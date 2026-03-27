Почему успешные люди всегда включают бесшумный режим: объяснение ученых удивит

Привычка держать телефон в бесшумном режиме имеет научное объяснение и напрямую связана с продуктивностью.

https://glavred.info/stosunky/pochemu-uspeshnye-lyudi-vsegda-vklyuchayut-besshumnyy-rezhim-obyasnenie-uchenyh-udivit-10752194.html Ссылка скопирована

Почему успешные люди выключают звук на телефоне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В мире, где каждая минута сопровождается сообщениями, звонками и уведомлениями из десятков приложений, внимание стало одним из самых ценных ресурсов. Именно поэтому все больше людей сознательно выбирают бесшумный режим телефона. Это не случайность и не прихоть — а способ контролировать собственную концентрацию, снижать уровень стресса и работать эффективнее.

Как уведомления влияют на мозг

Ученые в области когнитивной психологии доказали: даже короткий звуковой сигнал может прервать процесс мышления, пишет ТСН. Каждое уведомление — это микропрерывание, которое заставляет мозг переключать внимание. И даже если человек не берет телефон в руки, его нервная система уже реагирует. После такого отвлечения может потребоваться от нескольких минут до получаса, чтобы вернуться к прежнему уровню концентрации. Для тех, кто работает со сложными задачами, это критично.

видео дня

Тишина как условие глубокой работы

Когда телефон не отвлекает звуками, мозг переходит в режим более глубокого анализа. Это позволяет лучше обрабатывать информацию, принимать взвешенные решения и избегать импульсивных действий. Именно так формируется среда для так называемой "глубокой работы" — длительной сосредоточенности, которая является основой высокой продуктивности.

Контроль внимания и внутренний баланс

Звуки уведомлений фактически передают контроль над вниманием другим людям или алгоритмам. Когда телефон в бесшумном режиме, человек сам решает, когда отвечать и на что реагировать. Это снижает уровень стресса, помогает сохранять внутренний баланс и не чувствовать постоянного давления.

Меньше напряжения для нервной системы

Частые сигналы могут вызывать состояние скрытой тревоги. Организм воспринимает их как нечто важное, даже если сообщение не имеет значения. Отсутствие звука помогает избежать переутомления, уменьшить напряжение и улучшить качество сна. Это особенно важно для тех, кто работает в быстром ритме и постоянно принимает решения.

Почему это выбор успешных людей

Многие известные руководители, предприниматели и творческие профессионалы сознательно минимизируют внешние раздражители. Они понимают: эффективность невозможна без контроля над вниманием. Беззвучный режим телефона становится простым, но действенным инструментом, который помогает оставаться сосредоточенным, работать качественнее и принимать обдуманные решения.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред