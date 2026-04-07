ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

Официальные источники пока не сообщают о последствиях атаки и масштабах ущерба на заводе.

На химическом заводе АО "Миндобрыва" произошел пожар

Кратко:

6 апреля вечером в Воронежской области зафиксировали атаку неизвестных дронов

Под удар попал химзавод АО "Минудобрения", возник пожар

Завод производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру

В понедельник вечером, 6 апреля, в Воронежской области страны-агрессора России зафиксировали атаку неизвестных беспилотников. Вскоре в районе одного из химических заводов возник пожар.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы, около 21:45 (по киевскому времени) в регионе объявили угрозу применения дронов.

Неизвестные беспилотники, по данным публикаций, пролетели над городом Россош. Несмотря на заявления о готовности оперативных служб, в соцсетях начали появляться кадры с пожаром.

Поражение стратегического объекта

Как сообщает ряд OSINT-каналов в Telegram, удар был нанесен по АО "Минобъем" — химическому заводу, производящему аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру.

"Это один из ключевых химических заводов, производящих базовые компоненты для взрывчатых веществ, что фактически относит этот объект к военной промышленности России", — отмечают источники.

Официальных комментариев относительно последствий атаки пока не поступало.

Напомним, как писал Главред, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли результативный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Во время атаки были уничтожены четыре беспилотника, пункт предполетной подготовки тяжелых БПЛА "Орион", самолет Ан-72П и радиолокационная станция "Меч".

Кроме того, СБУ во второй раз за месяц атаковала Алчевский металлургический комбинат на оккупированной Луганщине, который оккупанты используют для военного производства. В результате удара комбинат прекратил работу.

Напомним, что в ночь на 4 апреля в российском Тольятти Самарской области произошел масштабный пожар в промышленном районе, где сосредоточены одни из ключевых химических предприятий РФ.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

