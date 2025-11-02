Неправильная обрезка "ворует" размер: как подрезать гортензию для пышного цветения

Садовод рассказал, как правильно обрезать метельчатую гортензию осенью, чтобы кусты оставались здоровыми и дарили пышное цветение следующим летом.

Осенняя обрезка с тремя парами почек на побеге / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Как просто подготовить гортензию к зиме и сохранить цветение

Какие средства использовать для защиты срезов после обрезки

Обрезка метельчатой гортензии - процесс индивидуальный, зависящий от возраста растения, его развития и состояния куста.

Главред решил разобраться, как обрезать метельчатую гортензию осенью.

Опытный садовод в видео на YouTube-канале "Наша дача" поделился простым и эффективным способом осенней обрезки, который помогает обеспечить пышное цветение летом.

Баланс побегов и соцветий

"Для однолетних кустов рекомендуется оставлять примерно 10 побегов, чтобы не перегружать корневую систему. Для двухлетней гортензии можно постепенно увеличивать количество побегов, что будет способствовать пышному цветению без потери размера соцветий", - отмечает автор.

Специалист отмечает, что ключевой принцип обрезки - баланс между количеством побегов и размером соцветий: меньше побегов - большие соцветия, больше побегов - мелкие. Во время осенней обрезки рекомендуется оставлять три пары почек на каждом побеге, чтобы защитить будущие соцветия от мороза. Также эксперт советует использовать садовый вар для защиты срезов от высыхания.

Подготовка кустов к зиме

"После обрезки куст будет зимовать в подготовленном виде, а весной будет проводиться дополнительная корректировка побегов по их состоянию", - добавляет садовод.

Этот простой метод позволяет ежегодно получать здоровые, пышные и многоцветущие кусты метельчатой гортензии, подходит как для начинающих, так и для опытных садоводов, подытожил автор.

Подробнее о технике обрезки смотрите в видео на канале "Наша дача".

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

