Пара начала ремонт старого дома и застыла: нашли то, чего не ожидали

Во время ремонта старого дома супруги сделали неожиданное открытие под обшивкой. Находка раскрыла прошлое здания и полностью изменила ход работ.

https://glavred.info/life/para-nachala-remont-starogo-doma-i-zastyla-nashli-to-chego-ne-ozhidali-10757504.html Ссылка скопирована

Вместо ожидаемой каркасной конструкции супруги увидели бревна / Коллаж Главред, фото: Reddit

Вы узнаете:

Что обнаружили под фасадом старого дома

Как случайное решение стало судьбоносным

Как находка повлияла на дальнейший ремонт дома

В США супруги решили обновить фасад старого дома, но обычный ремонт преподнес для них сюрприз. Под ветхой обшивкой, установленной десятилетия назад, скрывалось нечто, о чем владельцы даже не подозревали.

Дом, расположенный в округе Уоллова, оказался гораздо более уникальным, чем казалось на первый взгляд. Случайное решение снять несколько досок превратилось в сенсационную находку, которая изменила планы на ремонт. Об этом сообщила женщина под ником NoIndependence2844 на популярном форуме Reddit.

видео дня

Случайный шаг, который все изменил

Наоми и ее партнер давно задумывались о замене старого фасала, который со временем деформировался и портил внешний вид здания. Однако полноценный ремонт откладывался до того времени пока одна прогулка не закончилась спонтанным решением начать работы прямо по возвращению домой.

Пара решила аккуратно снять несколько досок, чтобы посмотреть, что скрывается под ними. Вместо ожидаемой каркасной конструкции супруги увидели нечто совершенно другое.

Неожиданная находка под фасадом

Под старой обшивкой оказались массивные бревна. Чем больше досок снимали владельцы, тем очевиднее становилось, что их дом изначально был построен как бревенчатый.

Под старой обшивкой оказались массивные бревна / Фото: Reddit

По словам Наоми, момент открытия сопровождался настоящим удивлением. Потребовалось время, чтобы осознать, что за привычным фасадом скрывается историческая конструкция, сохранившаяся более века.

Новый этап

После открытия пара решила не скрывать находку, а наоборот вернуть дому его первоначальный облик. Однако это оказалось непростой задачей. Впереди супругов ждет масштабная реставрация и поиск специалистов по бревенчатым конструкциям.

Сейчас владельцы изучают архивы, сотрудничают с местным музеем и собирают информацию о прошлом дома. Работы планируют продолжить с улучшением погодных условий.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред