"Девочка плакала и звала маму": что известно о погибших на Киевщине

Ангелина Подвысоцкая
28 января 2026, 16:23
Российские оккупанты ударили дроном по дому в Белогородке, где была 4-летняя девочка с мамой и отчимом.
Светлана Блатова
В Белогородке дрон ударил по дому / Коллаж: Главред, фото: instagram/svitlana_blatova

Что известно:

  • Россияне ударили дроном по дому в Белогородке
  • В результате атаки погибла женщина и мужчина
  • Без мамы остался сын и 4-летняя дочь

Российские оккупанты ударили дроном по многоэтажному дому в Белогородке на Киевщине. В результате атаки погибли два человека и чуть не погибла 4-летняя девочка. Об этом рассказала подруга погибшей семьи.

Погибшей оказалась косметолог Светлана Блатова. В октябре женщине исполнилось 40 лет. За месяц до этого семья праздновала День рождение маленькой Миланы, которой исполнилось 4 года.

Светлана и её муж жили в двухэтажной квартире на верхних этажах. Именно туда, где были мужчина и женщина, прилетел вражеский дрон. Спасти их не удалось.

Смотрите видео о трагедии в Белогородке:

удар по Белогородке
В Белогородке дрон ударил по дому / фото: скриншот

В квартире также была дочь Светланы. Она оказалась в настоящей ловушке - в охваченной огнем квартире. Маленькую Милану спас сосед - военкор Марьян Кушнир.

"Я открыл дверь, увидел ребенка на диване. Она лежала и плакала, кричала "Мама, мама, мама". Ну, конечно, я вытащил ребенка из квартиры, сразу забрал его. Увидел, что огонь приближается сверху. Я попытался зайти снова в квартиру, подняться к месту, где могут быть еще люди, но подняться на верх не удалось", – говорит корреспондент.

Смотрите видео о трагедии в Белогородке:

удар по Белогородке
В Белогородке дрон ударил по дому / фото: скриншот

Известно, что у девочки остался старший брат и родной отец. Сейчас она находится с ними.

  • Атака на Киевщину 28 января
    Атака на Киевщину 28 января фото: ГСЧС
  • Атака на Киевщину 28 января
    Атака на Киевщину 28 января фото: ГСЧС
  • Атака на Киевщину 28 января
    Атака на Киевщину 28 января фото: ГСЧС
  • Атака на Киевщину 28 января
    Атака на Киевщину 28 января фото: ГСЧС
  • Атака на Киевщину 28 января
    Атака на Киевщину 28 января фото: ГСЧС
  • Атака на Киевщину 28 января
    Атака на Киевщину 28 января фото: ГСЧС
  • Атака на Киевщину 28 января
    Атака на Киевщину 28 января фото: ГСЧС
  • Атака на Киевщину 28 января
    Атака на Киевщину 28 января фото: ГСЧС
  • Атака на Киевщину 28 января
    Атака на Киевщину 28 января фото: Киевская областная прокуратура

РФ готовится к массированному обстрелу - предупреждение мониторов

По данным мониторинговых каналов, страна-агрессор РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара по Украине. Атаку можно ожидать ближе к выходным или в начале следующей календарной недели.

Уточняется, что на выходных температура воздуха снова опустится до около -20 градусов. Цели вероятного обстрела РФ - энергетическая и газовая инфраструктура Украины. Украинцев предупредили о том, что атака может быть проведена в два этапа в разные дни.

Атака РФ на Украину 28 января - что известно

Как писал Главред, в ночь на 28 января российская оккупационная армия нанесла удары по ряду городов Украины с помощью дронов и ракет.

В Запорожье загорелся жилой дом, повреждено более 100 квартир. В Киевской области погибли мужчина и женщина в Белогородской общине. В Киеве ночью работали силы ПВО. По Кривому Рогу российская армия нанесла баллистический удар.

В ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Оккупанты применили ударные беспилотники. Зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом. В Киевском районе Одессы беспилотник попал на территорию православного монастыря. Травмированы три человека.

Недавно появились подробности о последствиях ночной атаки на Киев и область. В Голосеевском районе Киева в результате попадания в торцевую часть 17-этажного жилого дома произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей. Также повреждены несколько припаркованных автомобилей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская область Белогородка атака дронов
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
