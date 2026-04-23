Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Армия страны-агрессора РФ может готовить новый массированный воздушный удар по Украине.
Об этом предупредил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем сообщении в соцсети Facebook.
При этом он призвал жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги из-за вероятности новых атак РФ.
Он также не исключил, что массированный российский удар может произойти уже в ближайшие дни.
"Реагируем на тревоги. Есть информация, что в ближайшие дни могут быть массированы атаки. Враг к этому готовится", - написал Марцинкив.
Новая атака РФ: что известно
Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками, сообщают Воздушные силы ВСУ.
В частности, сообщается о движении вражеских беспилотников курсом на Харьков. Также есть информация о запуске дронов на севере Черниговской области. Кроме того, БПЛА РФ летят из Черкасской области курсом на Кировоградскую область. Вместе с тем известно о БПЛА также в направлении Запорожья.
Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.
Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
