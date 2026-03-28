Психологи отмечают, что существует несколько явных признаков, которые помогают отличить любовь от самообмана.

https://glavred.info/stosunky/kak-ne-sputat-nastoyashchuyu-lyubov-s-illyuziey-5-neochevidnyh-priznakov-10752554.html Ссылка скопирована

Настоящая любовь или просто иллюзия — как понять, что человек любит

Вы узнаете:

Как понять, что человек любит

Как отличить любовь от привязанности

Первые месяцы знакомства часто кажутся идеальными: человек демонстрирует свои лучшие качества, пытается произвести впечатление, создает образ, который может быть далек от реальности. Именно поэтому психологи советуют не торопиться с выводами, а присматриваться к поведению партнера в разных ситуациях.

Главред рассказывает, как понять, что перед вами человек с серьезными намерениями и здоровым подходом к отношениям.

видео дня

Последовательность в поведении

Как объясняет психолог из Нью-Йорка Сабрина Романофф, настоящий интерес проявляется не в отдельных жестах или словах, а в стабильности, пишет CNBC, Если человек внимательно слушает, помнит детали ваших разговоров, возвращается к темам, которые вы обсуждали ранее, интересуется вашей жизнью не только во время встреч, но и в перерывах между ними — это свидетельствует об искренности. Последовательность в мелочах формирует чувство доверия и показывает, что партнер действительно заинтересован в вас.

Умение признавать ошибки

Ошибки случаются с каждым, но важно, как человек на них реагирует. Зрелый партнер берет на себя ответственность за свои действия, может извиниться без оправданий и обвинений, воспринимает промахи как возможность для развития. Это создает здоровую основу для отношений, ведь открытость и честность в сложных моментах гораздо важнее безупречности.

Контроль над эмоциями

Стрессовые ситуации — лучший тест на внутреннюю устойчивость. Обратите внимание, как человек реагирует на мелкие неудобства или общается с другими, в частности с обслуживающим персоналом. Терпение, спокойствие и способность посмотреть на проблему шире свидетельствуют о зрелости. Если же в ответ на трудности возникают раздражительность или агрессия, это может быть сигналом проблем с управлением эмоциями.

Четкость намерений

Чувство безопасности в отношениях напрямую зависит от того, насколько понятно партнер формулирует свои намерения. Человек, который знает, чего хочет, подтверждает это действиями: постепенно впускает вас в свою жизнь, знакомит с близкими, делится важными аспектами своей реальности. Неопределенность, наоборот, порождает тревогу и неуверенность.

Ощущение спокойствия рядом

Сильная химия может казаться признаком идеальной связи, но она не всегда свидетельствует о здоровых отношениях. Важнее обратить внимание на внутренние ощущения после встреч: остается ли ощущение комфорта, легкости и уверенности. Если рядом с человеком вы чувствуете себя спокойно, это один из самых точных сигналов, что ему можно доверять.

Об источнике: CNBC CNBC — это американский кабельный телеканал и онлайн-платформа, специализирующаяся на бизнес-новостях, финансовых рынках и экономике. Канал принадлежит корпорации NBCUniversal и был основан в 1989 году. Его головной офис расположен в городе Энглвуд-Клиффс, штат Нью-Джерси. CNBC освещает биржевые индексы, корпоративные новости, инвестиционные тенденции и глобальные экономические процессы, а также предлагает аналитику и комментарии от ведущих экспертов. Онлайн-версия ресурса, доступная по адресу www.cnbc.com, является одним из самых популярных мировых источников оперативной информации о финансах, бизнесе и технологиях, ориентированных как на профессионалов, так и на широкую аудиторию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред