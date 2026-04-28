Клубника — это очень деликатная ягода. Она быстро становится мягкой и покрывается плесенью из-за тонкой кожицы и большого количества влаги внутри. Однако существуют простые правила, которые помогут сохранить ее свежей значительно дольше.
Почему клубника быстро портится
Основная причина того, что клубника быстро портится, — влага. Когда на поверхности ягод появляется конденсат или остается вода после мытья, это создает условия для развития грибков. Также плесень очень быстро переходит с одной поврежденной ягоды на все остальные, лежащие рядом.
Как сообщает издание Blikk, распространение плесени можно существенно замедлить с помощью обычного яблочного уксуса. Он действует как природный антисептик, который убивает микроорганизмы на поверхности плодов.
Простой способ продлить свежесть клубники с помощью уксуса
Чтобы подготовить клубнику к хранению, нужно сделать несколько вещей:
- Смешайте яблочный уксус и холодную воду (1 к 3).
- Поместите ягоды в этот раствор на 1–2 минуты.
- Хорошо промойте клубнику чистой холодной водой, чтобы убрать запах и привкус уксуса.
Как правильно высушить ягоды
После мытья ягоды обязательно нужно высушить. Это самая важная часть процесса. Разложите клубнику на бумажных полотенцах в один слой и подождите, пока она станет полностью сухой. Если вы положите в холодильник влажные ягоды, они начнут гнить.
Как хранить клубнику в холодильнике
Когда ягоды высохнут, переложите их в пластиковый или стеклянный контейнер. Важно, чтобы крышка не была герметичной — воздух должен немного циркулировать. На дно контейнера обязательно стоит положить бумажное полотенце, которое будет впитывать лишнюю влагу. Емкость стоит поставить в самое холодное место холодильника.
Об источнике: издание Blikk
Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
