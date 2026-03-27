Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранных

Ирина Билык имела опыт выпуска собственных духов.

Ирина Билык — духи

Украинская певица Ирина Билык известна не только яркими песнями, но и любовью к изысканной нишевой парфюмерии. Главред расскажет, какие духи можно увидеть в ее коллекции.

Haute Fragrance Company "Pink Moon"

В своем Instagram артистка иногда делится ароматами, которые использует в повседневной жизни. Один из парфюмов, который показывала Билык, — Haute Fragrance Company "Pink Moon". Это нишевый пряно-фруктовый аромат, созданный парфюмером Benoit Bergia в 2025 году. Композиция играет на контрастах сладкого личи, пряного кориандра и терпкого имбиря. Впоследствии аромат раскрывается камелией и пионом, дополненными теплыми аккордами перуанского бальзама.

Шлейф звучит глубоко и роскошно — в нем ощущаются уд, мускус и амбра. Такой аромат создает атмосферу загадочности и мягкого соблазна — идеально для романтического свидания.

Zarkoperfume "Pink Molecule 090.09"

Еще один нишевый аромат в коллекции артистки — Zarkoperfume "Pink Molecule 090.09". Это необычная композиция, построенная вокруг так называемой "розовой молекулы", которая создает многогранное и современное звучание.

Парфюм ярко звучит с первого вдоха благодаря бузине, нотам искрящегося шампанского и сочного абрикоса. К ним присоединяется черная орхидея, которая придает композиции загадочность. В базе звучат теплые древесные аккорды махагони, сливочные ноты и темная благородная древесина.

"IraBi" — эксклюзивные духи Ирины Билык

В свое время Ирина Билык даже попробовала себя в роли парфюмерного дизайнера. В 2014 году она выпустила собственный аромат "IraBi" в сотрудничестве с Евгением Лазарчуком.

Композиция дебютных духов певицы была теплой и сладкой. В ней сочетались шоколадные пачули, мягкая ваниль, сливочные ноты, натуральный мускус и легкий кожаный аккорд.

Сколько стоят любимые духи Ирины Билык

Парфюмерный гардероб певицы состоит преимущественно из нишевых ароматов:

Haute Fragrance Company "Pink Moon" — от 18 500 грн

Zarkoperfume "Pink Molecule 090.09" — от 8 400 грн

"IraBi" — снят с производства

Парфюмерный стиль Ирины Билык

Ирина Билык отдает предпочтение сложным и чувственным композициям:

нишевым ароматам с необычными молекулярными аккордами

цветочно-фруктовым композициям с древесной базой

теплым восточным ароматам со сладкими нотами

Ароматы артистки создают атмосферу загадочности, роскоши и романтики, что прекрасно подчеркивает личность и характер Ирины Билык.

О личности: Ирина Билык Ирина Билык — украинская певица, композитор и автор песен. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (особенно в 90-е), любви к перевоплощениям и огромного влияния на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и др.

