Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранных

Украинская певица Ирина Билык известна не только яркими песнями, но и любовью к изысканной нишевой парфюмерии. Главред расскажет, какие духи можно увидеть в ее коллекции.
Haute Fragrance Company "Pink Moon"
В своем Instagram артистка иногда делится ароматами, которые использует в повседневной жизни. Один из парфюмов, который показывала Билык, — Haute Fragrance Company "Pink Moon". Это нишевый пряно-фруктовый аромат, созданный парфюмером Benoit Bergia в 2025 году. Композиция играет на контрастах сладкого личи, пряного кориандра и терпкого имбиря. Впоследствии аромат раскрывается камелией и пионом, дополненными теплыми аккордами перуанского бальзама.
Шлейф звучит глубоко и роскошно — в нем ощущаются уд, мускус и амбра. Такой аромат создает атмосферу загадочности и мягкого соблазна — идеально для романтического свидания.
Zarkoperfume "Pink Molecule 090.09"
Еще один нишевый аромат в коллекции артистки — Zarkoperfume "Pink Molecule 090.09". Это необычная композиция, построенная вокруг так называемой "розовой молекулы", которая создает многогранное и современное звучание.
Парфюм ярко звучит с первого вдоха благодаря бузине, нотам искрящегося шампанского и сочного абрикоса. К ним присоединяется черная орхидея, которая придает композиции загадочность. В базе звучат теплые древесные аккорды махагони, сливочные ноты и темная благородная древесина.
"IraBi" — эксклюзивные духи Ирины Билык
В свое время Ирина Билык даже попробовала себя в роли парфюмерного дизайнера. В 2014 году она выпустила собственный аромат "IraBi" в сотрудничестве с Евгением Лазарчуком.
Композиция дебютных духов певицы была теплой и сладкой. В ней сочетались шоколадные пачули, мягкая ваниль, сливочные ноты, натуральный мускус и легкий кожаный аккорд.
Сколько стоят любимые духи Ирины Билык
Парфюмерный гардероб певицы состоит преимущественно из нишевых ароматов:
- Haute Fragrance Company "Pink Moon" — от 18 500 грн
- Zarkoperfume "Pink Molecule 090.09" — от 8 400 грн
- "IraBi" — снят с производства
Парфюмерный стиль Ирины Билык
Ирина Билык отдает предпочтение сложным и чувственным композициям:
- нишевым ароматам с необычными молекулярными аккордами
- цветочно-фруктовым композициям с древесной базой
- теплым восточным ароматам со сладкими нотами
Ароматы артистки создают атмосферу загадочности, роскоши и романтики, что прекрасно подчеркивает личность и характер Ирины Билык.
Вас может заинтересовать:
- Чем пахнет Леся Никитюк: легкость на каждый день и страстный восточный характер
- Чем пахнет Тарас Цимбалюк: духи Папы Римского и унисекс-ароматы
- Стильные кожаные куртки на весну: 5 необычных моделей для всех типов фигуры
О личности: Ирина Билык
Ирина Билык — украинская певица, композитор и автор песен. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (особенно в 90-е), любви к перевоплощениям и огромного влияния на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и др.
