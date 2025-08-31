Не только саранча и томатная моль: появился новый опасный вредитель

В некоторых населенных пунктах Николаевской области уже ввели карантин.

В Николаевской области обнаружили картофельную моль / Коллаж: Главред, фото: Википедия

На Николаевщине зафиксировали картофельную моль

В ряде населенных пунктов ввели карантин

В Николаевской области обнаружили нового опасного вредителя – картофельную моль. Чтобы спасти урожай, в ряде населенных пунктов региона уже ввели карантин.

Карантин на Николаевщине

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области, фитосанитарные инспекторы в ходе планового мониторинга при помощи феромонных ловушек обнаружили картофельную моль.

Вредителя обнаружили на территории сел Тузлы и Красное Николаевского района. Там ввели карантинный режим, чтобы локализовать моль и ее ликвидировать.

"Распоряжениями Николаевской районной военной администрации №113-р от 27.08.2025 года и №112-р от 27.08.2025 года соответственно утверждены фитосанитарные мероприятия с целью локализации и ликвидации очагов данного карантинного организма", - указано в сообщении.

Что известно о картофельной моли

Картофельная моль – карантинный вредитель, который своей деятельностью повреждает пасленовые культуры. Гусеницы картофельной моли питаются листьями, стеблями и клубнями картофели. Страдают от такой моли и томаты.

Известно, что бабочки хорошо чувствуют запах картофеля и способны его отыскать даже под укрытием из мешковины. Вредитель может появиться не только летом на посадках, но и в хранилищах, если температура там не опускается ниже 10 градусов тепла.

