Тренд весны 2026 — красные туфли: лучшие сочетания с джинсами, юбками и брюками

Алена Кюпели
2 апреля 2026, 20:19обновлено 2 апреля, 21:43
Красный в моде - никогда не был просто красивым оттенком. Это заявление.
Какие модные образы можно сделать с красными туфлями / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

  • С чем можно носить красную обувь
  • С чем она выглядит наиболее стильно

Красные туфли обладают редким "талантом" преобразить образ еще до того, как вы произнесете хоть слово. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что они не предназначены для того, чтобы пылиться в глубине шкафа.

В них есть что-то кинематографическое, что-то от безупречной помады, что-то от той уверенности в себе, которая позволяет войти в комнату, не спрашивая разрешения и не извиняясь.

Когда мы думаем о них, мы не думаем о робости. Мы думаем о предмете с характером. О цвете, который идеально знает, как его воздействовать. О силуэте, способном сделать запоминающимся даже самое сдержанное сочетание.

Красный в моде - никогда не был просто красивым оттенком. Это заявление. И когда он попадает на удачно подобранные туфли, происходит не зрелище, а элегантная точность.

Вот сочетания, которые будут однозначно беспроигрышными этим летом.

Темно-синий деним и глянцевый красный

Бывают дни, когда пара джинсов прямого кроя глубокого оттенка решает половину жизненных проблем, и это один из них. Чистый, хрустящий темно-синий деним позволяет красным кроссовкам на массивном каблуке занять центральное место, придавая образу классический звездный вид. Ключ здесь — баланс между сдержанной элегантностью и ноткой шика. Джинсы сохраняют свою форму. Обувь добавляет изюминку. Вместе они создают комбинацию, которая напоминает нам, почему стильный гардероб не всегда требует сложных формул.

Модный образ весны 2026 / Фото glamour.mx

Шоколад с огнем

Широкие коричневые брюки создают спокойную, солидную, почти архитектурную основу, а красные сандалии-мюли на изогнутом каблуке добавляют нотку напряжения, делая все более интересным. Сочетание работает, потому что коричневый цвет не конкурирует, а обнимает. Он делает красный цвет более насыщенным, глубоким. В этом сочетании есть что-то от семидесятых, но пропущенное через очень современную призму, где чувственность больше не зависит от излишеств, а от точного силуэта. Этот образ отличается изяществом.

Модные образы весны 2026 / Фото glamour.mx

Кремовый и вишневый

Часто говорят, что к светлой юбке нужна обувь нейтрального цвета. Какая банальная мысль! Доказательство тому — сочетание строгой юбки цвета слоновой кости и элегантных красных лоферов. Здесь нет драматизма. Есть интеллект. Светло-бежевый цвет освежает. Обувь придает образу структуру. В совокупности все элементы создают четкую элегантность, которая кажется свежей, изысканной и удивительно современной. Более того, у красных лоферов есть недооцененное достоинство: они сохраняют выразительность цвета, не жертвуя комфортом или изяществом.

Модные образы весны 2026 / Фото glamour.mx

Джинсы с подворотом и красные туфли

Не все джинсы говорят на одном языке, и эта пара с широким подворотом обладает особым характером. Более расслабленная, более игривая, более склонная к нарушению формальности образа. Именно поэтому красные туфли на низком каблуке с изящными ремешками и острым носком так хорошо смотрятся. Играет сочетание объема джинсовой ткани и изящества обуви. Одно добавляет непринужденности, другое — целеустремленности. Сочетание выглядит легким, современным и очень выгодно подчеркивает фигуру тех, кто хочет выглядеть собранно, но не слишком вычурно.

Модные образы весны 2026 / Фото glamour.mx

Вас также может заинтересовать:

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

НАТО ждут кардинальные изменения, что делать Украине: прогноз Фесенкомнение

