Как подготовить сад к зиме: семь осенних ошибок, которые могут погубить растения

Вы узнаете:
- Когда лучше обрезать деревья и кусты
- Как избежать загнивания корней во время полива
- Какие удобрения помогут саду пережить морозы
Осень - решающий этап для каждого садовода, ведь именно в это время закладывается успех будущего урожая.
Главред решил рассказать как подготовить сад к зиме.
Опытный садовод и автор YouTube-канала "Сад біля Хати", рассказал о семи самых распространенных осенних ошибках, которые могут серьезно навредить деревьям, кустам и почве.
Обрезка
Эксперт отмечает: неправильная обрезка - одна из главных проблем. Слишком ранняя или чрезмерная обрезка ослабляет растение, делая его уязвимым к морозам и грибковым болезням. Проводить обрезку следует в благоприятный период, с учетом особенностей каждого вида.
Опавшие листья и полив
Еще одна критическая ошибка - игнорирование опавших листьев. Несмотря на то, что они могут быть удобрением, в них часто зимуют вредители и возбудители болезней. Листья лучше сгребать и компостировать, а не оставлять под деревьями.
Не менее важно не забыть о влагозарядном поливе. Такая процедура помогает растениям накопить влагу перед зимой, однако избыток воды может спровоцировать загнивание корней. Баланс - ключ к успеху.
Правильные удобрения
Что касается подкормок, специалист советует осенью использовать фосфорно-калийные удобрения, укрепляющие корневую систему. Азотные же категорически не подходят в этот период, ведь стимулируют рост молодых побегов, которые не выдерживают морозов.
Укрытие растений и санитарная обработка сада
Также садовод напоминает об укрытии растений - его стоит делать только после наступления устойчивых холодов. Оптимально использовать "дышащие" материалы, которые не создают парникового эффекта. Не забывайте и о защите деревьев от грызунов, которые зимой могут повредить кору молодых саженцев.
Среди дополнительных шагов - подготовка почвы, внесение органики или сидератов, санитарная обработка сада от вредителей, а также хранение инвентаря в сухом помещении.
Подробнее обо всех этапах - в новом видео на канале "Сад біля Хати".
Об источнике: ютуб канал "Сад у Хаты"
На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео показывают простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрывают секреты почвы и удобрений, а также делятся советами по естественной защите растений от вредителей.
