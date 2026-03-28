Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Как не спутать настоящую любовь с иллюзией: 5 неочевидных признаков

Инна Ковенько
28 марта 2026, 13:19
Психологи отмечают, что существует несколько явных признаков, которые помогают отличить любовь от самообмана.
Настоящая любовь или просто иллюзия — как понять, что человек любит / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Первые месяцы знакомства часто кажутся идеальными: человек демонстрирует свои лучшие качества, пытается произвести впечатление, создает образ, который может быть далек от реальности. Именно поэтому психологи советуют не торопиться с выводами, а присматриваться к поведению партнера в разных ситуациях.

Главред рассказывает, как понять, что перед вами человек с серьезными намерениями и здоровым подходом к отношениям.

видео дня

Последовательность в поведении

Как объясняет психолог из Нью-Йорка Сабрина Романофф, настоящий интерес проявляется не в отдельных жестах или словах, а в стабильности, пишет CNBC, Если человек внимательно слушает, помнит детали ваших разговоров, возвращается к темам, которые вы обсуждали ранее, интересуется вашей жизнью не только во время встреч, но и в перерывах между ними — это свидетельствует об искренности. Последовательность в мелочах формирует чувство доверия и показывает, что партнер действительно заинтересован в вас.

Умение признавать ошибки

Ошибки случаются с каждым, но важно, как человек на них реагирует. Зрелый партнер берет на себя ответственность за свои действия, может извиниться без оправданий и обвинений, воспринимает промахи как возможность для развития. Это создает здоровую основу для отношений, ведь открытость и честность в сложных моментах гораздо важнее безупречности.

Контроль над эмоциями

Стрессовые ситуации — лучший тест на внутреннюю устойчивость. Обратите внимание, как человек реагирует на мелкие неудобства или общается с другими, в частности с обслуживающим персоналом. Терпение, спокойствие и способность посмотреть на проблему шире свидетельствуют о зрелости. Если же в ответ на трудности возникают раздражительность или агрессия, это может быть сигналом проблем с управлением эмоциями.

Четкость намерений

Чувство безопасности в отношениях напрямую зависит от того, насколько понятно партнер формулирует свои намерения. Человек, который знает, чего хочет, подтверждает это действиями: постепенно впускает вас в свою жизнь, знакомит с близкими, делится важными аспектами своей реальности. Неопределенность, наоборот, порождает тревогу и неуверенность.

Ощущение спокойствия рядом

Сильная химия может казаться признаком идеальной связи, но она не всегда свидетельствует о здоровых отношениях. Важнее обратить внимание на внутренние ощущения после встреч: остается ли ощущение комфорта, легкости и уверенности. Если рядом с человеком вы чувствуете себя спокойно, это один из самых точных сигналов, что ему можно доверять.

Об источнике: CNBC

CNBC — это американский кабельный телеканал и онлайн-платформа, специализирующаяся на бизнес-новостях, финансовых рынках и экономике. Канал принадлежит корпорации NBCUniversal и был основан в 1989 году. Его головной офис расположен в городе Энглвуд-Клиффс, штат Нью-Джерси. CNBC освещает биржевые индексы, корпоративные новости, инвестиционные тенденции и глобальные экономические процессы, а также предлагает аналитику и комментарии от ведущих экспертов. Онлайн-версия ресурса, доступная по адресу www.cnbc.com, является одним из самых популярных мировых источников оперативной информации о финансах, бизнесе и технологиях, ориентированных как на профессионалов, так и на широкую аудиторию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения психотерапевт психология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
14:41Фронт
14:18Мир
13:48Война
Популярное

Ещё
Последние новости

14:41

14:35

14:30

14:18

14:15

14:12

13:48

13:19

13:19

12:55

12:22

12:10

12:07

12:04

11:37

10:50

10:48

10:35

09:48

09:44

09:40

08:55

08:45

08:33

08:20

07:47

06:30

05:18

04:41

04:00

03:33

03:00

02:40

01:43

01:03

00:11

27 марта, пятница
23:14

23:01

22:32

22:07

22:03

21:29

21:04

20:57

20:49

20:41

20:39

20:15

19:54

19:52

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять