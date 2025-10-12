Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

О чем идет речь в материале:
Украинские владельцы частных домов в селах все чаще сталкиваются с большими штрафами из-за нарушения строительных норм. Как сообщает Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), главная причина наказаний - самовольные достройки, в частности третьих этажей, которые не предусмотрены действующими нормами.
Штрафы за дома в селах - что известно
По правилам, установленным государственными строительными нормами (ГСН), сельские усадьбы могут иметь максимум два этажа и мансарду. Любая надстройка выше без соответствующего разрешения считается нарушением. Именно такие случаи становятся самой частой причиной штрафов.
Суммы взысканий достигают от 8 500 гривень до почти 1 миллиона гривень, а если во время проверки обнаруживается несоответствие утвержденному проекту - наказание начинается от 850 гривень.
В ГИАМ отмечают, что перед любыми достройками или реконструкцией необходимо узаконить проект. Самовольные изменения могут обернуться не только финансовыми потерями, но и судебными исками.
"Прежде чем вкладывать средства в новую крышу или достройку, стоит получить консультацию и официальное разрешение. Несколько часов согласований могут уберечь от штрафа, который иногда превышает стоимость всей перестройки", - подчеркивают в ведомстве.
Как легализовать самовольное строительство
Адвокат Сергей Пилипака в видео в Instagram объясняет, что самовольным считается любое строительство, проведенное без разрешительных документов или на земельном участке, который не предназначен для такого использования.
"Это может быть здание, построенное без проекта или с существенным нарушением строительных норм", - отмечает юрист.
Смотрите видео о том, как узаконить самовольное строительство в Украине:
По словам адвоката, сейчас существует два административных способа легализации таких объектов:
- регистрация домов, возведенных до 5 августа 1992 года;
- легализация зданий, возведенных в период с 1992 до 2015 года.
Юрист добавляет, что процедура узаконивания требует представления соответствующего пакета документов государственному регистратору, а в сложных случаях - обращения за юридической помощью.
Относительно ответственности за самовольное строительство, закон предусматривает три уровня наказания:
- предупреждение и предписание об устранении нарушений от ГИАМ;
- штраф;
- принудительный снос сооружения.
Как действовать, если к вам пришла проверка ГАСИ
Блогер Александр Колесниченко в видео на Tik-Tok советует не паниковать, если на строительство пришли представители контролирующего органа.
"Прежде всего стоит обеспечить присутствие квалифицированного специалиста, который сможет проследить, чтобы проверяющие не превышали свои полномочия", - отмечает он.
Смотрите видео о проверке ГАСИ - к чему следует быть готовыми:
По его словам, владельцы имеют право требовать соблюдения законодательства, проверять служебные удостоверения, присутствовать во время проверки, подавать письменные объяснения или возражения к акту проверки, а также обжаловать ее результаты.
Колесниченко призывает граждан не игнорировать свои права и в случае необходимости обращаться за консультациями к специалистам, чтобы избежать ошибок и защитить собственные интересы.
Об источнике: Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины
Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляет и координирует Кабинет Министров Украины через Министра развития общин и территорий и который реализует государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, пишет Википедия.
