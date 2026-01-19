Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

Сначала нужно понять, в чем причина продувания.

https://glavred.info/lifehack/byudzhetnoe-reshenie-dlya-zimy-kak-ustranit-skvoznyak-iz-okon-raz-i-navsegda-10733633.html Ссылка скопирована

Как утеплить пластиковые окна / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня

Сквозняки возникают из-за изношенных резинок или слабого прижима

Пластиковые окна спасает "зимний режим" и дополнительное утепление

Деревянные рамы утепляют мягкими материалами, которые легко снять весной

Во многих украинских домах с наступлением холодов возвращается старая проблема — окна начинают пропускать холодный воздух. На фоне периодических перебоев с отоплением и слабо прогретых батарей даже небольшой сквозняк может превратиться в серьезный дискомфорт.

Специалисты объясняют, что в большинстве случаев причина кроется не в самих окнах, а в мелких деталях. В пластиковых конструкциях пересыхают уплотнители или ослабевает прижим фурнитуры. В деревянных - рамы деформируются от возраста или перепадов температур. В результате ветер находит малейшую щель и беспрепятственно проникает в комнату, пишет УНИАН.

Как перевести пластиковые окна в "зимний режим"

Эксперты советуют начинать с самого простого - регулировки фурнитуры. На створке есть три винта, которые отвечают за силу прижима. Если повернуть их так, чтобы вырез на головке был ближе к внутренней части рамы, прижим усилится. Именно это в народе называют "зимним режимом".

Если же после регулировки холод все равно просачивается, стоит осмотреть уплотнители. Сухие, потрескавшиеся или хрупкие резинки уже не выполняют свою функцию, поэтому их придется заменить.

Чем заклеить пластиковые окна, если замена уплотнителей не помогла

Когда даже после регулировки и обновления резинок "сифонит", на помощь приходят дополнительные утеплители. Самые популярные варианты:

самоклеящиеся ленты;

поролоновые уплотнители;

теплоизоляционная пленка на стекло.

Пленка создает воздушную прослойку, которая удерживает тепло. Важно только наносить ее на чистую поверхность — тогда она продержится всю зиму.

Как утеплить деревянные окна

С деревянными рамами ситуация сложнее. Материал реагирует на влагу и холод, поэтому подход должен быть деликатным. Специалисты советуют использовать мягкие материалы, которые легко снять весной:

поролон;

вату;

бумагу, смоченную в мыльном растворе.

Монтажную пену и герметики применять нежелательно - они могут повредить дерево, если весной планируется ремонт или реставрация.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред