Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

О чем идет речь в материале:
- Почему собака лижет лапы
- Полезно или вредно для собак лизать лапы
- Когда следует показать собаку ветеринару, если она облизывает лапы
Многие владельцы собак воспринимают лизание лап как милую привычку, однако эксперты предупреждают, что иногда это может быть тревожным сигналом о проблемах со здоровьем.
"Многие владельцы считают лизание лап скукой, но это может быть ранним признаком дискомфорта или воспаления", - пояснил генеральный директор DotDotPet Хэппи Чепмен, сообщает Daily Mail.
Главред выяснил, какова причина, что собака лижет лапы
Почему собаки чаще лижут лапы осенью и зимой
Специалисты отмечают, что такое поведение особенно заметно в холодный сезон.
"Статистика показывает, что лизание лап достигает пика осенью и зимой. Собаки часто замедляются во время прогулок и больше времени проводят, лижучи лапы - это признаки дискомфорта, а не непослушания", - отметил господин Чепмен.
Причины могут быть разными:
- постоянная влажность после дождя или хождения по лужам размягчает подушечки лап, делая их уязвимыми к трещинам;
- резкий переход от холодного воздуха на улице к теплому и сухому дома сушит кожу, вызывая зуд;
- раздражение от грязи, пыли или даже соли на дорогах.
"Лизание лап - это не просто странное поведение, это ваша собака сообщает вам что-то важное о своем здоровье", - подчеркнул эксперт.
Что делать, если собака лижет лапы
По словам Хэппи Чепмена, в холодные месяцы могут помочь специальные добавки для уменьшения воспаления, однако простые профилактические меры тоже эффективны. Среди них - промывание лап после прогулки и тщательное высушивание, чтобы избежать раздражений.
Ветеринары из Dogs Trust также советуют внимательно следить за поведением питомца.
"Как и в любом случае лизания, всегда важно быть внимательным и обращать внимание на любые закономерности. Бывают случаи, когда самолизывание может быть признаком зуда, боли или стресса", - пояснили они.
Когда стоит обратиться к ветеринару
Если собака постоянно лижет лапы, владельцам следует проверить, не впиваются ли в них ногти, не застряли ли мелкие камешки, семена травы или другие предметы. Также причиной могут быть аллергии, пыльца, пыльца, блохи или даже реакция на определенные продукты.
Ранее Главред сообщал о том, почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец-то объяснили "хулиганство". Такое поведение, по данным экспертов, вовсе не означает, что любимец невежлив.
Также ранее сообщалось о том, можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросе. Многие хозяева задумываются, можно ли выгуливать кота на поводке так же, как собаку. Специалисты проекта AnimalWised рассказали, когда такие прогулки идут животному на пользу, а в каких случаях они могут навредить.
Вам также может быть интересно:
- Можно ли давать молоко котам: ответ удивит многих владельцев
- Как понять, кого из людей больше любит кот - признаки, которые нельзя игнорировать
- Как сказать коту "нет" так, чтобы он его понял - раскрыт главный секрет
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред