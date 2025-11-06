Как продлить жизнь старому дереву: советы опытных садоводов

Даже при хорошем уходе старое дерево не будет плодоносить вечно.

Как продлить жизнь старому дереву / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как провести омоложение деревьев

Когда делать омолаживающую обрезку

Многие владельцы участков получают в наследство старые заброшенные сады, где деревья почти не плодоносят. Однако не стоит спешить выкорчевывать их и сажать новые — урожая тогда придется ждать несколько лет.

Существует проверенный способ продлить жизнь старым деревьям — провести омолаживающую обрезку и правильный уход.

Омолаживающая обрезка деревьев помогает восстановить рост и плодоношение. После процедуры дерево образует новые побеги и становится более устойчивым к вредителям. Конечно, оно не станет "вечным", но продлит активную жизнь еще на 3–5 лет, пока молодые саженцы окрепнут и начнут плодоносить.

Кроме того, омоложенные деревья можно использовать для черенков, чтобы размножить любимые сорта без затрат на покупку новых.

Как подготовить сад к омоложению

Перед обрезкой важно провести генеральную "уборку" участка:

Санитарная чистка — удалите сухие, больные и поломанные ветки.

Обработка почвы — разрыхлите землю вокруг ствола, внесите компост и замульчуйте приствольный круг.

Очистка коры — аккуратно снимите мох и лишайники со ствола.

Подкормка и защита — внесите фосфорно-калийные удобрения, обработайте деревья от вредителей.

Если после этих мер состояние не улучшается, переходите к омолаживающей обрезке.

Когда делать омолаживающую обрезку

Лучшее время — ранняя весна (до начала сокодвижения) или поздняя осень (после опадания листвы). Не рекомендуется обрезать летом и зимой:

летом дерево ослаблено жарой и активным ростом;

зимой древесина становится хрупкой, и срезы заживают дольше.

Виды омолаживающей обрезки

Постепенная обрезка. Проводится в три этапа:

1-й год: удаляются сухие и поврежденные ветви, открывается крона.

2-й год: укорачиваются старые скелетные ветви, стимулируется рост молодых побегов.

3-й год: корректируется форма и длина ветвей, чтобы усилить цветение.

Половинная обрезка

Подходит тем, кто хочет быстро оживить сад. В первый год обрезается южная часть кроны, во второй — северная. Так дерево легче переносит восстановление.

Кардинальная обрезка

Самый рискованный способ. Весной срезается верхушка и значительная часть ветвей. Применяется только для крепких и здоровых деревьев. После процедуры обязательно обработайте все срезы садовым варом, чтобы избежать заражения.

Как избавиться от мха и лишайника на деревьях инфографика / Главред

Что делать, если дерево не плодоносит

Если после омоложения урожай вас не устраивает, можно перевить дерево. Прививка проводится в мае, во время активного сокодвижения. Для старых деревьев подходят методы в кору, в расщеп или в приклад. Это позволяет обновить сорт без выкорчевывания и сохранить корневую систему.

Высадите молодые саженцы заранее

Даже при хорошем уходе старое дерево не будет плодоносить вечно. Поэтому опытные садоводы советуют сразу сажать новые деревья рядом — постепенно заменяя старые. Современные сорта плодовых деревьев отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к болезням, что позволит вашему саду оставаться продуктивным долгие годы.

Смотрите видео о том, как омолодить старые деревья:

