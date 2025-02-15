Как вырастить кофейное дерево дома и где взять семена

Кофеманы с душой ботаника обязательно должны попробовать вырастить кофейное дерево дома.

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Кофейное дерево - как вырастить дома / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Можно ли прорастить зерна кофе, купленные в магазине

В чем польза кофейного дерева

Как ухаживать за саженцем кофейного дерева

Кофе - один из самых популярных напитков вов всем мире. Его пьет практически каждый человек хотя бы раз в день. Но лишь настоящий кофеман с душой ботаника может рискнуть попробовать вырасти кофейное дерево у себя дома.

Главред разобрался, как правильно выращивать кофейное дерево дома и можно ли это сделать в принципе?

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Если вам интересно, почему никогда не стоит выбрасывать жмых от кофе, читайте материал: Розы и пионы будут пышно цвести: как использовать кофейную гущу как удобрение.

Кофейное дерево дома - польза

Во-первых, кофейное дерево выглядит эстетично и придаст уюта любой гостиной, поможет расслабиться и создать впечатление, что вы находитесь вдали от суетливого города.

Во-вторых, аромат цветов кофейного дерева наполнит комнату позитивом и бодростью.

Согласно учению фен-шуй, кофейное дерево является знаком бесконечности, здоровья и изобилия, а также может стать талисманом для своего хозяина.

Считается, что владелец кофейного дерева обязательно будет жить в достатке, а с появлением первых плодов энергетика кофейного дерева будет защищать жилище от негатива и недругов.

Где взять семена кофейного дерева

Как рассказали на Youtube-канале Популярная ботаника, для проращивания понадобятся свежесобранные кофейные зерна. Они должны быть именно свежими. То есть те зерна, которые мы покупаем в магазине, чтобы заваривать кофе, не подойдут для выращивания дерева.

Купить зерна кофе можно у заводчиков кофе либо заказать в интернет-магазине.

Кофейные зерна должны быть в сочной красной оболочке либо без нее.

Так должны выглядеть кофейные зерна / скриншот

Стоит учесть, что кофейные зерна очень быстро теряют всхожесть. Уже через месяц после того как их сорвали с дерева всхожесть падает на 50%, еще через полмесяца - на 90%.

Как вырастить кофейное дерево из семян

Итак, вам удалось купить свежие кофейные зерна. Первым делом нужно очистить их от мякоти.

Потом протрите зерно тряпочкой, чтобы убрать слизь, и при помощи ножниц сковырните оболочку.

Оболочку нужно сколоть с обратной стороны зернышка, чтобы не повредить зародыш корешка.

Здоровые зерна должны быть светло-зеленого цвета. Если они коричневые, значит уже потеряли всхожесть.

В бороздке находится зародыш корешка / скриншот

Если семена не свежие, их можно замочить в слабом растворе марганцовки на 8 часов. Если семена свежие, то они хорошо прорастут и без лишних манипуляций.

Кофейные зерна нужно посадить в смесь перегноя и торфа в равных пропорциях. Также нужно добавить песок - его должно быть на половину меньше.

Семена садятся бороздкой вниз на глубину около одного сантиметра. Почву утрамбовывать не нужно, она должна оставаться максимально рыхлой.

Также для проращивания семян кофе понадобится мини-теплица, которую можно сделать своими руками из обычной пластиковой бутылки.

Горшок с зернами кофе нужно поставить в в теплое место, можно даже поближе к батарее.

Важно регулярно следить за влажностью почвы и периодически проветривать.

Уже через пару месяцев появятся первые ростки. Когда они прорастут, семидольные листочки будут покрыты жесткой чешуей. Чешую сдирать не рекомендуется, иначе есть риск повредить растение, и оно будет плохо развиваться.

Чтобы кожура быстрее слезла, в теплице нужно повысить влажность при помощи опрыскивания или более теплого содержания.

Когда растений подрастут, их нужно будет распикировать в отдельные стаканчики с универсальным грунтом.

Ухаживать за кофейным деревцем нужно как за обычным растением.

Кофейное дерево дома - уход

Рослое кофейное дерево может расти в универсальном грунте. Также почвосмесь можно сделать и самому - смешать перегной, садовую землю, торф и песок в равных пропорциях.

После пересадок и просто посреди сезона грунт нужно рыхлить.

Кофейному дереву нужен качественный дренаж на дне, который обеспечит отток лишней влаги.

Весной растения нужно удобрять азотными подкормками, а затем - органикой. Летом дважды в месяц кофейному дереву дают фосфор и калий, а осенью докармливают просто калием.

Можно добавлять подкислители, если почва защелачивается.

Летом кофейное дерево нужно периодически опрыскивать мягкой и отстоянной водой. В период покоя этого делать нельзя.

Раз в месяц опрыскивайте его зольным раствором для профилактики болезней.

Много света кофейному дереву не надо. Северные и западные окна вполне подойдут, а в состоянии зимнего покоя тень будет для растения вполне комфортной.

Периодически дерево нужно обрезать, чтобы придать ему форму. Прищипывание побегов и удаление цветов/ягод является одним из способов замедлить метаболизм и рост растения.

Ранее Главред писал, как вырастить фисташку из ореха и получить урожай. При этом стоит учитывать, что фисташковое дерево очень долго растёт. Чтобы получить полноценный урожай, придется подождать от 6 до 10 лет.

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