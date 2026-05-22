Орхидея отблагодарит пышным цветением: 5 секретных шагов, которые оживят орхидею

В это время орхидеи начинают восстанавливаться, и несколько простых шагов помогут им быстрее зацвести

Почему не цветет орхидея — что сделать, чтобы орхидея зацвела / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Что сделать, чтобы орхидея снова зацвела

Как правильно поливать орхидею

Когда лучше пересаживать орхидею

В мае орхидеи начинают активно расти, выпускают новые корешки, листья и формируют цветочные побеги. Однако ошибка многих цветоводов заключается в том, что они продолжают ухаживать за орхидеями так же, как в прошлом сезоне. Чтобы растение быстрее восстановилось и порадовало новым цветением, стоит изменить подход.

Следите за появлением почек

Если на стебле уже видны новые цветочные почки, орхидею нельзя перемещать, пишет Deccoria. Любое изменение места может остановить развитие цветов. Рекомендуем обеспечить растению рассеянный свет, который стимулирует формирование бутонов и одновременно защищает листья от ожогов.

Как поливать орхидеи

С наступлением тепла почва в горшке высыхает быстрее, поэтому орхидеи нуждаются в регулярном увлажнении. Рекомендуем поливать раз в неделю водой комнатной температуры. Удобный способ — окунуть горшок в воду на полминуты, дать стечь лишней влаге и вернуть растение на место. Такой полив позволяет корням получить достаточно влаги без риска застоя.

Пересадка в свежий субстрат

В мае орхидею можно пересадить в новый грунт. Это поможет растению быстрее восстановиться и заложить основу для будущего цветения. Горшок стоит выбирать только на один размер больше, ведь орхидея не любит излишнего пространства для корней.

Правильное расположение горшка

Весеннее солнце становится более активным, поэтому важно подобрать правильное место для орхидеи. Лучше всего подойдет восточный подоконник, где свет мягкий и рассеянный. Южное расположение нежелательно — прямые лучи могут повредить листья. Перемещать растение рекомендуем еще до того, как оно начнет формировать цветочные почки.

Подкормка для активного роста

Для активного роста орхидей рекомендуем вносить специальные смеси, предназначенные именно для этих растений. Подкармливать стоит раз в неделю в течение весны и лета, но только после того, как почва хорошо увлажнена. Это поможет корням усвоить питательные вещества и будет стимулировать образование новых бутонов.

Об источнике: Deccoria Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров. Входит в медиагруппу Interia — одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию. Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

