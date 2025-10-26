Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способ

Вы узнаете, что можно приготовить, если нет газа и электричества, если попробуете на практике сделать простую горелку из консервных банок и парафиновых свечей.

Автор показал, что можно приготовить без света и газа даже гречку и рис, достаточно проявить смекалку

Многие опасаются, что этой зимой в Украине могут возникнуть проблемы не только со светом, но и с газом, и непонятно, как в такой ситуации готовить еду. Поэтому возникает вопрос, можно ли готовить без электричества и газа. Мы расскажем об очень интересном способе, который нашли для вас на просторах интернета.

Автор YouTube-канала Без электричества показал, как своими руками сделать котелок для приготовления гречки или риса при помощи парафиновой свечи.

Что можно приготовить, когда нет электричества

Понадобятся пустые консервные банки, парафиновые свечи и картон

Берем пористый картон и нарезаем его на полоски, после чего скручиваем в рулончики и устанавливаем их в консервную банку.

Далее в одной из банок нужно расплавить парафин и залить его в ту банку, куда положили рулончики с картоном. Должны получиться фитили.

Готовим каши на горелке

Делаем подставку, ставим сверху на нее горелку, и поджигаем фитили. Нужно дать парафину немного разгореться. После этого на горелку следует поставить консервную банку с водой и ложками насыпать в нее рис или гречку. Банку нужно накрыть крышкой, после чего каша начнет вариться.

Через 10 минут каша будет готова

Спустя всего 10 гречка приготовится и ее можно будет употреблять в пищу.

Смотрите видео, как сделать горелку для приготовления пищи, когда нет газа и электричества:

Об источнике: YouTube-канал Без электричества Без электричества – канал на YouTube, тематика которого – приготовление еды без света и газа, а также полезные советы.

