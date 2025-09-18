Жирные пятна легко сотрутся: чем посыпают кухонную плиту опытные хозяйки

Жир легко исчезнет с варочных поверхностей, если рассыпать один необычный ингредиент.

https://glavred.info/lifehack/zhirnye-pyatna-legko-sotrutsya-chem-posypayut-kuhonnuyu-plitu-opytnye-hozyayki-10699160.html Ссылка скопирована

Как убрать жир с плиты мукой / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как отмыть плиту от жира

Почему плиту посыпают мукой

Поддерживать чистоту на варочной поверхности плиты довольно трудно. Во время приготовления пищи на нее часто попадают брызги масла и жира, которые трудно отмыть.

Главред решил разобраться, как легко убрать жир с кухонной плиты.

видео дня

Чем можно посыпать плиту от жира

Во время приготовления плита нагревается, поэтому очистить ее сразу сложно. Но после охлаждения жирные пятна становятся устойчивыми и их трудно убрать без трения. Однако существует один метод, который предотвращает прилипание жира, пока он еще горячий, пишет express.co.uk.

Все что для этого нужно взять - это мука, которая прекрасно удаляет жир.

"Если масло брызнет на варочную поверхность, просто посыпьте ее тонким слоем муки. Оставьте на несколько минут, чтобы она впитала излишки, а затем вытрите все одним движением", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что это бюджетное решение может сэкономить много усилий.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Как отмыть плиту от застарелого жира

Автор канала Советы для дома в своем видео на YouTube рассказала, что застарелый жир и нагар отмыть трудно, но некоторые бюджетные ингредиенты могут облегчить эту задачу.

По ее словам, жирные пятна нужно посыпать содой, полить уксусом и оставить на один час. Далее нужно взять губку и оттирать загрязненные участки.

Как отмыть плиту от нагара - видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред