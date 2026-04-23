Как наклеить самоклеящиеся обои без пузырей и складок: скрытые нюансы

Высококачественные самоклеящиеся обои могут прослужить долгие годы, если их правильно наклеить и тщательно за ними ухаживать.

Эксперты назвали плюсы и минусы есть у самоклеящихся обоев

Вы узнаете:

Как правильно клеить самоклеящиеся обои без пузырей и перекосов

Сколько на самом деле служат самоклеящиеся обои

В каких условиях такие обои быстро портятся

Как подготовить стены для идеального результата

Самоклеящиеся обои — это доступный и удобный способ быстро преобразить пространство с минимальными усилиями и затратами. Хотя самоклеящиеся обои просты в установке, их долговечность зависит от правильного нанесения, качества материала и климатических условий.

Главред разобрался, как правильно наклеивать самоклеящиеся обои, а также в чем их плюсы и минусы.

В отличие от традиционных самоклеящиеся обои быстро прикрепляются к стене благодаря клеевой основе. Установка и демонтаж таких обоев занимают меньше времени и обходятся дешевле, пишет Martha Stewart.

Каковы недостатки самоклеющихся обоев

Самый большой недостаток самоклеящихся обоев — их недолговечность. Со временем края могут начать отслаиваться, особенно в местах с повышенной влажностью или перепадами температуры. Они также могут немного смещаться, если были наклеены не идеально, поэтому у таких обоев не всегда получается идеально ровное и долговечное покрытие.

Особенно следует остерегаться некачественных самоклеящихся обоев. Они могут порваться и оставить следы.

Самоклеящиеся обои не подходят для ванных комнат с душевыми кабинами, поскольку постоянная влажность может преждевременно старить самоклеящийся клей, вызывая его образование пузырьков или более быстрое отслаивание от стен. Если вы все же решите наклеить их в ванной комнате, то включайте вытяжку или просто оставляйте двери открытой после душа — может значительно продлить срок службы обоев.

Как долго служат самоклеящиеся обои

При правильном нанесении самоклеящиеся обои могут прослужить несколько лет. Однако ошибки могут привести к тому, что они потеряют свою целостность уже через несколько месяцев.

Что стоит учитывать:

Теплый и влажный климат не идеален для самоклеящихся обоев. Самоклеящиеся обои также плохо подходят для фактурных стен, которые чаще встречаются в домах со штукатуркой. Солнечный свет также играет роль. Такие помещения, как ванные комнаты, кухни или зоны с большим количеством прямого солнечного света, могут повлиять на прочность клея. Тепло, влага и воздействие солнца могут привести к ослаблению клея со временем". Материал и марка самоклеящихся обоев влияют не только на ее долговечность, но и на удобство использования. Бумага более высокого качества, как правило, толще, более податлива и позволяет чаще корректировать положение без разрывов и складок. Хотя цена не всегда означает качество, важно не экономить на материалах. Низкокачественная бумага, наспех наклеенная на шероховатую, неровную или грязную поверхность, может начать пузыриться или отслаиваться в течение нескольких дней или недель.

Как правильно подготовить стены под самоклеющиеся обои

Подготовка поверхности очень важна. Стена должна быть чистой, гладкой и сухой. Эксперты рекомендуют использовать спирт, смешанный с водой, для удаления жира, а также безворсовые тряпки.

Наносите медленно. Разглаживайте пузырьки воздуха по мере работы и используйте ракель, чтобы плотно прижать самоклеящиеся обои. Это обеспечивает прочное сцепление между основанием и обоями. Чем прочнее сцепление — тем дольше прослужат обои.

Избегайте прикосновения к липкой стороне — это влияет на липкость обоев.

Обратите внимание на края. Их нужно аккуратно обрезать канцелярским ножом и прижать бумагу картоном, чтобы края надежно закрепились в углах. Если бумага загнута вокруг куска молдинга или плохо разглажена, она может отклеиться.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

