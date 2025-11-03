Укр
Причина, о которой знают единицы: зачем белить деревья осенью

Анна Косик
3 ноября 2025, 16:56
Садовница объяснила, что может произойти, если не покрасить деревья перед началом зимы.
  • Для чего красить деревья осенью
  • Когда лучше белить деревья

У людей часто расходятся мнения относительно того, стоит ли красить известью деревья перед зимой. Но все точки над "і" в этом вопросе поставила в TikTok опытная садовод и блогер Олеся Васильевна.

Главред узнал, почему столь важна покраска деревьев и как правильно ее сделать, чтобы не навредить многолетним растениям.

Что дает побелка деревьев

Садовница говорит, что побелка деревьев - это не про декор, а про защиту растений от морозов и солнца. Она не дает солнцу обжечь кору зимой, когда днем тепло, а ночью мороз.

Если не покрасить деревья, существует риск, что на них появятся морозобоины, через которые потом могут заходить грибковые заболевания.

Как правильно красить деревья

Белить надо не все дерево, а только ствол и нижние ветви - именно там дерево больше всего страдает от перепадов температур. Поэтому фактически побелка - это одеяло, которое укрывает дерево у основания и бережет его от вредителей и таких грызунов, как зайцы.

Садовница поделилась рецептом смеси для побелки деревьев:

  • Гашеная известь 2 кг
  • Медный купорос 300 г
  • Клей ПВА 100 г
  • Вода 10 л

Все ингредиенты надо перемешать и наносить в сухой день при температуре 5-10 градусов тепла на деревья.

Когда белить деревья

Лучше всего красить деревья после осенней обработки сада, когда листья уже опали и деревья "уснули". Тогда кора чистая, обеззараженная и побелка будет держаться дольше.

Смотрите видео о том, как правильно красить деревья:

@vasilyevnaolesya Не для красоты, а для защиты ? Побелка бережет кору от морозов, ожогов и вредителей. Белю после осенней обработки - только ствол и нижние ветки. Простой шаг, спасающий дерево зимой ? #сад#садгород#дерева#fyp#tiktok♬ оригинальный звук - VasilyevnaOlesya

О персоне: Олеся Васильевна

Олеся Васильевна - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о садоводстве, современном фермерстве и делится советами по уходу за огородом. В TikTok за ее страницей следят более 95 тысяч пользователей.

