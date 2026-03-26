Стильные кожаные куртки на весну: 5 необычных моделей для всех типов фигуры

Стилист рассказала, как выбрать качественную и модную кожаную куртку на весну.

Кожаная куртка на весну

Вы узнаете:

Модные кожаные куртки на весну 2026

Какая кожаная куртка подойдет вашему типу фигуры

С чем сочетать кожаную куртку

Кожаная куртка уже давно получила статус незаменимого элемента базового гардероба. Главред расскажет, на какие модели стоит обратить внимание в этом сезоне и как правильно выбирать верхнюю одежду под свой тип фигуры.

Как выбрать кожаную куртку на весну

Стилист Анастасия Кривицкая назвала пять моделей, которые будут на пике трендов кожаных курток 2026 года:

куртки на кулиске;

ретро-модели с ремнем на бедрах;

укороченные куртки с акцентными плечами;

объемные куртки в стиле 90-х;

модели с накладными карманами.

Куртка на кулиске

Первая модель — кожаная куртка на кулиске. Это один из самых удобных и одновременно стильных вариантов для весны.

Кулиска может располагаться четко на талии или чуть ниже — на заниженной линии. От этого зависит силуэт: в первом случае образ будет выглядеть более женственно, а во втором — непринужденно и современно.

"Такие модели выглядят очень интересно и современно, придают образу характер", — отмечает стилист.

Кожаная куртка на кулиске / скриншот из видео

Ретро-куртки в стиле 80-х

Еще один интересный вариант — кожаная куртка в стиле 80-х с ремнем на бедрах. Такая модель выглядит очень необычно и придает образу модную ретро-эстетику. Однако эта куртка подойдет не всем девушкам: ремень в зоне бедер может дополнительно подчеркивать объем этой части тела и визуально занижать линию талии, укорачивая ноги. Стилист советует сочетать такую куртку с каблуками или создавать монолуки, которые вытягивают силуэт. Девушкам ростом более 175 см повезло — для них эта особенность модели почти незаметна.

Кожаная куртка с заниженной талией / фото: pinterest.com, marcelarichetti0504

Укороченные куртки с акцентными плечами

Среди стильных образов с кожаной курткой особенно популярны модели с объемными плечами. По крою они напоминают короткий тренч, но выполнены из кожи. Именно эта модель может стать самым универсальным вариантом для модниц с разными типами фигуры.

"Это очень красивый X-силуэт: объемные плечи и четкая талия", — объясняет Анастасия Кривицкая.

К тому же эта женская кожаная куртка очень проста в стилизации. Она легко сочетается и с джинсами, и с классическими брюками, и с юбками.

Укороченная кожаная куртка / скриншот из видео

Кожаные куртки в стиле 90-х

Еще один тренд — объемные кожаные куртки, напоминающие бомберы из 90-х. Они выглядят немного винтажно и даже ассоциируются с одеждой, которую носили наши папы или дедушки.

Такой оверсайз хорошо сочетается с широкими брюками или женственными юбками, создавая баланс между силой и мягкостью образа.

Однако стилист советует быть осторожными: чрезмерный оверсайз может добавить лишней массивности девушкам с объемами в верхней части тела и с фигурой плюс-сайз. В таком случае лучше выбирать более структурированные модели.

Кожаные куртки в стиле 90-х / скриншот из видео

Куртки с накладными карманами

Еще одна актуальная деталь — накладные карманы. Они сразу делают куртку более выразительной и современной.

"Не забываем, что карманы — это дополнительный объем. Поэтому учитывайте, куда именно вам нужно его добавить: в зону бедер или в грудную зону?" — подчеркивает стилист.

Анастасия Кривицкая отмечает — при выборе любой одежды важно учитывать не только тренды, но и пропорции собственной фигуры.

О персонаже: Анастасия Кривицкая Анастасия Кривицкая — фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На ее странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube — 286 тысяч подписчиков.

