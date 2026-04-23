Как наклеить самоклеящиеся обои без пузырей и складок: скрытые нюансы

Анна Ярославская
23 апреля 2026, 10:22
Высококачественные самоклеящиеся обои могут прослужить долгие годы, если их правильно наклеить  и тщательно за ними ухаживать.
Обои
Эксперты назвали плюсы и минусы есть у самоклеящихся обоев / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как правильно клеить самоклеящиеся обои без пузырей и перекосов
  • Сколько на самом деле служат самоклеящиеся обои
  • В каких условиях такие обои быстро портятся
  • Как подготовить стены для идеального результата

Самоклеящиеся обои — это доступный и удобный способ быстро преобразить пространство с минимальными усилиями и затратами. Хотя самоклеящиеся обои просты в установке, их долговечность зависит от правильного нанесения, качества материала и климатических условий.

Главред разобрался, как правильно наклеивать самоклеящиеся обои, а также в чем их плюсы и минусы.

В отличие от традиционных самоклеящиеся обои быстро прикрепляются к стене благодаря клеевой основе. Установка и демонтаж таких обоев занимают меньше времени и обходятся дешевле, пишет Martha Stewart.

Каковы недостатки самоклеющихся обоев

Самый большой недостаток самоклеящихся обоев — их недолговечность. Со временем края могут начать отслаиваться, особенно в местах с повышенной влажностью или перепадами температуры. Они также могут немного смещаться, если были наклеены не идеально, поэтому у таких обоев не всегда получается идеально ровное и долговечное покрытие.

Особенно следует остерегаться некачественных самоклеящихся обоев. Они могут порваться и оставить следы.

Самоклеящиеся обои не подходят для ванных комнат с душевыми кабинами, поскольку постоянная влажность может преждевременно старить самоклеящийся клей, вызывая его образование пузырьков или более быстрое отслаивание от стен. Если вы все же решите наклеить их в ванной комнате, то включайте вытяжку или просто оставляйте двери открытой после душа — может значительно продлить срок службы обоев.

Как долго служат самоклеящиеся обои

При правильном нанесении самоклеящиеся обои могут прослужить несколько лет. Однако ошибки могут привести к тому, что они потеряют свою целостность уже через несколько месяцев.

Что стоит учитывать:

  1. Теплый и влажный климат не идеален для самоклеящихся обоев.
  2. Самоклеящиеся обои также плохо подходят для фактурных стен, которые чаще встречаются в домах со штукатуркой.
  3. Солнечный свет также играет роль. Такие помещения, как ванные комнаты, кухни или зоны с большим количеством прямого солнечного света, могут повлиять на прочность клея. Тепло, влага и воздействие солнца могут привести к ослаблению клея со временем".
  4. Материал и марка самоклеящихся обоев влияют не только на ее долговечность, но и на удобство использования. Бумага более высокого качества, как правило, толще, более податлива и позволяет чаще корректировать положение без разрывов и складок.
  5. Хотя цена не всегда означает качество, важно не экономить на материалах. Низкокачественная бумага, наспех наклеенная на шероховатую, неровную или грязную поверхность, может начать пузыриться или отслаиваться в течение нескольких дней или недель.

Как правильно подготовить стены под самоклеющиеся обои

Подготовка поверхности очень важна. Стена должна быть чистой, гладкой и сухой. Эксперты рекомендуют использовать спирт, смешанный с водой, для удаления жира, а также безворсовые тряпки.

Наносите медленно. Разглаживайте пузырьки воздуха по мере работы и используйте ракель, чтобы плотно прижать самоклеящиеся обои. Это обеспечивает прочное сцепление между основанием и обоями. Чем прочнее сцепление — тем дольше прослужат обои.

Избегайте прикосновения к липкой стороне — это влияет на липкость обоев.

Обратите внимание на края. Их нужно аккуратно обрезать канцелярским ножом и прижать бумагу картоном, чтобы края надежно закрепились в углах. Если бумага загнута вокруг куска молдинга или плохо разглажена, она может отклеиться.

Ранее Главред писал, хорошая ли идея — поклеить обои на потолок. По словам дизайнеров, это решение поможет сделать пространство вокруг нас по-настоящему привлекательным. Детальнее читайте в материале: Смелый ход или пустая трата денег: стоит ли клеить обои на потолок.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ремонт интерьер дизайнеры дизайн
