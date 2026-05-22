Родители справятся без укачивания: как уложить ребенка спать после пробуждения

Есть простой способ успокоить ребенка, чтобы он мог продолжить спать.

https://glavred.info/life/roditeli-spravyatsya-bez-ukachivaniya-kak-ulozhit-rebenka-spat-posle-probuzhdeniya-10766633.html Ссылка скопирована

Если ребенок проснулся ночью, есть несколько способов уложить его обратно / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что чаще всего является причиной пробуждения детей ночью

Как быстро уложить ребенка спать после пробуждения

У детей в возрасте 0-3 лет сон бывает очень чувствительным и нестабильным. Многие родители не могут выспаться, потому что их дети часто просыпаются посреди ночи. Но это можно исправить.

видео дня

Главред узнал, как. На своем YouTube-канале семейный врач Любовь Поднебесная поделилась советами, как уложить спать ребенка, который часто просыпается ночью.

Почему ребенок просыпается посреди ночи

Если ребенок внезапно просыпается после того, как родители уложили его спать, то одной из самых распространенных причин такого поведения является регресс сна. Чаще всего он происходит в возрасте от года до полутора лет.

"Регресс сна — распространенное явление у детей в возрасте от 12 до 18 месяцев. Обычно он связан с большими изменениями в развитии. Если ваш ребенок осваивает новый навык, например, ходьбу, он может быть настолько сосредоточен на его отработке, что не может заснуть", — пояснила врач.

Как уложить ребенка после пробуждения ночью

Чтобы ребенок быстро заснул и реже просыпался, Пиднебесная советует в первую очередь не создавать для ребенка лишнего возбуждения. Многие родители считают, что ребенку могут помочь заснуть контакт на руках, песни или чтение книги.

Однако такие действия, наоборот, не способствуют повторному засыпанию. Вместо этого Поднебесная советует спокойно сказать ребенку, что все хорошо, и выйти из комнаты, если малыш привык засыпать самостоятельно.

В противном случае можно приглушить свет, минимизировать звуки, предложить ребенку любимую вещь, например, одеяло. Это все даст понять, что нужно заснуть снова, и ребенку будет легче расслабиться.

Смотрите видео с объяснением врача:

Больше новостей:

О персоне: Любовь Поднебесная Любовь Поднебесная — семейный врач с 13-летним стажем. В соцсетях делится полезной информацией о здоровье детей и взрослых. В Instagram у нее более 7 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред