Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

Эксперт объяснил, как войска РФ используют сетевую технологию управления дронами типа "Шахед", чтобы расширить зону их действия и затруднить противодействие.

"Флеш" предупредил о новой угрозе для Киева и ряда других городов

Россия расширяет работу своих МЭШ-сетей

Связь с дроном сохраняется на расстоянии до 220 километров

Применение дронов-камикадзе типа "Шахед" и "Гербера" все больше переходит в формат управляемых и сетевых систем, где ключевую роль играют МЕШ-модемы и ретрансляция сигнала. Работа БпЛА с МЕШ-модемами фиксируется все глубже в тылу украинской территории. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в посте в Facebook.

"Сейчас зона действия управляемых "Шахедов" с севера достигает Киева, с запада — Полтавы, а с юга — Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева. Как я уже рассказывал, технология МЕШ позволяет формировать цепочку из БпЛА с радиомодемами, по которой в воздухе передается информация", — сообщил он. видео дня

Бескрестнов, объясняя детали работы системы, отметил, что на территории противника на возвышенностях и мачтах устанавливают специальные антенны дальней связи, подобные тем, которые уже уничтожали в Беларуси. Благодаря этому связь с беспилотником может поддерживаться на расстоянии до 220 километров, однако для этого дрон должен находиться на значительной высоте, иначе из-за кривизны земной поверхности канал связи не формируется.

Он также напомнил о случае, когда на него совершали покушение: тогда два реактивных "Шахеда" кружили вблизи его дома, еще два подлетали с расстояния нескольких километров. Приближавшиеся находились на высоте около 2200 метров, что позволяет сделать вывод о дальности связи примерно до 200 километров. С учетом этого можно определить единственное возможное место, откуда осуществлялось управление. При этом эти высотные дроны передавали сигнал другим аппаратам, которые спускались ниже для непосредственной атаки.

"Такая цепочка из БпЛА-посредников для передачи может быть длинной, но практика показала, что с увеличением количества ретрансляций скорость падает, а задержка растет. Поэтому противник применяет не более 2–3 ретрансляций радиосигнала. Такая тактика применения МЕШ-модемов касается не только моего случая. На момент удара Шахеды стараются находиться рядом друг с другом, чтобы создать сильный радиосигнал, который сложнее подавить", — рассказал он.

Эксперт отметил, что с российской стороны по такой технологии действует большая команда операторов и специалистов из "Алабуги", численность пилотов достигает около 40 человек. У них уже есть наработанная тактика и опыт, тогда как украинские специалисты работают над созданием эффективного противодействия, хотя нынешних возможностей пока недостаточно

Он подчеркнул, что средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат спутниковую навигацию, неэффективны в случаях, когда беспилотник управляется вручную по навигационным приборам.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 апреля украинский специалист в сфере военных радиотехнологий и советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявил о попытке российских оккупантов его ликвидировать. По его словам, по нему было запущено четыре реактивных дрона типа "Шахед", один из которых долетел до цели и попал в стену дома, разрушив его.

Он также отметил, что допускал возможность покушения на себя лично, однако атака беспилотниками по жилому дому, где находилась его семья, стала для него неожиданной.

Отдельно Бескрестнов сообщил, что Россия наращивает военную инфраструктуру вблизи украинских границ, но информация о создании в Беларуси полноценных баз для запуска дронов-камикадзе типа "Шахед" пока не подтверждается.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

