Жирные пятна легко сотрутся: чем посыпают кухонную плиту опытные хозяйки

Вы узнаете:
- Как отмыть плиту от жира
- Почему плиту посыпают мукой
Поддерживать чистоту на варочной поверхности плиты довольно трудно. Во время приготовления пищи на нее часто попадают брызги масла и жира, которые трудно отмыть.
Главред решил разобраться, как легко убрать жир с кухонной плиты.
Чем можно посыпать плиту от жира
Во время приготовления плита нагревается, поэтому очистить ее сразу сложно. Но после охлаждения жирные пятна становятся устойчивыми и их трудно убрать без трения. Однако существует один метод, который предотвращает прилипание жира, пока он еще горячий, пишет express.co.uk.
Все что для этого нужно взять - это мука, которая прекрасно удаляет жир.
"Если масло брызнет на варочную поверхность, просто посыпьте ее тонким слоем муки. Оставьте на несколько минут, чтобы она впитала излишки, а затем вытрите все одним движением", - говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что это бюджетное решение может сэкономить много усилий.
Как отмыть плиту от застарелого жира
Автор канала Советы для дома в своем видео на YouTube рассказала, что застарелый жир и нагар отмыть трудно, но некоторые бюджетные ингредиенты могут облегчить эту задачу.
По ее словам, жирные пятна нужно посыпать содой, полить уксусом и оставить на один час. Далее нужно взять губку и оттирать загрязненные участки.
Как отмыть плиту от нагара - видео:
