ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

Кратко:
- 6 апреля вечером в Воронежской области зафиксировали атаку неизвестных дронов
- Под удар попал химзавод АО "Минудобрения", возник пожар
- Завод производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру
В понедельник вечером, 6 апреля, в Воронежской области страны-агрессора России зафиксировали атаку неизвестных беспилотников. Вскоре в районе одного из химических заводов возник пожар.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы, около 21:45 (по киевскому времени) в регионе объявили угрозу применения дронов.
Неизвестные беспилотники, по данным публикаций, пролетели над городом Россош. Несмотря на заявления о готовности оперативных служб, в соцсетях начали появляться кадры с пожаром.
Поражение стратегического объекта
Как сообщает ряд OSINT-каналов в Telegram, удар был нанесен по АО "Минобъем" — химическому заводу, производящему аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру.
"Это один из ключевых химических заводов, производящих базовые компоненты для взрывчатых веществ, что фактически относит этот объект к военной промышленности России", — отмечают источники.
Официальных комментариев относительно последствий атаки пока не поступало.
Напомним, как писал Главред, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли результативный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Во время атаки были уничтожены четыре беспилотника, пункт предполетной подготовки тяжелых БПЛА "Орион", самолет Ан-72П и радиолокационная станция "Меч".
Кроме того, СБУ во второй раз за месяц атаковала Алчевский металлургический комбинат на оккупированной Луганщине, который оккупанты используют для военного производства. В результате удара комбинат прекратил работу.
Напомним, что в ночь на 4 апреля в российском Тольятти Самарской области произошел масштабный пожар в промышленном районе, где сосредоточены одни из ключевых химических предприятий РФ.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
