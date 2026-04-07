Черная плесень на герметике исчезнет раз и навсегда - простой трюк для чистых швов

Рассказываем, как самостоятельно очистить герметик от чёрной плесени без использования агрессивных средств.

https://glavred.info/lifehack/chernaya-plesen-na-germetike-ischeznet-raz-i-navsegda-prostoy-tryuk-dlya-chistyh-shvov-10754945.html Ссылка скопирована

Как очистить герметик от плесени

Вы узнаете:

Почему появляется плесень в ванной

Как избавиться от черных швов в ванной

Как убрать черную плесень на герметике

Плесень вдоль линий герметика в ванной или на кухне — распространенная проблема, которая возникает из-за постоянной влажности. Она не только портит вид помещения, но и может быть опасной.

Главред расскажет , как избавиться от черной плесени и продлить срок службы герметика.

видео дня

Как удалить плесень с герметика с помощью соды и уксуса

Специалисты советуют избегать агрессивных химикатов, ведь отбеливатель или аммиак способны повредить поверхность. Для регулярного ухода рекомендуем выбирать натуральные растворы. Белый уксус является одним из самых эффективных вариантов. Его достаточно распылить на пораженный участок и оставить на 15-30 минут. Уксус уничтожает споры плесени и не вредит большинству материалов, пишет Martha Stewart.

Затем приготовьте пасту, смешав пищевую соду и теплую воду. Нанесите ее на герметик и осторожно потрите старой зубной щеткой. Сода действует мягко, не царапает поверхность и одновременно поглощает лишнюю влагу.

Как избавиться от черной плесени на герметике с помощью перекиси водорода

Для более стойких пятен рекомендуем применить перекись водорода в концентрации 3%. Нанесите ее на герметик и оставьте на 15–30 минут, после чего потрите щеткой и тщательно смойте. Это безопасная альтернатива агрессивным средствам, которая эффективно борется со стойкой плесенью.

Как предотвратить повторное образование плесени

Эксперты отмечают: главная причина появления плесени — чрезмерная влажность, которая создает благоприятную среду для повторного образования грибка. Поэтому важно устранить источник проблемы. Помогут вытяжные вентиляторы, регулярное проветривание и использование осушителей воздуха. Даже простое протирание сухой тканью после душа значительно снижает риск образования плесени.

Когда стоит заменить герметик

Если герметик растрескался, отслоился или имеет пятна, которые не поддаются очистке, его следует заменить. Это может показаться более трудоемким процессом, но именно обновление герметика гарантирует полную защиту от влаги и устраняет глубоко въевшуюся плесень.

Смотрите видео о том, почему плесень в ванной ни в коем случае нельзя чистить хлоркой:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред