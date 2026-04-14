Спустился в подвал нового дома: мужчине посоветовали вызвать полицию

Покупатель обнаружил в подвале нового дома загадочную комнату без входа. Необычная находка вызвала тревогу и заставила задуматься о прошлом здания.

Мужчина нашел тайную комнату в подвале / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Что обнаружили в подвале выставленного на продажу дома

Почему находка напугала людей

Что увидели через узкую щель в стене

Осмотр будущего жилья обернулся неожиданным открытием, которое вызвало тревогу и бурное обсуждение. Покупатель дома наткнулся в подвале на странное помещение с полностью изолированной комнатой без видимого входа.

По словам будущего владельца, пространство выглядело заброшенным и недостроенным, а попасть внутрь было невозможно. Своей находкой мужчина поделился на популярном форуме Reddit.

Неожиданная находка в подвале

По словам будущего владельца, все произошло во время обычного осмотра недвижимости. Его внимание привлекла огороженная зона в подвале. Приглядевшись, он понял, что за конструкцией скрывается отдельное помещение, но попасть внутрь невозможно.

Чтобы хоть немного рассмотреть, что находится внутри, мужчине пришлось взбираться по лестнице и заглядывать в узкий проем между балками. Увиденное только усилило тревогу, ведь внутри находилась недостроенная комната с матрасом на полу, голыми стенами и разбросанными предметами, создающими ощущение заброшенности.

Реакция соцсетей

Особое недоумение вызывает возраст здания, ведь дому всего около 19 лет. В отличие от старинных построек, где тайные помещения давно уже не редкость, в современных домах подобные решения выглядят крайне необычно.

История быстро привлекла внимание пользователей, вызвав множество версий. Одни предположили, что это может быть техническое пространство или замурованная кладовка, оставшаяся со времен строительства.

Комната в подвале, о которой никто не знал / Фото: Reddit

Другие выразили обеспокоенность и посоветовали выяснить историю дома.

"Теперь, когда существует ненулевая вероятность того, что ваш новый дом использовался в качестве логова серийного убийцы, я бы поговорил и со своим риелтором, и с властями.", - написал один из них

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

