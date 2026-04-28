"Золотое окно" для клубники: автор раскрыл ключевые процессы во время цветения

Руслан Иваненко
28 апреля 2026, 20:58обновлено 28 апреля, 22:29
Автор рассказал, почему именно период цветения определяет размер, вкус и качество будущего урожая клубники.
Какие питательные вещества крайне важны для клубники в период активного цветения / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему портится форма ягод
  • Как правильно подкармливать клубнику
  • Что влияет на сладость урожая

Период цветения клубники считается одним из важнейших этапов в формировании будущего урожая.

Главред решил рассказать, почему именно период цветения садовой клубники является критическим этапом для будущего урожая.

По словам автора YouTube-канала "Земля и Грядка", именно в эти примерно три недели закладываются ключевые характеристики ягоды — ее размер, форма, плотность и уровень сладости. Любые ошибки в уходе в это время могут существенно повлиять на результат, и исправить их позже уже невозможно.

Эксперт подчеркнул, что каждый цветок клубники фактически является "биологической матрицей" будущего плода. В период активного цветения растение особенно чувствительно к недостатку влаги и питательных веществ. Если куст не получает достаточного питания во время интенсивного деления клеток, потенциал сорта не реализуется полностью, и вместо крупных сладких ягод формируется мелкий и менее качественный урожай.

Ключевые элементы питания

Особое внимание он советует уделить системе питания. На этапе цветения традиционные азотные удобрения, которые активно применяют весной для наращивания зеленой массы, могут стать вредными. Избыток азота стимулирует развитие листьев в ущерб плодоношению, что приводит к водянистым ягодам и снижению устойчивости растений к болезням.

Вместо этого в этот период приоритетными элементами питания становятся калий, фосфор и бор. Калий отвечает за накопление сахаров и плотность мякоти, фосфор поддерживает энергетические процессы, а бор играет ключевую роль в опылении и формировании завязи.

Его дефицит может вызвать опадение цветов и снижение количества плодов. В садоводческой практике часто используют древесную золу как природный источник калия без хлора, что положительно влияет на вкусовые качества ягод.

Не менее важным фактором является качество опыления. Неравномерное или недостаточное опыление цветков может привести к деформации плодов. Это происходит из-за того, что каждая часть ягоды формируется вокруг оплодотворенных семян, и при их отсутствии отдельные участки не развиваются равномерно. Погодные условия, в частности затяжные дожди или отсутствие насекомых-опылителей, могут существенно повлиять на этот процесс.

Водный баланс

Отдельно специалист обращает внимание на водный баланс. Клубника примерно на 90% состоит из воды, поэтому даже кратковременная засуха во время цветения способна снизить урожайность. Полив рекомендуется проводить непосредственно под корень, избегая увлажнения листьев и цветов, что может вызвать ожоги или распространение болезней.

Важную роль играет и уход за грядками. Мульчирование соломой или агроволокном помогает защитить ягоды от контакта с почвой и снижает риск развития серой гнили. Также автор советует своевременно удалять усы, поскольку во время плодоношения они забирают значительную часть питательных веществ, снижая качество урожая.

После завершения цветения растение переходит в фазу налива плодов, когда особенно важно поддерживать стабильную влажность и обеспечить калийную подкормку. Соблюдение всех этапов ухода позволяет существенно повысить качество урожая и получить крупные, сладкие и ароматные ягоды.

Подробнее об уходе за клубникой в период цветения смотрите в видео.

Об источнике: YouTube-канал "Земля и Грядка"

Канал "Земля и Грядка" на YouTube посвящен темам садоводства, огородничества и натурального труда на земле. На канале демонстрируются практические советы и опыт работы с огородом и землей. Основная тематика — натуральное земледелие, агротехника, обработка почвы, мульчирование и другие полезные советы для садоводов и огородников.

