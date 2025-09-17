От мышей не останется и следа: простое средство заставит вредителей бежать

Держать крыс и мышей подальше от дома можно с помощью одного натурального средства.

Как бороться с мышами / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как выгнать мышей из дома

Какой запах их пугает

Крысы и мыши часто пробираются в дома. Чаще всего этих вредителей можно увидеть осенью и зимой, когда они ищут укрытие и пищу. Что самое печальное - с ними трудно бороться.

Главред решил разобраться, как отпугнуть мышей от дома.

Что может прогнать мышей

Express.co.uk пишет, что для того чтобы отпугнуть крыс и мышей от дома, нужно использовать сильные ароматы, которые пересилят обоняние вредителей.

"Крысы и мыши очень чувствительны к запахам из-за плохого зрения, а это значит, что их другие органы чувств должны быть усилены для выживания. Чтобы отпугнуть этих вредителей, нужно использовать сильные ароматы", - отмечают эксперты.

Какие запахи отпугивают мышей и крыс

Лаванда. Мыши и крысы ненавидят запах лаванды, поэтому использование спрея с ароматом лаванды или выращивание растения лаванды отпугнет их от дома.

Цитрусовые масла. Они содержат лимонен, соединение, содержащееся в лимонах, апельсинах и грейпфрутах, которое отпугивает вредителей.

Масло перечной мяты. Оно эффективно для отпугивания крыс и мышей, поскольку они считают аромат ментола неприятным. Когда мыши сталкиваются с ароматом этого эфирного масла, они ассоциируют его с опасностью и страхом, и будут избегать мест, где оно присутствует.

Порошок чили. Он ужасно пахнет для мышей, и они не останутся рядом достаточно долго, чтобы их обоняние привыкло к нему.

Как избавиться от мышей / Инфографика: Главред

Как сделать ловушку для мышей

Автор канала Паляниця в своем видео на YouTube рассказал, что ловушку для мышей можно сделать дома из подручных средств.

По его словам, нужно взять большую бутылку и налить в нее немного подсолнечного масла. Также туда нужно поместить приманку - это может быть кусок хлеба, сыра или колбасы.

"Поставьте бутылку отверстием вверх и оставьте на ночь. От мышей не останется и следа", - говорится в видео.

Как избавиться от мышей дома - видео:

