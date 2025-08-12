Укр
Что мешает выспаться и расслабиться: восемь промахов в декоре спальни

Анна Ярославская
12 августа 2025, 12:22
Если спальня кажется неуютной, значит были допущены ошибки в оформлении.
8 ошибок в декоре, из-за которых спальня перестает быть местом отдыха
Ошибки в декоре, из-за которых спальня перестает быть местом отдыха / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему не стоит вешать в спальне короткие шторы
  • Какое освещение должно быть в спальне
  • Стоит ли красить стену акцентный цвет

Спальня - это одна из самых главных комнат в доме, поскольку тут мы отдыхаем и набираемся сил. Это, своего рода, личное убежище. Именно поэтому спальня должна сочетать в себе комфорт, стиль и функциональность.

Если ваше пространство кажется неуютным, загромождённым или невыразительным, вероятно, были допущены ошибки в оформлении. К счастью, их легко исправить.

Основные ошибки при оформлении спальни

Игнорирование кровати.

По словам дизайнеров, одна из самых распространённых ошибок состоит в том, чтобы рассматривать кровать как отдельный предмет, а не как неотъемлемую часть интерьера комнаты. Без продуманного дизайна кровать может создавать ощущение, что она как будто парит в пространстве. В результате комната будет лишена связности и целостности, пишет издание Martha Stewart.

Кровать должна быть частью интерьера
Кровать должна быть частью интерьера / Фото: pexels.com

Таким образом, самое главное — это создать ощущение устойчивости кровати. Изготовленные на заказ каркасы или встроенные кровати с прикроватными столиками помогают закрепить кровать и создать целостный образ.

Короткие шторы.

Длина штор может изменить ощущение простора в спальне. Шторы, не доходящие до пола, визуально ограничивают пространство и делают комнату тесной и незавершённой.

В то же время шторы, висящие от потолка до пола, удлиняют пространство и добавляют нотку роскоши.

Дизайнеры рекомендуют использовать потолочные раздвижных систем, чтобы линии были чистыми и плавными. Такие шторы мгновенно сделают любую комнату просторнее и изысканнее".

Шторы должны быть длинными
Шторы должны быть длинными / Фото: pexels.com

Если вам интересно, как с помощью штор сделать интерьер богаче, читайте материал: Семь доступных способов заставить шторы в гостиной выглядеть намного дороже.

Использование одного источника света.

Один верхний светильник, свет которого слишком яркий или слишком тусклый, моментально лишает спальню индивидуальности.

Лучшее решение - комбинировать разные источники света. Это создаст динамичную и уютную атмосферу.

Дизайнеры рекомендуют сочетать рассеянное освещение с настольными лампами, бра или акцентным освещением.

В спальне должен быть не один источник света
В спальне должен быть не один источник света / Фото: pexels.com

Заполнение комнаты вместо ее обрамления.

Слишком большое количество предметов может сделать пространство захламленным. Поэтому, как бы не было соблазнительно заполнить каждый уголок спальни, все же тщательно подбирайте предметы мебели. Оставьте только самое необходимое.

Огромные комоды, дополнительные стулья и несколько прикроватных столиков часто приносят больше вреда, чем пользы. Лучше оставьте свободное пространство вокруг ключевых предметов, чтобы глаза могли расслабиться. Много свободного пространства в комнате создаст спокойствие и сосредоточенность, а не хаос.

Спальня не должна быть захламленной
Спальня не должна быть захламленной / Фото: pexels.com

Дизайнеры не рекомендуют выбирать одинаковый комплект мебели. Лучше сочетать винтажные, современные и металлические предметы, чтобы придать интерьеру глубину и индивидуальность. В результате получится многоуровневая, продуманная комната, а не страница каталога.

Помните о текстурах.

Какой бы красивой ни была ваша мебель, комната, полностью обставленная гладкими, гармонично сочетающимися поверхностями, может показаться холодной и немного пресной.

Текстура — это то, что манит. Она добавляет теплоты, интереса и ощущения обжитости.

Используйте многослойные материалы с контрастными тактильными ощущениями. Смягчите льняные простыни кашемировым пледом, постелите коврик под ноги или используйте элементы из натурального дерева и камня. Эти элементы добавят объёма и комфорта, сделав вашу спальню изысканной и уютной.

Текстурные вещи создают уют
Текстурные вещи создают уют / Фото: pexels.com

Акцентные стены.

Акцентные стены стали популярным приемом в дизайне спальни, но они часто нарушают целостность пространства, делая его более маленьким и сегментированным.

Если вы хотите добавить цвета и индивидуальности, лучше покрасить все стены в один и тот же мягкий, насыщенный тон.

Выбор самой маленькой комнаты.

Многие инстинктивно выбирают для спальни самую маленькую комнату, полагая, что она обеспечит уединение и тишину. Однако это часто означает отказ от естественного освещения и ощущения простора.

Спальня становится комфортной благодаря свету и воздуху. Выбор комнаты с большими окнами восстанавливает связь с естественным ритмом дня и улучшает самочувствие.

В спальне должны быть большие окна
В спальне должны быть большие окна / Фото: pexels.com

Использование произведений массового искусства.

Выбирайте вещи, отражающие ваш стиль. Если вы планируете разместить семейные фотографии, выбирайте качественные рамки с индивидуальными паспарту.

Фото на стенах должны быть в качественных рамках
Фото на стенах должны быть в качественных рамках / Фото: pexels.com

Ранее Главред писал, как создавать вау-эффект - дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьере. Дэвид Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 лет

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 лет

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастет

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастет

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

