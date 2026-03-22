"РФ может нанести массированный удар": полковник назвал дату нового обстрела

Гражданам советуют быть внимательными и учитывать возможные воздушные тревоги, говорит Роман Свитан.

РФ может готовить массированный удар

Важное из заявлений Свитана:

На аэродроме "Энгельс-2" фиксировались перемещения вражеских самолетов

Сегодня ночью россияне могут нанести массированный удар

Украинские военные продолжают точечные удары по стратегически важным объектам на территории России, пытаясь помешать оккупантам подготовить новые масштабные атаки на Украину.

В частности, дроны ВСУ поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. По словам полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного аналитика Романа Свитана, рядом с заводом находится аэродром "Энгельс-2", где в последние дни фиксировались перемещения вражеских самолетов.

"Удары по аэродрому 'Энгельс-2' очень важны для Украины. Есть впечатление, что сегодня ночью россияне могут нанести массированный удар", — отметил эксперт.

Он добавил, что регулярные атаки на российские объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы, наносят ощутимый ущерб противнику и служат попыткой сорвать подготовку к новым обстрелам. Гражданам эксперт советует быть внимательными и учитывать возможные воздушные тревоги.

Свитан также предупредил, что в ближайшие дни россияне могут активизировать наступательные действия вдоль линии фронта, вероятно, чтобы подготовиться к отчету к 9 мая перед диктатором Владимиром Путиным.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

