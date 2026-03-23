Чем пахнет Тарас Цимбалюк: духи Папы Римского и унисекс-ароматы

Тарас Цимбалюк отличается изысканным вкусом в парфюмерии.

Тарас Цимбалюк — духи

Вы узнаете:

Какие духи использует Тарас Цимбалюк

Какой аромат актера использует Папа Римский

Украинский актер Тарас Цимбалюк известен не только харизмой и ролями в популярных сериалах, но и любовью к нишевой парфюмерии. Главред расскажет о трех духах, которые особенно нравятся актеру.

Filippo Sorcinelli "Unum Reliqvia"

Об ароматических предпочтениях коллеги рассказала актриса Наталья Денисенко в интервью для Маши Ефросининой. Один из самых интересных ароматов в коллекции актера — Filippo Sorcinelli "Unum Reliqvia".

"У него есть очень крутые духи. Это аромат, которым пользуется Папа Римский. Я не помню название, возможно, вы знаете, потому что их создал какой-то легендарный парфюмер", — рассказала Наталья Денисенко.

Композиция сочетает дымные и смолистые ноты с цитрусовыми акцентами. В ней чувствуются черная смородина, апельсин и элеми, а в сердце — гвоздика, сосна и флер-де-ранж. Шлейф создают ладан, сандал, пачули и древесные аккорды.

Parfum Büro "M1 Tastysterone"

Еще один аромат, который очень нравится актеру, — Parfum Büro "M1 Tastysterone".

"Еще он любит Tastysterone — это тоже от Parfum Buro. Ну, он такой модный, он просто "зациклен" на этом парфюме", — вспомнила актриса.

Аромат открывается шафраном, тимьяном и черным перцем. В сердце звучит магнолия вместе с нотами выдержанного виски, а база состоит из амбры, мускуса и агарового дерева. Композиция имеет выраженный бунтарский характер и дополняет уверенный образ актера.

Marc-Antoine Barrois "Ganymede"

Среди фаворитов актера также называют Marc-Antoine Barrois "Ganymede" — один из самых популярных нишевых ароматов последних лет.

Это древесно-пряная унисекс-композиция с нотами шафрана и танжерина в стартовых нотах. В сердце звучат османтус и фиалка, а база строится вокруг бессмертника, который создает характерный стойкий шлейф. Этот аромат часто описывают как сильный, уверенный и немного провокационный. Он либо влюбляет с первого вдоха, либо вызывает противоречивые эмоции.

Сколько стоят любимые духи Тараса Цимбалюка

Парфюмерные предпочтения актера относятся к нишевому сегменту:

Parfum Büro "M1 Tastysterone" — от 6 000 грн

Filippo Sorcinelli "Unum Reliqvia" — от 10 000 грн

Marc-Antoine Barrois "Ganymede" — от 10 000 грн

Какой парфюмерный стиль у Тараса Цимбалюка

Актер отдает предпочтение сложным и выразительным ароматам, которые подчеркивают его утонченный вкус в нишевой парфюмерии. Он предпочитает:

дымным и смолистым композициям

древесным и пряным аккордам

нишевым ароматам с длинным шлейфом

Парфюмерный стиль Тараса Цимбалюка отражает его глубокий интерес к сегменту парфюмерии, о котором знают только настоящие ценители. Актер не боится сложных ароматов и использует их для поддержания своего статусного образа.

О личности: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк — украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский врач".

