Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Юрий Берендий
12 октября 2025, 14:29
В Украине владельцев частных домов в селах начали массово штрафовать за нарушение строительных норм, что может стоить нарушителям сотни тысяч гривен.
Почему украинцев штрафуют за дома в селе - строительные нормы в селах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Почему украинцев штрафуют за дома в селе
  • Какие штрафы за самовольное строительство
  • Какие есть строительные нормы в селах

Украинские владельцы частных домов в селах все чаще сталкиваются с большими штрафами из-за нарушения строительных норм. Как сообщает Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), главная причина наказаний - самовольные достройки, в частности третьих этажей, которые не предусмотрены действующими нормами.

Главред выяснил, как узаконить дом.

видео дня

Штрафы за дома в селах - что известно

По правилам, установленным государственными строительными нормами (ГСН), сельские усадьбы могут иметь максимум два этажа и мансарду. Любая надстройка выше без соответствующего разрешения считается нарушением. Именно такие случаи становятся самой частой причиной штрафов.

Суммы взысканий достигают от 8 500 гривень до почти 1 миллиона гривень, а если во время проверки обнаруживается несоответствие утвержденному проекту - наказание начинается от 850 гривень.

В ГИАМ отмечают, что перед любыми достройками или реконструкцией необходимо узаконить проект. Самовольные изменения могут обернуться не только финансовыми потерями, но и судебными исками.

"Прежде чем вкладывать средства в новую крышу или достройку, стоит получить консультацию и официальное разрешение. Несколько часов согласований могут уберечь от штрафа, который иногда превышает стоимость всей перестройки", - подчеркивают в ведомстве.

Как легализовать самовольное строительство

Адвокат Сергей Пилипака в видео в Instagram объясняет, что самовольным считается любое строительство, проведенное без разрешительных документов или на земельном участке, который не предназначен для такого использования.

"Это может быть здание, построенное без проекта или с существенным нарушением строительных норм", - отмечает юрист.

Смотрите видео о том, как узаконить самовольное строительство в Украине:

По словам адвоката, сейчас существует два административных способа легализации таких объектов:

  • регистрация домов, возведенных до 5 августа 1992 года;
  • легализация зданий, возведенных в период с 1992 до 2015 года.

Юрист добавляет, что процедура узаконивания требует представления соответствующего пакета документов государственному регистратору, а в сложных случаях - обращения за юридической помощью.

Относительно ответственности за самовольное строительство, закон предусматривает три уровня наказания:

  • предупреждение и предписание об устранении нарушений от ГИАМ;
  • штраф;
  • принудительный снос сооружения.

Как действовать, если к вам пришла проверка ГАСИ

Блогер Александр Колесниченко в видео на Tik-Tok советует не паниковать, если на строительство пришли представители контролирующего органа.

"Прежде всего стоит обеспечить присутствие квалифицированного специалиста, который сможет проследить, чтобы проверяющие не превышали свои полномочия", - отмечает он.

Смотрите видео о проверке ГАСИ - к чему следует быть готовыми:

@kolesnichenko_biz Какие у вас есть права, если на ваш объект строительства пришла проверка ГИАМ Советую обеспечить присутствие квалифицированного специалиста при проведении проверки, но если такой возможности нет, то у вас есть следующие права: ▪️вимагати от должностных лиц соблюдения требований законодательства; ▪️ проверять наличие у должностных лиц служебных удостоверений; ▪️бути присутствовать при осуществлении государственного архитектурно-строительного контроля; ▪️за результатам проверки получить и ознакомиться с актом проверки; ▪️подавати в письменной форме свои объяснения, замечания или возражения к акту проверки; ▪️оскаржувати результаты проверки. Кроме прав, у застройщика есть также ряд обязанностей, за несоблюдение которых лицо может быть привлечено к ответственности. Ставь лайк, если интересно узнать какие ? #експертзнерухомості#перевіркадіам#документинанерухомість♬ оригинальный звук - Александр Колесниченко

По его словам, владельцы имеют право требовать соблюдения законодательства, проверять служебные удостоверения, присутствовать во время проверки, подавать письменные объяснения или возражения к акту проверки, а также обжаловать ее результаты.

Колесниченко призывает граждан не игнорировать свои права и в случае необходимости обращаться за консультациями к специалистам, чтобы избежать ошибок и защитить собственные интересы.

Об источнике: Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляет и координирует Кабинет Министров Украины через Министра развития общин и территорий и который реализует государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штраф штрафы
