Как укоренить любой черенок за один день: садовод назвала стопроцентный способ

Как сделать так, чтобы черенок пустил корни

Как сахар и крахмал влияют на корнеобразование

Лучший способ укоренить любой черенок - это использовать корнеобразователь. Причем он необязательно должен быть покупным. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали о натуральном стимуляторе роста корней.

Что добавить в воду, чтобы быстрее появились корни

Опытный садовод утверждает, что покупные стимуляторы корней ей больше не нужны. Она просто ставит черенки домашних растений, роз или винограда в это натуральное средство, и буквально через пару часов они покрываются целой охапкой корней.

По ее словам, розы — очень капризные растения, и часто в других средствах они стоят долго, но корней не дают. Но благодаря этому раствору даже самые капризные черенки буквально за пару часов покрываются мощной "щеткой" корней.

"Даже обычная палка обрастает корнями "с головы до ног" благодаря этому натуральному стимулятору. Это просто невероятно", - утверждает женщина.

Для приготовления эффективного натурального укоренителя нужно всего несколько натуральных ингредиентов.

Для начала нам понадобится стакан воды — примерно 250 мл. Воду обязательно брать отстоявшуюся, ни в коем случае не из-под крана, поскольку в водопроводной воде содержатся различные добавки.

Следующий ингредиент — чайная ложка крахмала (без горки). Подойдёт как кукурузный, так и картофельный. Мало кто знает, но крахмал содержит огромное количество полезных микро- и макроэлементов, которые так важны на этапе корнеобразования: магний, кальций, цинк, фосфор, железо, калий, витамины группы B и A.

"Если у растения нет питания, оно просто не даст корни. Именно поэтому у многих черенки в обычной воде не укореняются — им не хватает питательных веществ. Крахмал же не только питает растение, но и является натуральным стимулятором корнеобразования", - рассказала садовод.

Далее добавляем одну чайную ложку сахара без горки.

Сахар — это глюкоза, а глюкоза помогает растениям строить новые клетки. Поэтому она нужна для стимуляции образования новых корней.

Сахар и крахмал нужно смешать в воде комнатной температуры, чтобы не осталось комочков.

После этого добавляем ещё один важный компонент — одну каплю йода.

Йод выполняет сразу две функции:

дезинфицирует черенок, защищая его от грибков и бактерий;

усиливает рост, являясь дополнительным стимулятором.

Хорошо перемешиваем раствор и ставим в него растение — например, черенок герани, винограда или розы. Уже через пару часов вы увидите, как начинают появляться мощные корни. Через сутки корневая система будет настолько развитой, что растение можно спокойно пересаживать.

Очень важно: после того как достали черенок из раствора, ополосните его в кипячёной воде (около 10 минут), чтобы смыть остатки стимулятора. Это нужно для того, чтобы растение перестало наращивать корни и направило силы на рост.

