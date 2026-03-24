Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

Невысокий рост — не проблема, если правильно подобрать одежду. Какие вещи удлиняют силуэт, делают ноги длиннее и помогают выглядеть стройнее.

Как добавить несколько сантиметров с помощью одежды?

О чем вы узнаете:

Как с помощью одежды визуально добавить несколько сантиметров роста

Какие вещи могут сделать невысокий рост еще более заметным

Многие девушки мечтают добавить себе несколько сантиметров роста, не отягощая свой образ высокими каблуками. Весь секрет заключается не в обуви, а в правильных пропорциях и визуальных иллюзиях. Главред расскажет о том, как с помощью стилистических приемов можно сделать свой силуэт стройнее и выше.

Вертикальные линии — главный трюк стилистов для удлинения силуэта

Самый известный способ "вытянуть" фигуру — это использование вертикалей. Не обязательно речь идет о принте в полоску. Роль вертикали могут выполнять длинный шарф, ряд пуговиц на платье, расстегнутый жакет или даже длинные серьги.

Любая вертикальная линия заставляет глаз зрителя двигаться вверх и вниз, а не вширь. Это автоматически добавляет вам визуального роста и стройности, — отмечает стилист на канале "Не очень смешная Ира".

Монохромные образы — простой способ сделать ноги визуально длиннее

Когда вы одеваетесь в один цвет или близкие оттенки, создается непрерывная цветовая вертикаль. А если верх и нижняя часть одежды контрастируют, это "режет" фигуру пополам, что визуально укорачивает ноги.

Если выбрать обувь в тон брюк или колготок, линия ног будет продолжена и будет выглядеть "бесконечной".

Правильная посадка одежды — секрет более длинных ног

Высокая талия является для девушек и женщин невысокого роста настоящим спасением. Брюки или юбки с завышенной талией переносят линию пояса выше, благодаря чему ноги кажутся более длинными.

Какую длину лучше выбрать при невысоком росте:

Макси. Длинные юбки до пола (особенно с каблуками, скрытыми под тканью) идеально вытягивают силуэт.

Длинные юбки до пола (особенно с каблуками, скрытыми под тканью) идеально вытягивают силуэт. Мини. Если открывать ноги, делайте это смело. Большое расстояние от края юбки до обуви также работает в пользу роста.

Если открывать ноги, делайте это смело. Большое расстояние от края юбки до обуви также работает в пользу роста. Миди лучше избегать. Длина, которая заканчивается на самой широкой части икры, может визуально сделать вас ниже.

Видео о том, как можно удлинить силуэт с помощью одежды, можно посмотреть здесь:

V-образный вырез — маленькая деталь, которая делает силуэт выше

Глубокий V-образный вырез на джемпере, рубашке или платье удлиняет шею и верхнюю часть туловища. Это создает дополнительное пространство в зоне декольте, что делает общий образ более легким.

Стилистическое правило простое: чем больше открытой шеи и правильных линий у лица, тем выше и хрупче кажется фигура, — отмечает стилист.

Аксессуары тоже имеют значение: как не испортить пропорции

Девушкам невысокого роста стоит быть осторожными с огромными сумками-шоперами и массивными шляпами. На фоне больших аксессуаров человек невысокого роста кажется еще меньше.

Лучше выбирать сумки среднего размера и лаконичную обувь без массивных платформ, которые выглядят слишком "тяжелыми".

Вас может заинтересовать:

Об источнике: канал "Не очень смешная Ира" "Не очень смешная Ира" — популярный украинский развлекательный YouTube-канал Ирины Выговской. Проект отличается ироничным стилем, отсутствием пафоса и акцентом на искреннем, порой самокритичном юморе. Основной контент — это неформальные интервью и прогулки с известными блогерами и артистами, где гости раскрываются в формате дружеской беседы. Канал активно продвигает современную украиноязычную культуру, сочетая влоги, развлекательные шоу и актуальные медиатренды через призму здорового сарказма.

