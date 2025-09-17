Как сварить горох за 10 минут: секрет быстрого приготовления

Вы узнаете:
- Зачем засыпать горох содой
- Как быстро сварить горох
Вареный горох - отличный гарнир, но готовят его хозяйки довольно редко из-за того, что на это тратят минимум два часа времени. Но на самом деле существует способ, как ускорить процесс приготовления гороха.
Главред узнал, что в TikTok dehustatorka украинский блогер Дарья рассказала секретный лайфхак, как приготовить горох всего за 10 минут.
Как подготовить горох перед варкой
По словам Дарьи, перед тем как ставить горох на плиту, нужно правильно его подготовить. Высыпаем 200 граммов гороха в миску и добавляем к нему по столовой ложке соды и сахара. Далее заливаем смесь кипящей водой.
Как правильно варить горох
Когда горох постоит 10 минут, его надо промыть под проточной водой и забросить в кастрюлю с кипятком. Вариться он должен также 10 минут, после чего горошинки будут легко раздавливаться пальцами.
Смотрите видео, как быстро сварить горох:
@dehustatorka Сохраняйте лайфхак и подписывайтесь у меня вкусно и интересно ??☺️ #горох#лайфхак#lifehacks♬ оригинальный звук - Дегустаторка
О персоне: dehustatorka
dehustatorka - украинский блогер Дария, которая в соцсетях делится вкусными рецептами блюд, а также кулинарными лайфхаками. в Instagram на нее подписаны более 130 тысяч пользователей.
