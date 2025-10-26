Чтобы не 'лезли' к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревья

В Украине действуют нормы высадки деревьев и кустов возле заборов, которые должны положить конец соседским конфликтам из-за границ, отмечают эксперты.

На каком расстоянии от забора сажать деревья - можно ли срезать деревья соседа / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

На каком расстоянии нужно сажать деревья

Сколько метров от забора можно сажать деревья

Какое должно быть расстояние дерева от границы соседа

Из-за государственных строительных норм украинцам придется тщательно продумывать, где именно сажать деревья и кусты, чтобы не создавать конфликтов с соседями теперь даже рулетка станет главным инструментом на огороде. Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Главред выяснил, можно ли спиливать ветки деревьев соседа.

Сколько метров от границы садится орех

Участок пенсионерки Марии Васильевны со всех сторон загородили соседи деревьями.

"Как они сажают так близко, у меня шесть соток, и я живу в этом огороде. Знаете, как они сажали дерево, то я так в полметра и сажаю. Куда оно будет вырасти? Прямо мне говорят - в огород", - указывает пенсионерка.

Министерство регионального развития утвердило четкие нормы, которые помогут избежать "зеленых войн" между соседями.

"От забора до кустов должно быть не менее метра. От забора до дерева, которое вырастет небольшим - четыре метра. А для великана на перспективу придется отступить не менее шести", - говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Смотрите видео о том, что можно посадить возле забора:

Как объясняет уже бывший заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, эти изменения имеют целью урегулировать частые споры между соседями.

"Чтобы не повторять сюжета "Кайдашевой семьи", новыми нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей", - говорится в сообщении Кабмина.

Он также отметил, что ГСН "Планировка и застройка территорий" набирают касаются только новой усадебной и дачной застройки.

Можно ли срезать ветви деревьев соседей - какие деревья можно срезать без разрешения

Закон не имеет обратной силы, поэтому старые конфликты, например у пенсионерки Марии Васильевны из Василькова, новые нормы не решат.

"Это касается, на самом деле, новых, потому что закон обратной силы не имеет. В сельской местности, когда есть забор между соседями, всегда возникает спор, когда кроны дерева выходят на соседнюю территорию", - объясняет юрист в комментарии "Сніданку з 1+1".

Однако даже сейчас владельцы участков могут избежать конфликтов, просто подрезая ветви деревьев, чтобы те не переходили на чужую землю.

"Владельцы смежных усадебных участков должны принимать необходимые меры - подрезать ветви деревьев, чтобы те не мешали и не переходили на соседнюю территорию", - отмечал Лев Парцхаладзе.

Как избежать конфликтов с соседями из-за деревьев

Известная садовод Наталья Подлесная убеждена, что эти правила не только защищают соседей, но и формируют новую культуру озеленения.

"Новые правила прививают украинцам еще и вкус на правильные ландшафтные дизайны", - отмечает она.

Более того, нормы не запрещают высаживать деревья на границе участка, который выходит на улицу, где нет соседей, поэтому пространство для красоты остается.

