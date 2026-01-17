Укр
  3. Дом и уют

Что устарело в интерьере: 10 деталей, которые мгновенно выдают прошлое десятилетие

Анна Ярославская
17 января 2026, 14:47
Мелисса Уэлш объяснила, какие интерьерные решения уже не работают в 2026 году.
Мелисса Уэлш, дизайн интерьера
Мелисса Уэлш рассказала о модных трендах в дизайне интерьера / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какой цвет пришел на смену устаревшему серому
  • Какие кухонные фартуки больше не в моде
  • Стоит ли перекрашивать одну акцентную стену

Дизайнер интерьеров из США Мелисса Уэлш назвала список вещей, которые в 2026 году мгновенно делают интерьер дома устаревшим. Также она объяснила, как обновить интерьер без ремонта. Ведь иногда всего несколько деталей мешают создать тот самый стильный, свежий и современный интерьер, о котором вы мечтаете.

"Как дизайнер, я всегда призываю владельцев домов оформлять интерьер так, как им нравится, а не слепо следовать трендам. То, что что-то сейчас не в моде, вовсе не означает, что ваш дом выглядит плохо или что вам срочно нужно что-то менять. Тренды постоянно меняются, поэтому практически гарантировано, что то, что было актуально 5–10 лет назад, сегодня уже не считается модным", - рассказала Мелисса на своем Youtube-канале.

По ее словам, данные советы можно использовать как ориентир, если вы планируете обновление интерьера в 2026 году.

"Но помните — всегда выбирайте то, что нравится именно вам", - подчеркнула дизайнер.

Если вам интересно, какую мебель стоит купить в 2026 году, читайте материал: Как выбрать диван, кресла и шторы для гостиной, чтобы они не устарели через год.

10 вещей которые старят ваш дом визуально

№1. Полностью серый интерьер

Тренд на тотальный серый держался долго, но официально он вышел из моды уже несколько лет назад. Когда в комнате все серое — стены, полы, мебель — пространство выглядит плоским и холодным. К тому же это очень характерно для начала 2010-х годов.

Серый интерьер уже не в моде
Серый интерьер уже не в моде / скриншот

Что выбрать вместо этого:

Сегодня в тренде теплые нейтральные оттенки — бежевый, "грибной", тауп, теплый серый или кремово-белый. Эти цвета делают дом уютнее и визуально дороже.

Скриншот

№2. Глянцевые или слишком блестящие деревянные полы

Глянцевые паркетные полы были невероятно популярны в 90-х и начале 2000-х, но сегодня такой "стеклянный" блеск выглядит устаревшим и подчеркивает каждую царапину и след от ног.

Скриншот

Что выбрать вместо этого:

Если вы укладываете новый пол или планируете обновление старого, выбирайте сатиновое или матовое покрытие. Они выглядят мягче, натуральнее и сразу придают интерьеру более дорогой вид.

Скриншот

№3. Темно-коричневые кухонные шкафы в тосканском стиле и пестрый гранит

Красновато-коричневые шкафы в сочетании с пятнистой гранитной столешницей — визитная карточка середины 2000-х. Если кухня выглядит именно так, она, скорее всего, "старит" весь дом.

Скриншот
Скриншот

Что выбрать вместо этого:

По словам Мелиссы, теплые оттенки дерева снова в моде, но ключ — нейтральные древесные тона в сочетании с мягкими, кремовыми окрашенными фасадами. Добавьте простые столешницы — например, кварц с легкой, ненавязчивой текстурой. Это сделает кухню свежей, чистой и актуальной для 2026 года. Новые цвета и натуральные элементы придадут дому современный и живой вид.

Скриншот

№4. Тяжелый фермерский стиль и шиплап повсюду

Фермерский стиль все еще существует, но уже несколько лет постепенно выходит из моды. Его перегруженная версия — с амбарными дверями, шиплапом в каждой комнате и крупными тематическими надписями — определенно устарела.

Скриншот

Что выбрать вместо этого:

Современные интерьеры выглядят легче. Попробуйте трансформировать фермерский стиль в органичный модерн: более легкие текстуры, деликатные панели, теплое дерево и меньше тематического декора.

Скриншот

№5. Переизбыток бохо-стиля

Бохо был актуален в конце 2000-х, 2010-х и начале 2020-х, но сегодня его пик уже позади. Когда в интерьере слишком много ротанга, макраме, узоров и текстур, пространство начинает выглядеть хаотичным и устаревшим.

Скриншот

Что выбрать вместо этого:

Сохраните натуральные текстуры, но упростите образ и сделайте его более современным. Новая версия бохо — это стиль California casual. Он более продуманный, теплый, воздушный и расслабленный, но без перегруженности.

Скриншот

№6. Ярко-белые стены

Стерильно-белые стены могут сделать интерьер холодным и незавершенным. Этот тренд был особенно популярен около 2020 года, но к 2026-му он кажется слишком резким и "типовым".

Скриншот

Что выбрать вместо этого:

Выбирайте мягкие теплые белые или кремовые нейтральные цвета. Теплые оттенки на стенах добавляют уюта, визуального тепла и имеют более утонченный вид.

Скриншот

№7. Устаревшие кухонные фартуки

Есть два варианта фартуков, которые сразу выдают начало 2010-х: мелкая стеклянная мозаика и белая плитка "кабанчик" с темной контрастной затиркой.

Скриншот

Что выбрать вместо этого:

Обратите внимание на плитку зеллидж, вертикальную укладку, теплый камень, крупноформатную плитку или цельную панель. Затирка должна быть мягкой и неконтрастной — не должно быть никаких темных линий.

Скриншот

№8. Надписи на стенах и кованый декор

Те самые надписи вроде Live, Laugh, Love и кованые завитки, которые раньше были повсюду, сегодня мгновенно делают интерьер устаревшим.

Скриншот

Что выбрать вместо этого:

Замените их на настоящее искусство, фотографии в рамках или фактурный настенный декор, который добавляет индивидуальности без навязчивой тематики.

Скриншот

№9. Ярко выраженные одиночные акцентные стены

Акцентные стены сами по себе не устареют никогда, но одна ярко окрашенная стена — уже не тренд. Сегодня акцент должен быть более тонким и изысканным.

Скриншот

Что выбрать вместо этого:

Используйте color drenching — окрашивание стен, потолка и молдингов в один цвет. Также популярна тональная игра оттенков или фактурные покрытия — римская глина, декоративные панели, молдинги. Это добавляет глубину и дизайнерское настроение.

Скриншот

№10. Бежевый ковролин от стены до стены

Особенно в гостиных такой пол выглядит устаревшим и со временем становится негигиеничным. Ковролин может быть уместен в спальнях или подвалах, но не в основных жилых зонах.

Скриншот

Что выбрать вместо этого:

Если возможно, выбирайте деревянные полы или виниловую доску, а для уюта используйте ковры. Если же вы предпочитаете ковролин, выбирайте современные оттенки — например, грейдж (серо-бежевый), который выглядит актуальнее и универсальнее.

Скриншот
Скриншот

Смотрите видео - Какие детали интерьера делают ваш дом устаревшим:

Как писал Главред, дизайнер из Лос-Анджелеса Дэвид Нетто рассказал, какие цветовые сочетания работают хорошо, а каких - лучше избегать. Также Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера.

Вам также может быть интересно:

Кто такая Мелисса Уэлш

Мелисса Уэлш (Melissa Welsh) — дизайнер интерьеров из США, которая ведет свой канал на Youtube.

На канал Welsh Design Studio подписаны почти 36 тысяч человек.

Также она называет себя "энтузиасткой рукоделия". Мелисса Уэлш делится советами по декорированию дома и секретами дизайна интерьера.

Ведет онлайн-курсы. Ее электронные книги предлагают простые пошаговые инструкции по созданию красивого дома. Ее советы помогут новичкам чувствовать себя увереннее в навыках декорирования.

"Я делюсь советами и хитростями по дизайну интерьера, идеями по декорированию дома и мастер-классами по рукоделию. Красивый дом может улучшить вашу жизнь, и я искренне верю, что каждый может стать своим собственным дизайнером, если освоит несколько советов и секретов", - считает Мелисса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интерьер дизайн
