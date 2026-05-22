Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Родители справятся без укачивания: как уложить ребенка спать после пробуждения

Анна Косик
22 мая 2026, 03:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Есть простой способ успокоить ребенка, чтобы он мог продолжить спать.

детский сон, любовь поднебесная
Если ребенок проснулся ночью, есть несколько способов уложить его обратно / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что чаще всего является причиной пробуждения детей ночью
  • Как быстро уложить ребенка спать после пробуждения

У детей в возрасте 0-3 лет сон бывает очень чувствительным и нестабильным. Многие родители не могут выспаться, потому что их дети часто просыпаются посреди ночи. Но это можно исправить.

видео дня

Главред узнал, как. На своем YouTube-канале семейный врач Любовь Поднебесная поделилась советами, как уложить спать ребенка, который часто просыпается ночью.

Почему ребенок просыпается посреди ночи

Если ребенок внезапно просыпается после того, как родители уложили его спать, то одной из самых распространенных причин такого поведения является регресс сна. Чаще всего он происходит в возрасте от года до полутора лет.

"Регресс сна — распространенное явление у детей в возрасте от 12 до 18 месяцев. Обычно он связан с большими изменениями в развитии. Если ваш ребенок осваивает новый навык, например, ходьбу, он может быть настолько сосредоточен на его отработке, что не может заснуть", — пояснила врач.

Как уложить ребенка после пробуждения ночью

Чтобы ребенок быстро заснул и реже просыпался, Пиднебесная советует в первую очередь не создавать для ребенка лишнего возбуждения. Многие родители считают, что ребенку могут помочь заснуть контакт на руках, песни или чтение книги.

Однако такие действия, наоборот, не способствуют повторному засыпанию. Вместо этого Поднебесная советует спокойно сказать ребенку, что все хорошо, и выйти из комнаты, если малыш привык засыпать самостоятельно.

В противном случае можно приглушить свет, минимизировать звуки, предложить ребенку любимую вещь, например, одеяло. Это все даст понять, что нужно заснуть снова, и ребенку будет легче расслабиться.

Смотрите видео с объяснением врача:

Больше новостей:

О персоне: Любовь Поднебесная

Любовь Поднебесная — семейный врач с 13-летним стажем. В соцсетях делится полезной информацией о здоровье детей и взрослых. В Instagram у нее более 7 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
материнство сон дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разведка узнала планы РФ: громкое заявление Зеленского о наступлении врага

Разведка узнала планы РФ: громкое заявление Зеленского о наступлении врага

01:14Украина
Лукашенко увидел "свет в конце туннеля": экс-сотрудник СБУ высказался о Беларуси

Лукашенко увидел "свет в конце туннеля": экс-сотрудник СБУ высказался о Беларуси

00:00Война
Как Украина будет отвечать на возможное вторжение из Беларуси - в ОП сделали заявление

Как Украина будет отвечать на возможное вторжение из Беларуси - в ОП сделали заявление

22:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

Простой домашний спрей помогает остановить нашествие крыс весной

Простой домашний спрей помогает остановить нашествие крыс весной

Последние новости

05:50

Трех знаков зодиака ждет новый этап в жизни: кто выйдет на пьедестал

05:11

Орхидея отблагодарит пышным цветением: 5 секретных шагов, которые оживят орхидею

04:40

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

04:12

Спящий гигант оживает: тревожные сигналы с молчавшего 700 тысяч лет вулкана

03:35

Родители справятся без укачивания: как уложить ребенка спать после пробуждения

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
03:01

Путешествия и новые знакомства — какие три знака зодиака будут счастливы летом

02:32

Почему Кремль пытается скрыть удары по Москве — названа неочевидная причинаВидео

01:14

Разведка узнала планы РФ: громкое заявление Зеленского о наступлении врага

00:04

Три системных провала РФ из-за войны в Украине: в Bild раскрыли проигрыш Кремля

Реклама
00:00

Лукашенко увидел "свет в конце туннеля": экс-сотрудник СБУ высказался о БеларусиВидео

21 мая, четверг
23:15

Катастрофа в розетке: какие электроприборы нельзя подключать к удлинителямВидео

23:06

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священникаВидео

22:21

Режим Лукашенко рассыплется: экс-сотрудник СБУ раскрыл неожиданный сценарийВидео

22:03

Как Украина будет отвечать на возможное вторжение из Беларуси - в ОП сделали заявление

21:30

Цены взлетели почти на 33% за день: в Украине резко подорожала одна ягодаВидео

21:22

Кому исторически принадлежал Донбасс: неожиданный вывод историкаВидео

21:12

Резкий взлет цен на билеты в транспорте: в Киеве подсчитали стоимость проезда

21:02

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

20:33

Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

20:15

Черная плесень пропадет моментально: раскрыт секрет одного простого средстваВидео

Реклама
20:06

Секрет садовника короля Чарльза: какое простое удобрение заставит цветы цвести

20:03

Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

19:43

Уже не в июле: когда Ивана Купала в 2026 году

19:37

Собрали более 1700 реликвий: на Львовщине установили уникальный рекорд УкраиныФото

19:26

Ловушка для ВСУ: стало известно, почему Кремль хочет втянуть Беларусь в войнуВидео

19:25

Есть ли угроза 16 часов без электроэнергии: тревожный прогноз новых отключений

19:16

Почти исчезло в 90-х — какое известное женское имя снова стало модным в Украине

19:10

Визит Путина в Китай провалился: Невзлин рассказал, что показали переговоры с Симнение

19:01

Какие украинские фамилии имеют клеймо изгнанника: они сохранились до наших дней

18:58

Почему кот касается лапой лица человека: настоящая причина удивит многихВидео

18:47

"Мати" или "матір": языковед объяснила, в чём разницаВидео

18:47

Украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной дачеВидео

18:46

"Хорошая новость" для Украины: эксперт назвал, что снизит цену на нефтьВидео

18:41

Свириденко блокирует увольнение Болоховца вопреки позиции Зеленского, – Маландий

18:23

Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Ровно: какова ситуация в других городах

18:22

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:11

Нужно ли пасынкувать арбузы и дыни: правила ухода за бахчевыми культурами

18:01

Почему лук массово гниет: один народный способ может спасти грядкуВидео

17:56

Миллиардеры могут знать о конце света раньше остальных и готовятся

17:44

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

Реклама
17:44

Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

17:28

Пельмени получатся сочными и в разы вкуснее: что добавить в фарш

17:27

Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

17:24

Украинцы платят на 50% больше за аренду: где подорожали квартиры

17:16

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

17:12

Что надеть маме на выпускной 2026: секреты стилистов для статусного образа

17:05

Мужчина решил проверить мусор возле секонд-хенда и не пожалел

16:51

Кабачки можно будет собирать ведрами: главный секрет обильного урожаяВидео

16:47

"Мы должны властвовать над россиянами": Буданов сделал громкое заявление об истории Украины

16:38

Наступление с севера: Ступак раскрыл, есть ли угроза для Киева и чем это обернется для РБ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять