Как идеально нарезать лук: звезда Мастер Шеф рассказала о секретном движении ножом

Вы узнаете:
- Как легко нарезать лук
- Что нужно сделать, чтобы кубики лука получились одинаковые
Лук - неотъемлемый ингредиент многих блюд. Однако часто с ним возникают определенные проблемы. Как вот, например, неидеальная нарезка. Но существует простой лайфхак, с помощью которого лук для рагу или котлет будет нарезан одинаково.
Главред узнал, что для этого надо сделать всего лишь несколько секретных надрезов. Об этом в TikTok рассказала участница шоу Мастер Шеф 13, кулинарный блогер Екатерина Мазуренко.
Как идеально нарезать лук
Екатерина говорит, что для идеальной нарезки надо сначала отрезать верхний кончик луковицы, разрезать ее пополам и очистить от шелухи. Далее вдоль лука делаем несколько надрезов, но не до самого нижнего кончика. После этого можно резать луковицу привычным способом.
Как мелко нарезать лук мелко
В некоторые блюда лук нужно добавлять более мелкими кусками. На этот случай блогер советует использовать такой же лайфхак, но сделать дополнительные надрезы вглубь половинки луковицы.
Смотрите видео, как идеально нарезать лук:
@katya_rybalka Как идеально нарезать лук? #катярыбалка#кулинарныелайфхаки#мастершеф♬ Funky Jive - Miniotto
О персоне: Екатерина Мазуренко
Екатерина Мазуренко - кулинарный блогер, звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф, более известная как Катя Рыбалка. В соцсетях Екатерина делится рецептами вкусных блюд. За ее блогом в Instagram следит более 225 тысяч пользователей.
