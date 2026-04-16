Женщина 12 лет спасала дом, но вынуждена его снести: в чем причина

Женщина рискует лишиться дома из-за эрозии, хотя жители собрали крупную сумму на укрепление берега. За год море стало ближе на десятки метров.

https://glavred.info/life/zhenshchina-spasala-dom-12-let-no-vynuzhdena-ego-snesti-v-chem-prichina-10757120.html Ссылка скопирована

Женщина вынуждена снести дом своей мечты / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

Почему собранные деньги не спасли дом от сноса

Как решение властей оставило людей без защиты

Что произошло с берегом всего за несколько недель

Жительница британского Торпенесса оказалась перед тяжелым выбором. Ей скорее всего нужно будет снести свой дом мечты, несмотря на годы борьбы за его сохранение.

Женщина вместе с соседями собрала сотни тысяч фунтов на укрепление линии побережья. Однако даже это не гарантировало защиту ее собственного жилья. Об этом пишет Mirror.

видео дня

Дом мечты на краю обрыва

55-летняя Софи Марпл живет в графстве Саффолк более двух десятилетий и своими глазами видела, как море постепенно уничтожало дома на краю утеса. За это время 11 зданий уже были снесены до того, как их унесло в воду. Теперь под угрозой оказался и ее собственный дом.

Двенадцать лет назад британка уже переносила жилье дальше от края из-за эрозии.

Женщина спасала дом 12 лет / Фото: SWNS

Тогда совместные усилия местных жителей и властей позволили установить защитные сооружения, что дало надежду на долгосрочную безопасность. Однако новая программа укрепления берега, на которую было собрано более 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 14,7 млн гривен)

жителями и выделено еще 300 тысяч из бюджета (около 17,6 млн гривен), не включила ее участок.

Защита не для всех

По словам Софи, решение стало для нее шоком. Женщина отметила, что все дома в районе подвергаются одинаковому риску, однако защита будет построена на пустующих участках, в то время как ее дом и соседний останутся без нее.

Британка подчеркнула, что не просит особых условий, а лишь справедливого подхода к проблеме, которая касается всей страны. Вместе с соседями она участвовала в сборе средств, организовывала исследования и добивалась защиты, однако теперь, по ее словам, власти фактически предлагают единственный вариант, которым является снос.

Под угрозой не один дом

Под угрозой оказался и дом ее соседки Мег Уокер. Исторический прибрежный коттедж был построен в 1892 году. Здание долгое время использовалось как популярный дом для отдыха, однако из-за продолжающейся эрозии также может быть утрачено.

Под угрозой оказались и соседние дома рядом с берегом / Фото: SWNS

Кроме того, около десяти домов вдоль дороги могут оказаться в зоне риска, если разрушение берега продолжится.

В совете Восточного Саффолка заявили, что действуют в рамках законодательства и обязаны учитывать риски. По словам представителей, расширение защитных сооружений на север экономически и технически нецелесообразно, поскольку потребовало бы значительных средств ради кратковременной защиты ограниченного числа домов.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред