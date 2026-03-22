"РФ может нанести массированный удар": полковник назвал дату нового обстрела

Важное из заявлений Свитана:
- На аэродроме "Энгельс-2" фиксировались перемещения вражеских самолетов
- Сегодня ночью россияне могут нанести массированный удар
Украинские военные продолжают точечные удары по стратегически важным объектам на территории России, пытаясь помешать оккупантам подготовить новые масштабные атаки на Украину.
В частности, дроны ВСУ поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. По словам полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного аналитика Романа Свитана, рядом с заводом находится аэродром "Энгельс-2", где в последние дни фиксировались перемещения вражеских самолетов.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
"Удары по аэродрому 'Энгельс-2' очень важны для Украины. Есть впечатление, что сегодня ночью россияне могут нанести массированный удар", — отметил эксперт.
Он добавил, что регулярные атаки на российские объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы, наносят ощутимый ущерб противнику и служат попыткой сорвать подготовку к новым обстрелам. Гражданам эксперт советует быть внимательными и учитывать возможные воздушные тревоги.
Свитан также предупредил, что в ближайшие дни россияне могут активизировать наступательные действия вдоль линии фронта, вероятно, чтобы подготовиться к отчету к 9 мая перед диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ по Ровенской области повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
Ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Одессу "шахедами". Российские дроны атаковали Одесскую область, вызвав пожары и разрушения коммуникаций.
Как сообщалось, РФ обстреляла ракетами Киевскую область. Российские оккупанты атаковали Васильков баллистическими ракетами.
О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред