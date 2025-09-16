Эксперты призвали в сентябре натирать окна корицей: зачем это делать

Этот метод поможет отпугнуть незваных насекомых от вашего дома.

Как приготовить спрей от пауков / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как бороться с пауками в доме

Какие запахи отпугивают "незваных гостей"

Сезон пауков в самом разгаре. Пауки в доме или квартире могут поселиться по разным причинам. Осенью они проникают в жилища, ища теплые места. В связи с этим, Главред нашел способ, который поможет отпугнуть пауков от вашего дома.

Оказывается, все очень просто. Чтобы пауки не пробрались в ваш дом, стоит лишь воспользоваться корицей, пишут на портале Express.co.

Эту волшебную специю можно использовать в виде порошка или смешать с водой примерно в таких пропорциях: одну столовую ложку корицы на чашку воды, а затем распылить смесь вокруг окон и дверных проемов.

Молотой корицей стоит посыпать места, где вы видели "незваных гостей".

Кстати, пауки также не переносят запах лаванды или мяты. Поэтому для борьбы с насекомыми можно использовать и эти ингредиенты в виде эфирных масел.

"Эфирные масла, такие как мята, являются природными репеллентами. Смешайте 10-15 капель с водой и распылите по дому, чтобы создать освежающий аромат и отпугивать вредителей. А еще смочите ватные диски в растворе и разместите их в местах, подверженных появлению вредителей", - рекомендуют специалисты.

