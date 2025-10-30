Как нельзя обрезать виноград: ошибки, из-за которых теряют урожай

Правильная обрезка винограда осенью помогает растению набраться сил и гарантирует обильное плодоношение в следующем сезоне.

Как нельзя обрезать виноград

Когда нельзя обрезать виноград

Какие самые частые ошибки при обрезке винограда

Обрезка винограда — важная процедура, от которой напрямую зависит урожай будущего года. Однако многие садоводы совершают ошибки, которые ослабляют лозу и приводят к вымерзанию кустов.

Разберём, как нельзя обрезать виноград, чтобы не лишиться ягод и не навредить растению.

Когда нельзя обрезать виноград

Частая ошибка — неправильно выбранное время обрезки. Делать это весной или летом нельзя: в этот период активное сокодвижение может привести к тому, что растение "плачет" и теряет жизненные силы.

Оптимальное время для обрезки винограда — поздняя осень, через 2–3 недели после того, как опадут листья и лоза перестанет деревенеть. Только тогда растение спокойно перенесёт процедуру.

Ошибка №1. Срезать слишком мало

Многие начинающие садоводы боятся обрезать верхушки лозы, думая, что тем самым сохранят урожай. На самом деле — наоборот: недостаточная обрезка приводит к загущению кустов и ослаблению молодых побегов.Чтобы виноград плодоносил стабильно, после сезона плодоношения нужно удалить 50–90% лозы. Обрезка стимулирует рост свежих побегов и улучшает вентиляцию куста.

Ошибка №2. Удалять не те побеги

Ещё одна частая проблема — путаница в том, какие ветви оставлять. Некоторые вырезают только старые побеги, другие — наоборот, молодые. Правильно удалять все побеги, которые уже дали урожай.Также нельзя оставлять неодеревеневшие тонкие веточки — они не переживут морозы и станут источником гнили. На зиму оставляют только толстый штамб и зрелые, крепкие лозы.

Ошибка №3. Неправильное формирование "пеньков"

Иногда садоводы сомневаются, нужно ли оставлять пеньки на месте среза. Всё зависит от возраста лозы:

если побег зрелый, оставьте пень длиной до 1 см — он защитит растение от пересыхания;

если побег молодой или обрезка проводится ежегодно, все пеньки нужно удалять полностью, иначе появится гниль.

Ошибка №4. Игнорировать пасынки

Пасынки — это боковые побеги, которые часто оставляют "на потом". Однако они только отнимают у растения питание, сгущают куст и мешают вызреванию ягод. Опытные виноградари называют их "балластом" и рекомендуют удалять все пасынки без исключения.

Ошибка №5. Обрезка при неправильной погоде

Нельзя проводить обрезку винограда в мороз или в дождливую погоду. Срезы плохо заживают, а влажность повышает риск заражения грибковыми болезнями. Температура воздуха должна быть не ниже +8°C.

Как правильно подготовить виноград к зиме

После обрезки лозу нужно обработать от болезней и вредителей — лучше делать это осенью, после уборки урожая, чтобы химические препараты не попали на ягоды. Также полезно укрыть корни винограда мульчей, лапником или агроволокном.

