Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

О чем вы узнаете:
- Как с помощью одежды визуально добавить несколько сантиметров роста
- Какие вещи могут сделать невысокий рост еще более заметным
Многие девушки мечтают добавить себе несколько сантиметров роста, не отягощая свой образ высокими каблуками. Весь секрет заключается не в обуви, а в правильных пропорциях и визуальных иллюзиях. Главред расскажет о том, как с помощью стилистических приемов можно сделать свой силуэт стройнее и выше.
Вертикальные линии — главный трюк стилистов для удлинения силуэта
Самый известный способ "вытянуть" фигуру — это использование вертикалей. Не обязательно речь идет о принте в полоску. Роль вертикали могут выполнять длинный шарф, ряд пуговиц на платье, расстегнутый жакет или даже длинные серьги.
Любая вертикальная линия заставляет глаз зрителя двигаться вверх и вниз, а не вширь. Это автоматически добавляет вам визуального роста и стройности, — отмечает стилист на канале "Не очень смешная Ира".
Монохромные образы — простой способ сделать ноги визуально длиннее
Когда вы одеваетесь в один цвет или близкие оттенки, создается непрерывная цветовая вертикаль. А если верх и нижняя часть одежды контрастируют, это "режет" фигуру пополам, что визуально укорачивает ноги.
Если выбрать обувь в тон брюк или колготок, линия ног будет продолжена и будет выглядеть "бесконечной".
Правильная посадка одежды — секрет более длинных ног
Высокая талия является для девушек и женщин невысокого роста настоящим спасением. Брюки или юбки с завышенной талией переносят линию пояса выше, благодаря чему ноги кажутся более длинными.
Какую длину лучше выбрать при невысоком росте:
- Макси. Длинные юбки до пола (особенно с каблуками, скрытыми под тканью) идеально вытягивают силуэт.
- Мини. Если открывать ноги, делайте это смело. Большое расстояние от края юбки до обуви также работает в пользу роста.
- Миди лучше избегать. Длина, которая заканчивается на самой широкой части икры, может визуально сделать вас ниже.
V-образный вырез — маленькая деталь, которая делает силуэт выше
Глубокий V-образный вырез на джемпере, рубашке или платье удлиняет шею и верхнюю часть туловища. Это создает дополнительное пространство в зоне декольте, что делает общий образ более легким.
Стилистическое правило простое: чем больше открытой шеи и правильных линий у лица, тем выше и хрупче кажется фигура, — отмечает стилист.
Аксессуары тоже имеют значение: как не испортить пропорции
Девушкам невысокого роста стоит быть осторожными с огромными сумками-шоперами и массивными шляпами. На фоне больших аксессуаров человек невысокого роста кажется еще меньше.
Лучше выбирать сумки среднего размера и лаконичную обувь без массивных платформ, которые выглядят слишком "тяжелыми".
Об источнике: канал "Не очень смешная Ира"
"Не очень смешная Ира" — популярный украинский развлекательный YouTube-канал Ирины Выговской. Проект отличается ироничным стилем, отсутствием пафоса и акцентом на искреннем, порой самокритичном юморе. Основной контент — это неформальные интервью и прогулки с известными блогерами и артистами, где гости раскрываются в формате дружеской беседы. Канал активно продвигает современную украиноязычную культуру, сочетая влоги, развлекательные шоу и актуальные медиатренды через призму здорового сарказма.
