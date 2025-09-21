Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

Юрий Берендий
21 сентября 2025, 14:11
28
Собаки часто лижут лапы, но эксперты предупреждают, что такое поведение может быть не привычкой, а сигналом о проблемах со здоровьем.
Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу
Почему собака лижет лапы - полезно или вредно для собак лизать лапы / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему собака лижет лапы
  • Полезно или вредно для собак лизать лапы
  • Когда следует показать собаку ветеринару, если она облизывает лапы

Многие владельцы собак воспринимают лизание лап как милую привычку, однако эксперты предупреждают, что иногда это может быть тревожным сигналом о проблемах со здоровьем.

"Многие владельцы считают лизание лап скукой, но это может быть ранним признаком дискомфорта или воспаления", - пояснил генеральный директор DotDotPet Хэппи Чепмен, сообщает Daily Mail.

видео дня

Главред выяснил, какова причина, что собака лижет лапы

Почему собаки чаще лижут лапы осенью и зимой

Специалисты отмечают, что такое поведение особенно заметно в холодный сезон.

"Статистика показывает, что лизание лап достигает пика осенью и зимой. Собаки часто замедляются во время прогулок и больше времени проводят, лижучи лапы - это признаки дискомфорта, а не непослушания", - отметил господин Чепмен.

Причины могут быть разными:

  • постоянная влажность после дождя или хождения по лужам размягчает подушечки лап, делая их уязвимыми к трещинам;
  • резкий переход от холодного воздуха на улице к теплому и сухому дома сушит кожу, вызывая зуд;
  • раздражение от грязи, пыли или даже соли на дорогах.

"Лизание лап - это не просто странное поведение, это ваша собака сообщает вам что-то важное о своем здоровье", - подчеркнул эксперт.

Что делать, если собака лижет лапы

По словам Хэппи Чепмена, в холодные месяцы могут помочь специальные добавки для уменьшения воспаления, однако простые профилактические меры тоже эффективны. Среди них - промывание лап после прогулки и тщательное высушивание, чтобы избежать раздражений.

Ветеринары из Dogs Trust также советуют внимательно следить за поведением питомца.

"Как и в любом случае лизания, всегда важно быть внимательным и обращать внимание на любые закономерности. Бывают случаи, когда самолизывание может быть признаком зуда, боли или стресса", - пояснили они.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Если собака постоянно лижет лапы, владельцам следует проверить, не впиваются ли в них ногти, не застряли ли мелкие камешки, семена травы или другие предметы. Также причиной могут быть аллергии, пыльца, пыльца, блохи или даже реакция на определенные продукты.

Ранее Главред сообщал о том, почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец-то объяснили "хулиганство". Такое поведение, по данным экспертов, вовсе не означает, что любимец невежлив.

Также ранее сообщалось о том, можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросе. Многие хозяева задумываются, можно ли выгуливать кота на поводке так же, как собаку. Специалисты проекта AnimalWised рассказали, когда такие прогулки идут животному на пользу, а в каких случаях они могут навредить.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки домашние питомцы домашние животные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

15:09Мир
"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

14:38Фронт
Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

14:20Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

Последние новости

15:50

"Концерт закончился приколом": Дантес травмировался прямо на сцене

15:23

Заморозки — не беда, а вкуснее еда: ТОП овощей, раскрывающих вкус на холодеВидео

15:09

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

14:38

"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

14:35

Самая сложная загадка на внимательность: где спрятаны два лица

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
14:20

Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

14:11

Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

13:37

После долгой паузы: известная украинская группа хочет вернуться на Нацотбор

13:25

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

Реклама
13:16

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по КрымуВидео

12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

Реклама
10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

09:23

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

09:08

Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

07:51

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:10

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

02:27

Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

01:10

Не слушают советов и делают все по-своему: ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

00:00

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

20 сентября, суббота
23:17

Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

Реклама
22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

22:26

Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

22:17

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

21:21

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

20:48

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"ФотоВидео

20:00

Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников

19:50

"Люди показывают целые корзины": когда осенью лучше всего идти за грибами

19:45

Риск резкого роста доллара: неожиданный прогноз по курсу валют

19:10

США возвращаются в Афганистан?мнение

19:03

Ударные действия на четырех направлениях: детали продвижения ВСУ на фронте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять