частота кадров для них слишком низкая: картинка кажется дёрганой и нереалистичной, и чаще всего они просто не обращают внимания на экран.

Однако есть исключения. Если собака замечает на экране других животных, особенно себе подобных, она может увлечённо наблюдать за происходящим, игнорируя раздражающее мерцание.

Современные цифровые телевизоры с высоким разрешением и повышенной частотой кадров делают изображение более естественным для собачьего глаза. Поэтому всё больше питомцев начинают интересоваться телепередачами, особенно о животных.

Что любят смотреть собаки по телевизору

Собаки охотнее реагируют на картинки, отснятые на уровне собачьих глаз. Больше всего им нравятся кадры, сделанные под низким углом, изображающие каких-то животных или птиц в движении.

Если телевизор стоит слишком высоко, то любимец вряд ли захочет смотреть на картинки, поскольку четвероногие не очень любят рассматривать что-то вверху. Чтобы заинтересовать любимца в том, что происходит на экране, разместите устройство на полу или на более низком уровне.

Мультфильмы о собаках вряд ли понравятся вашему пушистому другу. Дело в том, что движения нарисованного животного являются далеко не точным отражением движений живой собаки, поэтому когда ваш любимец смотрит мультфильм, он видит изображение, но не идентифицирует в нем живого сородича.

Что расскажет о характере собаки ее реакция на просмотр телевизора

Ученые из Университета Оберн провели опрос среди владельцев собак в социальных сетях в период с февраля по март 2024 года. Они спрашивали о характере собак и телевизионных привычках — царапают ли они экран лапой, лают или реагируют на шум. В опросе приняли участие 453 собаки в возрасте от двух месяцев до 16 лет, передает издание Martha Stewart.

Результаты выявили четкие закономерности.

Очень возбудимые собаки, как правило, преследовали объекты на экране, как будто они были настоящими.

Тревожные или пугливые собаки любили смотреть передачи, не связанные с животными. Например, им нравилось наблюдать за автомобилями или дверными звонками.

В целом, большинство собак предпочитали программы с животными, особенно с другими собаками — почти половина из них лаяла или выла, слыша лай по телевизору.

Изначально команда исследователей предполагала, что им удастся выявить универсально успокаивающий контент для собак. Но реакции животных были индивидуальны и обусловлены темпераментом.

Ранее Главред писал, почему кот не идет, когда вы его зовете. Животное может просто сидеть у окна, спрятаться в своем уголке и не реагировать на хозяина. И даже если вы несколько раз позовете их по имени, ответом часто будет тишина.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

