Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

Юглон в листьях в процессе перегнивания становится питательной средой для полезных бактерий.

Что делать с опавшим листьям ореха

Как его использовать с пользой

Осенью садоводы часто задаются вопросом: что делать с листьями грецкого ореха? Долгое время считалось, что их нельзя использовать в саду, ведь орех выделяет юглон — природный гербицид, который подавляет рост других растений. Однако это лишь частично правда.

Современные рекомендации показывают: листья ореха можно и нужно использовать, если соблюдать правильные методы.

Можно ли использовать листья грецкого ореха как удобрение?

Да! Осенью количество юглона в листьях значительно уменьшается. Листовая масса ореха:

богата органикой;

содержит полезные микроэлементы;

быстро разлагается в почве.

Юглон в процессе перегнивания становится питательной средой для полезных бактерий, пишет Газета.юа.

Компост из листьев грецкого ореха

Самый эффективный способ утилизации — компостирование.

Как правильно компостировать:

Соберите опавшие листья осенью.

Добавьте их в компостную яму.

Смешайте с азотными удобрениями и перегноем.

Каждый слой хорошо увлажните.

Накройте компост пленкой.

Весной — переверните для созревания.

Используйте готовый компост следующей осенью. Такой компост улучшает почву и питает растения.

Мульча из листьев ореха

Листья ореха идеально подходят для мульчирования: Используйте их для защиты:

роз,

луковичных цветов,

плодовых саженцев,

чеснока и лука, посаженных осенью.

Мульча из ореховых листьев сохраняет влагу, защищает грунт от вымывания минералов, обладает антисептическими свойствами и утепляет растения.

Защита от болезней и вредителей

Листья грецкого ореха обладают антисептическим эффектом и помогают:

уменьшать риск грибковых болезней,

отпугивать вредителей,

защищать растения от морозов.

