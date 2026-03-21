Чем пахнет Леся Никитюк: легкость на каждый день и жгучий восточный характер

Леся Никитюк выбирает духи с ярким шлейфом.

Леся Никитюк — духи

Вы узнаете:

Какие духи использует Леся Никитюк

Какой аромат ведущей можно использовать каждый день

Украинская телеведущая Леся Никитюк не скрывает от подписчиков свои предпочтения в уходе за собой и бьюти. Главред расскажет, какие духи выбирает звезда.

Diptyque "Fleur de Peau"

В своем Instagram знаменитость часто демонстрирует любимые ароматы на разные сезоны. Одним из фаворитов телеведущей на зиму был аромат Fleur de Peau от французского бренда Diptyque. Леся сделала снимок со своими косметическими средствами, на котором запечатлелся узнаваемый флакон.

Аромат близок по настроению к мужскому и имеет громкий шлейф. Пирамида открывается нотами альдегидов, ангелики, бергамота и розового перца. В сердце звучат ирис и турецкая роза, а база раскрывается мускусом, сандалом, кожей и амброй. Этот аромат идеален именно для холодного времени года, так как имеет глубокое и теплое звучание.

Уход Леси Никитюк

V Canto "Villa Erbatium"

На весну телеведущая выбрала неожиданный вариант — Villa Erbatium. Никитюк продолжает свою линию ароматов с восточными нотами и не боится использовать их даже в более теплое время года.

Композиция открывается нотами апельсина, после чего раскрывается сердцем из пачули, корицы и розы. База состоит из бобов тонка, табака, амбры, ванили и сандала. Он имеет немного восточный, древесный характер и прекрасно подходит для вечерних выходов или особых событий — шлейф аромата не останется незамеченным.

Парфюм Леси Никитюк

Chanel N°5 L’EAU

Еще один аромат, которым телеведущая поделилась со своими подписчиками, — Chanel N°5 L’EAU в лимитированной версии.

Это современная версия культового Chanel №5 — без выраженного ретро-звучания, которое пугает многих молодых девушек. Композиция начинается с нот альдегидов, лайма, апельсина, мандарина, лимона, бергамота и нероли. В сердце звучат иланг-иланг, роза и жасмин, а база состоит из белого мускуса, кедра, корня ириса и ванили.

"У меня даже духи французские. Не подделка!", — пошутила ведущая.

Леся Никитюк — духи на каждый день

Сколько стоят любимые духи Леси Никитюк

Парфюмерный гардероб телеведущей состоит из ароматов премиум-сегмента:

Diptyque Fleur de Peau — от 5 000 до 7 250 грн

Chanel N°5 L’EAU — от 5 500 до 7 200 грн

V Canto Villa Erbatium — от 7 700 до 11 000 грн

Парфюмерный стиль Леси Никитюк

Судя по выбору, телеведущая отдает предпочтение сложным и многослойным ароматам, которые имеют:

мускусные и пудровые композиции

теплые восточные аккорды со специями

классические цветочные ноты с современным звучанием

Леся Никитюк выбирает ароматы, которые звучат дорого, оставляют выразительный шлейф и подчеркивают индивидуальность.

Вас может заинтересовать:

О личности: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк — украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи "Орел и Решка". После полномасштабного вторжения России в Украину Леся Никитюк начала выпускать на YouTube пародийные песни ("Сила птица", "Песня о крейсере "Москва", а также — вместе со Степаном Гигой — "Этот сон"), сообщает Википедия.

