ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

Руслан Иваненко
7 апреля 2026, 01:59
Официальные источники пока не сообщают о последствиях атаки и масштабах ущерба на заводе.
На химическом заводе АО "Миндобрыва" произошел пожар / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

  • 6 апреля вечером в Воронежской области зафиксировали атаку неизвестных дронов
  • Под удар попал химзавод АО "Минудобрения", возник пожар
  • Завод производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру

В понедельник вечером, 6 апреля, в Воронежской области страны-агрессора России зафиксировали атаку неизвестных беспилотников. Вскоре в районе одного из химических заводов возник пожар.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы, около 21:45 (по киевскому времени) в регионе объявили угрозу применения дронов.

Неизвестные беспилотники, по данным публикаций, пролетели над городом Россош. Несмотря на заявления о готовности оперативных служб, в соцсетях начали появляться кадры с пожаром.

Поражение стратегического объекта

Как сообщает ряд OSINT-каналов в Telegram, удар был нанесен по АО "Минобъем" — химическому заводу, производящему аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру.

"Это один из ключевых химических заводов, производящих базовые компоненты для взрывчатых веществ, что фактически относит этот объект к военной промышленности России", — отмечают источники.

Официальных комментариев относительно последствий атаки пока не поступало.

Удары по военным объектам РФ — новости по теме

Напомним, как писал Главред, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли результативный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Во время атаки были уничтожены четыре беспилотника, пункт предполетной подготовки тяжелых БПЛА "Орион", самолет Ан-72П и радиолокационная станция "Меч".

Кроме того, СБУ во второй раз за месяц атаковала Алчевский металлургический комбинат на оккупированной Луганщине, который оккупанты используют для военного производства. В результате удара комбинат прекратил работу.

Напомним, что в ночь на 4 апреля в российском Тольятти Самарской области произошел масштабный пожар в промышленном районе, где сосредоточены одни из ключевых химических предприятий РФ.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

01:59Война
Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

00:02Война
Не из-за Ирана: Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

Не из-за Ирана: Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

23:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

02:27

Перестала прятать: Энистон похвасталась нежными объятиями с бойфрендом

01:59

ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

01:46

Звезда "Гарри Поттера" станет мамой: когда малыш появится на свет

01:09

Очень серьезная дама: жена Усика умилила фото с двухлетней дочерью

01:09

Ностальгия становится модной: забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
00:02

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

06 апреля, понедельник
23:57

Киев накроет резкое похолодание со снегом: температура стремительно упадет

23:49

Собрались за третьим: Федишин заинтриговала заявлением о ребенке

23:33

Для поклонников изящных интриг: 7 лучших сериалов о политике

Реклама
23:30

У украинцев есть феномен, который трудно объяснить: историк раскрыл нюансВидео

23:08

На Днепр надвигается влажный фронт: какая погода ожидается в ближайшие дни

23:05

Не из-за Ирана: Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

22:30

Почему кот кусается без причины: ветеринар назвала истинные его мотивыВидео

22:26

Зеленский анонсировал решающий шаг в безопасности: что меняется для Украины

21:50

Украина официально предложила России энергетическое перемирие — названа дата

21:47

Не будет ни вредителей, ни сорняков - что посадить рядом с перцемВидео

21:36

Маленькие грядки — большой урожай: как эффективно использовать каждый сантиметр земли

21:31

Война может затянуться на десятилетие: в Раде сделали тревожной заявление

21:17

РФ накопила ракеты: эксперт оценил, есть ли риск удара в праздничные дни

20:57

Выпадет снег и ударят сильные морозы: в какой регион Украины вернется зима

Реклама
20:54

Умер "крестный отец денима" - основатель бренда Diesel Адриано Голдшмид

20:48

Похолодание со снегом мчит на Львовщину: когда ожидаются заморозки

20:31

Запах плесени исчезнет мгновенно: простой способ спасти одежду после стиркиВидео

20:30

"Ситуация довольно тяжелая": сын тренера Луческу прибыл в реанимацию, что известно

20:26

Малина даст вдвое больше: что важно сделать во время цветения

20:20

У популярной украинской актрисы беда со здоровьем: "Ночь не спала"

19:49

Пасхальная корзина подорожала: сколько придется заплатить за базовый набор

19:38

Совсем не "високосный": как на украинском правильно называть год с 366 днямиВидео

19:26

Нардепа Железняка поймали на хищении государственных средств вместе с коллегами-депутатами, — Иванов

19:25

Впервые с начала войны Украина обогнала РФ по "ударному" показателю – ABC News

19:24

Забытые традиции Пасхи: как наши предки отмечали этот праздник

19:10

Александр Коваленко о боях на Харьковщине и новых переменах на фронтемнение

18:54

Полкилограмма с низкого куста: четыре сорта томатов, которые не боятся стрессовВидео

18:35

Взорван крупный нефтетерминал, сбит самолет-амфибия РФ: подробности ударов ВСУ

18:31

Выход США из НАТО: какую новую модель Альянса готовят и что изменится для Украины

18:19

Когда можно приходить на кладбище: есть ли "неправильное" время

18:00

Женщина вышла замуж, а через несколько недель услышала: "Жить осталось 60 дней"Видео

17:38

"Я до вас доберусь": Каменских на русском "наехала" на фанатов в СШАВидео

17:34

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

17:15

"Почувствовал разницу в возрасте": Харчишин рассказал о сложностях в общении с детьми

Реклама
17:11

"Настоящая жизнь": Боржемская показала бойфренда с ребенком на руках

16:54

Почему верующие каждый год постятся - священник дал честный ответВидео

16:35

Мощный удар по носителю Калибров: дроны поразили фрегат РФ Адмирал МакаровВидео

16:23

Меган Маркл показала обоих детей во время традиционной забавы — как они выглядятВидео

15:59

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

15:55

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ сократили доходы на $1 млрд за неделю – FT

15:30

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

15:23

Графики не действуют: в части регионов Украины ввели экстренные отключения света

15:09

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелемВидео

15:05

"Меня совесть не мучает": Тарас Тополя высказался о разводе

