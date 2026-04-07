Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

Министр обороны подчеркнул сокращение сроков от идеи до внедрения новых вооружений и систем.

https://glavred.info/war/vozdushnyy-shchit-stanovitsya-krepche-fedorov-podelilsya-detalyami-usileniya-zashchity-neba-10754804.html Ссылка скопирована

Правительство значительно упрощает процедуру экстренного дооснащения авиационной техники / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/zedigital

Кратко:

Правительство Украины упростило процедуру дооснащения авиации

Самолеты и вертолеты быстрее получают вооружение и системы

Сроки от идеи до внедрения сокращены до одного месяца

Правительство Украины приняло постановление, упрощающее процедуру экстренного дооснащения авиационной техники, сообщил в Telegram министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, теперь самолеты и вертолеты можно быстрее адаптировать к потребностям современной войны и усиливать возможности авиации в отражении воздушных атак.

видео дня

Обновленный подход позволяет устанавливать дополнительное вооружение, средства связи, навигации, наблюдения и обнаружения целей без длительных согласований технической документации. Период от идеи до выполнения работ, тестирования и внедрения сокращается до одного месяца.

Расширение круга исполнителей работ

Также будет расширено круг исполнителей работ: дооснащение авиации смогут выполнять производители оборудования, специалисты и непосредственно воинские части, эксплуатирующие технику.

"Более быстрая модернизация авиации — это более быстрая адаптация к новым угрозам и больше возможностей для военных в борьбе с воздушными атаками", — отметил Федоров.

Он подчеркнул, что в технологической войне побеждает тот, кто быстрее адаптируется, и это решение усиливает защиту украинского неба.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажному дому в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.

Кроме того, ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.

Также военный эксперт Олег Жданов не исключает, что во время Страстной недели Россия может провести очередной массированный обстрел Украины. По его словам, на данный момент существует примерно равное количество признаков, которые свидетельствуют как в пользу, так и против такого сценария.

Читайте также:

Об ударном дроне: Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны под названием "Герань-2" широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным, в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред