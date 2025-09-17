Можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросе

О чем говорится в материале:
- Безопасен ли выгул кота на поводке
- Можно ли выгуливать кота
- Как выгуливать кота
Многие владельцы котов задумываются, можно ли выгуливать их любимцев на поводке так же, как собак. Зооспециалисты проекта AnimalWised в видео на YouTube объяснили, в каких случаях это полезно, а когда прогулки могут навредить коту.
Гларвед выяснил, какие плюсы и минусы выгуливания кота на улице.
Чем кот отличается от собаки в выгуле
"Коты - это не собаки. Как бы нам ни нравилась идея выгуливать кота, как собаку, мы не сможем этого сделать", - отмечают эксперты AnimalWised.
Они подчеркивают, что коты не имеют той же уверенности и безопасности, чтобы спокойно идти рядом с хозяином. Большинство из них являются независимыми и территориальными животными, поэтому прогулка по оживленной улице может вызвать сильный стресс.
Кроме того, "коты также не имеют таких же потребностей, как собаки. Собака с нетерпением будет ждать ежедневной возможности пообщаться, справить свои потребности и потренироваться. Котам не нужно выходить на улицу по тем же причинам".
Какие риски существуют во время выгула кота
Эксперты отмечают, что выгул на улице может быть опасным: кот способен испугаться резких звуков, встречи с другими животными или съесть что-то опасное с земли.
"Кошка, которая гуляет на улице, может съесть что-то с земли, столкнуться с внешними паразитами, наступить на что-то острое или получить травму от любой физической опасности", - говорится в видео.
Поэтому перед прогулками важно убедиться, что вакцинация и дегельминтизация вашего любимца актуальны.
Можно ли выгуливать кота - как правильно выгуливать кота
Можно ли выгуливать кота - зависит от его темперамента.
"Если ваша кошка очень пугливая и сдержанная, боится гостей в доме и убегает при любом странном шуме, лучше не выводить ее на улицу. Если же ваш котенок очень любознательный, любит исследовать и дружелюбен к незнакомцам, выход на улицу может стать для него полезным опытом", - указывают специалисты.
Почему полезно выгуливать кота
Несмотря на риски, выгул может иметь и положительный эффект.
"Выгул кота может быть действительно положительным и обогащающим опытом как для кота, так и для вас. Кроме укрепления ваших отношений во время выгула на поводке, кот получит много новых стимулов, таких как запах цветов или ощущение травы на лапах", - добавляют специалисты.
Также прогулки полезны для активности и здоровья.
"Таким образом, особенно если ваша кошка имеет избыточный вес или страдает ожирением, прогулки могут помочь улучшить ее здоровье и легче похудеть благодаря физическим упражнениям на свежем воздухе", - добавляют эксперты.
Еще одна причина попробовать - склонность кота к бегству. Если она постоянно стремится выйти на улицу, безопасный выгул в спокойном парке может стать компромиссом между безопасностью и удовлетворением ее инстинктов.
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
