Эксперты призвали в сентябре натирать окна корицей: зачем это делать

Вы узнаете:
- Как бороться с пауками в доме
- Какие запахи отпугивают "незваных гостей"
Сезон пауков в самом разгаре. Пауки в доме или квартире могут поселиться по разным причинам. Осенью они проникают в жилища, ища теплые места. В связи с этим, Главред нашел способ, который поможет отпугнуть пауков от вашего дома.
Оказывается, все очень просто. Чтобы пауки не пробрались в ваш дом, стоит лишь воспользоваться корицей, пишут на портале Express.co.
Эту волшебную специю можно использовать в виде порошка или смешать с водой примерно в таких пропорциях: одну столовую ложку корицы на чашку воды, а затем распылить смесь вокруг окон и дверных проемов.
Молотой корицей стоит посыпать места, где вы видели "незваных гостей".
Кстати, пауки также не переносят запах лаванды или мяты. Поэтому для борьбы с насекомыми можно использовать и эти ингредиенты в виде эфирных масел.
"Эфирные масла, такие как мята, являются природными репеллентами. Смешайте 10-15 капель с водой и распылите по дому, чтобы создать освежающий аромат и отпугивать вредителей. А еще смочите ватные диски в растворе и разместите их в местах, подверженных появлению вредителей", - рекомендуют специалисты.
Читайте также:
- Долго тереть не нужно: домашнее средство, которое быстро смоет весь желтый налет
- Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой
- Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред