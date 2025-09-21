Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

Собаки часто лижут лапы, но эксперты предупреждают, что такое поведение может быть не привычкой, а сигналом о проблемах со здоровьем.

Многие владельцы собак воспринимают лизание лап как милую привычку, однако эксперты предупреждают, что иногда это может быть тревожным сигналом о проблемах со здоровьем.

"Многие владельцы считают лизание лап скукой, но это может быть ранним признаком дискомфорта или воспаления", - пояснил генеральный директор DotDotPet Хэппи Чепмен, сообщает Daily Mail.

Почему собаки чаще лижут лапы осенью и зимой

Специалисты отмечают, что такое поведение особенно заметно в холодный сезон.

"Статистика показывает, что лизание лап достигает пика осенью и зимой. Собаки часто замедляются во время прогулок и больше времени проводят, лижучи лапы - это признаки дискомфорта, а не непослушания", - отметил господин Чепмен.

Причины могут быть разными:

постоянная влажность после дождя или хождения по лужам размягчает подушечки лап, делая их уязвимыми к трещинам;

резкий переход от холодного воздуха на улице к теплому и сухому дома сушит кожу, вызывая зуд;

раздражение от грязи, пыли или даже соли на дорогах.

"Лизание лап - это не просто странное поведение, это ваша собака сообщает вам что-то важное о своем здоровье", - подчеркнул эксперт.

Что делать, если собака лижет лапы

По словам Хэппи Чепмена, в холодные месяцы могут помочь специальные добавки для уменьшения воспаления, однако простые профилактические меры тоже эффективны. Среди них - промывание лап после прогулки и тщательное высушивание, чтобы избежать раздражений.

Ветеринары из Dogs Trust также советуют внимательно следить за поведением питомца.

"Как и в любом случае лизания, всегда важно быть внимательным и обращать внимание на любые закономерности. Бывают случаи, когда самолизывание может быть признаком зуда, боли или стресса", - пояснили они.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Если собака постоянно лижет лапы, владельцам следует проверить, не впиваются ли в них ногти, не застряли ли мелкие камешки, семена травы или другие предметы. Также причиной могут быть аллергии, пыльца, пыльца, блохи или даже реакция на определенные продукты.

