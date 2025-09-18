Как идеально нарезать лук: звезда Мастер Шеф рассказала о секретном движении ножом

Правильно нарезать лук может каждый, если будет знать маленькую хитрость.

https://glavred.info/lifehack/kak-idealno-narezat-luk-zvezda-master-shef-rasskazala-o-sekretnom-dvizhenii-nozhom-10698950.html Ссылка скопирована

Как легко и быстро нарезать лук равномерно / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как легко нарезать лук

Что нужно сделать, чтобы кубики лука получились одинаковые

Лук - неотъемлемый ингредиент многих блюд. Однако часто с ним возникают определенные проблемы. Как вот, например, неидеальная нарезка. Но существует простой лайфхак, с помощью которого лук для рагу или котлет будет нарезан одинаково.

Главред узнал, что для этого надо сделать всего лишь несколько секретных надрезов. Об этом в TikTok рассказала участница шоу Мастер Шеф 13, кулинарный блогер Екатерина Мазуренко.

видео дня

Как идеально нарезать лук

Екатерина говорит, что для идеальной нарезки надо сначала отрезать верхний кончик луковицы, разрезать ее пополам и очистить от шелухи. Далее вдоль лука делаем несколько надрезов, но не до самого нижнего кончика. После этого можно резать луковицу привычным способом.

Как мелко нарезать лук мелко

В некоторые блюда лук нужно добавлять более мелкими кусками. На этот случай блогер советует использовать такой же лайфхак, но сделать дополнительные надрезы вглубь половинки луковицы.

Смотрите видео, как идеально нарезать лук:

Читайте также:

О персоне: Екатерина Мазуренко Екатерина Мазуренко - кулинарный блогер, звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф, более известная как Катя Рыбалка. В соцсетях Екатерина делится рецептами вкусных блюд. За ее блогом в Instagram следит более 225 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред