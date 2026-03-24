Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

Марина Иваненко
24 марта 2026, 12:06обновлено 24 марта, 13:06
Невысокий рост — не проблема, если правильно подобрать одежду. Какие вещи удлиняют силуэт, делают ноги длиннее и помогают выглядеть стройнее.
Как добавить несколько сантиметров с помощью одежды? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как с помощью одежды визуально добавить несколько сантиметров роста
  • Какие вещи могут сделать невысокий рост еще более заметным

Многие девушки мечтают добавить себе несколько сантиметров роста, не отягощая свой образ высокими каблуками. Весь секрет заключается не в обуви, а в правильных пропорциях и визуальных иллюзиях. Главред расскажет о том, как с помощью стилистических приемов можно сделать свой силуэт стройнее и выше.

Вертикальные линии — главный трюк стилистов для удлинения силуэта

Самый известный способ "вытянуть" фигуру — это использование вертикалей. Не обязательно речь идет о принте в полоску. Роль вертикали могут выполнять длинный шарф, ряд пуговиц на платье, расстегнутый жакет или даже длинные серьги.

Любая вертикальная линия заставляет глаз зрителя двигаться вверх и вниз, а не вширь. Это автоматически добавляет вам визуального роста и стройности, — отмечает стилист на канале "Не очень смешная Ира".

Монохромные образы — простой способ сделать ноги визуально длиннее

Когда вы одеваетесь в один цвет или близкие оттенки, создается непрерывная цветовая вертикаль. А если верх и нижняя часть одежды контрастируют, это "режет" фигуру пополам, что визуально укорачивает ноги.

Если выбрать обувь в тон брюк или колготок, линия ног будет продолжена и будет выглядеть "бесконечной".

Правильная посадка одежды — секрет более длинных ног

Высокая талия является для девушек и женщин невысокого роста настоящим спасением. Брюки или юбки с завышенной талией переносят линию пояса выше, благодаря чему ноги кажутся более длинными.

Какую длину лучше выбрать при невысоком росте:

  • Макси. Длинные юбки до пола (особенно с каблуками, скрытыми под тканью) идеально вытягивают силуэт.
  • Мини. Если открывать ноги, делайте это смело. Большое расстояние от края юбки до обуви также работает в пользу роста.
  • Миди лучше избегать. Длина, которая заканчивается на самой широкой части икры, может визуально сделать вас ниже.

Видео о том, как можно удлинить силуэт с помощью одежды, можно посмотреть здесь:

V-образный вырез — маленькая деталь, которая делает силуэт выше

Глубокий V-образный вырез на джемпере, рубашке или платье удлиняет шею и верхнюю часть туловища. Это создает дополнительное пространство в зоне декольте, что делает общий образ более легким.

Стилистическое правило простое: чем больше открытой шеи и правильных линий у лица, тем выше и хрупче кажется фигура, — отмечает стилист.

Аксессуары тоже имеют значение: как не испортить пропорции

Девушкам невысокого роста стоит быть осторожными с огромными сумками-шоперами и массивными шляпами. На фоне больших аксессуаров человек невысокого роста кажется еще меньше.

Лучше выбирать сумки среднего размера и лаконичную обувь без массивных платформ, которые выглядят слишком "тяжелыми".

Об источнике: канал "Не очень смешная Ира"

"Не очень смешная Ира" — популярный украинский развлекательный YouTube-канал Ирины Выговской. Проект отличается ироничным стилем, отсутствием пафоса и акцентом на искреннем, порой самокритичном юморе. Основной контент — это неформальные интервью и прогулки с известными блогерами и артистами, где гости раскрываются в формате дружеской беседы. Канал активно продвигает современную украиноязычную культуру, сочетая влоги, развлекательные шоу и актуальные медиатренды через призму здорового сарказма.

