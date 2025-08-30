Что можно сделать с остатками обоев: лучшие идеи, которые удивят и вдохновят

Как оживить интерьер и превратить его в стильное пространство? Дизайнеры поделились секретами.

Как необычным способом использовать обои / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как превратить старый холодильник в стильный акцент кухни

Как задекорировать встроенную мебель, чтобы она заиграла новыми красками

Как сделать галерейную стену из остатков обоев

Обои способны преобразить любое пространство, превратив его из скучного в очень красивое. Мало кто знает, что обои можно использовать не только для стен, но и более креативным способом. Например, для оформления полок, шкафов, холодильника или потолка.

Дизайнеры рассказали, как использовать обои в интерьере, передает издание Martha Stewart.

Холодильник

Обои на клейкой основе можно использовать на старом холодильнике, чтобы обновить кухню, не тратя при этом много денег. Для стилизации холодильника можно использовать однотонные обои или выбрать вариант с узором для создания яркого образа.

Встроенная мебель

Задние поверхности во встроенной мебели могут выиграть от использования узора или текстуры. Выбирайте красивые обои, например, в мелкую полоску, чтобы добавить изюминку в неожиданном месте.

Галерейная стена

Остатки обоев можно превратить в отдельное произведение искусства и оформить из них галерейную стену. Даже самый маленький кусочек может пригодиться. Все что нужно сделать, это поместить кусочки обои в красивые рамки. С помощью этого приема можно сохранить обои, с которыми связаны воспоминания. Если вы переезжаете, постарайтесь оставить хотя бы небольшой фрагмент - в новом месте он будет напоминать вам о прошлом.

Шкафы

Шкаф — прекрасное место для декорирования обоями, поскольку можно выбрать яркий принт, который будет уравновешиваться предметами, находящимися перед ним.

Чтобы задекорировать шкаф, снимите заднюю панель и наклейте обои. Лучше всего начать с левого угла и постепенно продвигаться вниз.

Обои в шкафу / Фото: pexels.com

Потолок

Использование обоев на потолке — это прекрасный способ расширить дизайн комнаты на все плоскости. Используйте текстурные обои в нишах потолка и вокруг карнизов подвесного потолка, чтобы подчеркнуть некоторые элементы и придать помещению элегантный, индивидуальный вид.

Фартук на кухне

Эффектный фартук на кухне можно также сделать при помощи обоев. Если бюджет не позволяет купить роскошную плитку, то используйте недорогой вариант, а затем наклейте сверху обои, вплоть до шкафов. Таким образом вы сможете добавить изюминку, рисунок, цвет и индивидуальность скучному помещению.

Как использовать обои на кухне / pixabay.com

Кладовка

Кладовки часто остаются без внимания при оформлении интерьера, но именно здесь обои могут творить чудеса. Если оклеить ими стены, потолок или даже полки, пространство сразу станет более интересным и живым.

Небольшие и темные комнаты идеально подходят для смелых решений. Здесь можно использовать яркие цвета и выразительные узоры, позволить себе немного эксперимента. А при желании дверь всегда можно закрыть, чтобы избежать ощущения перегруженности.

Прикроватные тумбочки

Чтобы добавить объема интерьеру, можно использовать ткань из рафии на консольных столиках или оклеить ящики прикроватных тумбочек текстурированными обоями.

Главное при работе с обоями на мебели — правильно подобрать текстуру, толщину и формат, чтобы швы идеально совпадали. Если обои с рисунком, особенно крупным, важно заранее продумать расположение швов и то, насколько удачно будет смотреться узор.

Полки

Еще один оригинальный и бюджетный способ обновить интерьер: возьмите рулон обоев, закрепите его вертикально от пола до потолка и добавьте поверх плавающие полки той же ширины. Это создаст эффект встроенной системы хранения — и при этом обойдется совсем недорого.

Фото: pexels.com

