Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

Осенью садоводы часто задаются вопросом: что делать с листьями грецкого ореха? Долгое время считалось, что их нельзя использовать в саду, ведь орех выделяет юглон — природный гербицид, который подавляет рост других растений. Однако это лишь частично правда.
Современные рекомендации показывают: листья ореха можно и нужно использовать, если соблюдать правильные методы.
Можно ли использовать листья грецкого ореха как удобрение?
Да! Осенью количество юглона в листьях значительно уменьшается. Листовая масса ореха:
- богата органикой;
- содержит полезные микроэлементы;
- быстро разлагается в почве.
Юглон в процессе перегнивания становится питательной средой для полезных бактерий, пишет Газета.юа.
Компост из листьев грецкого ореха
Самый эффективный способ утилизации — компостирование.
Как правильно компостировать:
- Соберите опавшие листья осенью.
- Добавьте их в компостную яму.
- Смешайте с азотными удобрениями и перегноем.
- Каждый слой хорошо увлажните.
- Накройте компост пленкой.
- Весной — переверните для созревания.
Используйте готовый компост следующей осенью. Такой компост улучшает почву и питает растения.
Мульча из листьев ореха
Листья ореха идеально подходят для мульчирования: Используйте их для защиты:
- роз,
- луковичных цветов,
- плодовых саженцев,
- чеснока и лука, посаженных осенью.
Мульча из ореховых листьев сохраняет влагу, защищает грунт от вымывания минералов, обладает антисептическими свойствами и утепляет растения.
Защита от болезней и вредителей
Листья грецкого ореха обладают антисептическим эффектом и помогают:
- уменьшать риск грибковых болезней,
- отпугивать вредителей,
- защищать растения от морозов.
