Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способ

Многие опасаются, что этой зимой в Украине могут возникнуть проблемы не только со светом, но и с газом, и непонятно, как в такой ситуации готовить еду. Поэтому возникает вопрос, можно ли готовить без электричества и газа. Мы расскажем об очень интересном способе, который нашли для вас на просторах интернета.
Автор YouTube-канала Без электричества показал, как своими руками сделать котелок для приготовления гречки или риса при помощи парафиновой свечи.
Что можно приготовить, когда нет электричества
Понадобятся пустые консервные банки, парафиновые свечи и картон
Берем пористый картон и нарезаем его на полоски, после чего скручиваем в рулончики и устанавливаем их в консервную банку.
Далее в одной из банок нужно расплавить парафин и залить его в ту банку, куда положили рулончики с картоном. Должны получиться фитили.
Готовим каши на горелке
Делаем подставку, ставим сверху на нее горелку, и поджигаем фитили. Нужно дать парафину немного разгореться. После этого на горелку следует поставить консервную банку с водой и ложками насыпать в нее рис или гречку. Банку нужно накрыть крышкой, после чего каша начнет вариться.
Через 10 минут каша будет готова
Спустя всего 10 гречка приготовится и ее можно будет употреблять в пищу.
Смотрите видео, как сделать горелку для приготовления пищи, когда нет газа и электричества:
Об источнике: YouTube-канал Без электричества
Без электричества – канал на YouTube, тематика которого – приготовление еды без света и газа, а также полезные советы.
