"В одно мгновение я остался ни с чем": "Флеш" показал последствия покушения РФ

Руслана Заклинская
21 апреля 2026, 12:09обновлено 21 апреля, 13:08
Советник министра обороны пережил атаку пяти реактивных "Шахедов" по его дому.
Сергей "Флеш" потерял всё из-за нападения на его семью / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash

Главное:

  • Дом советника министра обороны атаковали пятью реактивными "Шахедами"
  • Все имущество семьи было полностью уничтожено
  • Сам Бескрестнов получил ранения и находится в больнице

В ночь на 20 апреля российские войска направили сразу пять реактивных "Шахедов" на дом советника министра обороны Украины, известного эксперта по радиотехнологиям Сергея "Флэша" Бескрестнова. В результате удара дом и имущество семьи были полностью уничтожены. Об этом он рассказал в Facebook.

"Вот так в один миг я остался без всего, что накопил за 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей. Лежу в гипсе и, похоже, еще долго буду", - рассказал он.

  • Последствия атаки "Шахедов" по дому "Флэша"
    Последствия атаки "Шахедов" по дому "Флэша" Фото: facebook.com/Serhii.Flash
Сергей Бескрестнов подчеркнул, что сейчас нуждается во времени для восстановления и хотел бы уделить время семье, но физически не может этого сделать. Советник министра обороны также отметил, что мог бы поверить в покушение на него лично, однако использование БПЛА против жилого дома, где находилась его семья, стало шоком.

"Я мог бы поверить в покушение на меня лично, но то, что враг отправит 5 реактивных "Шахедов" на мирный дом моей семьи, чтобы всех убить, даже подумать не мог", - добавил "Флэш".

БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки российскими БПЛА и модернизации - что известно

Как сообщал Главред, 20 апреля российские оккупанты предприняли попытку ликвидации советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, запустив по нему реактивные дроны-камикадзе. Бескрестнов получил ранения, но выжил.

Он сообщил, что в результате атаки лишился жилья и имущества, а удар, по его словам, был целенаправленной операцией по его ликвидации.

Россия перешла к новой тактике воздушных ударов по Украине, комбинируя массированные ночные атаки дронами с дополнительными волнами ударов днем. Такой подход может увеличить риски для гражданского населения и усилить психологическое давление.

В то же время российские войска начали использовать и новые средства противодействия украинским беспилотникам — в воздухе фиксируются дроны-перехватчики, оснащенные металлическими элементами. Они пытаются физически повредить украинские БПЛА во время полета, "тараня" их в воздухе.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

13:14Украина
