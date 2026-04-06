В РФ умер создатель "Циркона": россияне бьют этой ракетой по Украине с 2024 года

Виталий Кирсанов
6 апреля 2026, 10:56
Под руководством Леонова и при его непосредственном участии была разработана гиперзвуковая ракета "Циркон".
В России скончался создатель ракеты
В России скончался создатель ракеты "Циркон" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Александру Леонову было 74 года
  • Причина смерти не уточняется

В России скончался генеральный конструктор и директор военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов, ответственный за создание ракеты "Циркон" и других вооружений агрессора. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Причина смерти не уточняется. Леонову было 74 года.

Как пишет The Moscow Times, "НПО машиностроения" расположено в городе Реутов (де-факто - окраина Москвы) и входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие является одним из ключевых в ракетно-космической отрасли России.

Отмечается, что под руководством Леонова и при его непосредственном участии была разработана гиперзвуковая ракета "Циркон", которой армия РФ неоднократно била по Украине.

Впервые россияне этой ракетой ударили по Украине в 2024 году, а особенно активно стали их применять для обстрела Украины с 2026 года.

Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанск Тамбовской области. В 1975 году окончил Московский авиационный институт.

"Он руководил разработкой не только "Циркона", но и боевого оборудования для межконтинентальных баллистических ракет "Авангард". "НПО машиностроения" под его руководством также занималось созданием радиолокационных спутников дистанционного зондирования Земли серии "Кондор", – отметило DW.

Кроме того, Леонов принимал участие в разработке ракетных комплексов "Гранит", "Вулкан" и "Бастион", которые запускают сверхзвуковые ракеты "Оникс".

"В конце января Леонов отчитался о резком увеличении производства "Цирконов" по итогам 2025 года", - говорится в сообщении.

Ракета "Циркон" - главное

В конце марта Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" во временно оккупированном Крыму.

Россия использует свои новейшие ракеты типа "Циркон" и "Орешник" поодиночке. Удары ими наносятся не для достижения преимущества на поле боя, а как инструмент политического влияния и запугивания. Об этом сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Во время массированной атаки по Украине во вторник, 20 января, российские войска применили противокорабельную ракету "Циркон". В то же время у специалистов возникают сомнения относительно эффективности ее использования по наземным целям, в частности с надводных носителей.

Читайте также:

Что такое ракета Циркон?

Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.

По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).
Высота полета: 30-40 км.

Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.

Длина ракеты: 8-9,5 м.

Вес боевой части: 300-400 кг.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ отбросили россиян на важном направлении: освобождены новые территории

ВСУ отбросили россиян на важном направлении: освобождены новые территории

11:12Фронт
Россия не остановится: Зеленский резко отреагировал на атаку по Одессе

Россия не остановится: Зеленский резко отреагировал на атаку по Одессе

11:10Украина
США и Иран ведут переговоры о перемирии: СМИ оценили шансы на сделку

США и Иран ведут переговоры о перемирии: СМИ оценили шансы на сделку

10:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Китайский гороскоп на сегодня, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на сегодня, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Последние новости

11:12

ВСУ отбросили россиян на важном направлении: освобождены новые территории

11:10

Россия не остановится: Зеленский резко отреагировал на атаку по ОдессеФото

11:07

Сергей Притула впервые за долгое время показал детей от двух браков — детали

10:56

В РФ умер создатель "Циркона": россияне бьют этой ракетой по Украине с 2024 года

10:50

США и Иран ведут переговоры о перемирии: СМИ оценили шансы на сделку

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
10:11

В гнезде аистов на Полтавщине разгорелась борьба: Одарка напала на новых жителей

10:01

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

09:53

Ночной удар оккупантов по Одессе: есть убитые и раненые, объявлен день траураФото

09:51

Дизель подорожал до исторического максимума: какие цены на АЗС 6 апреля

Реклама
08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 аперля (обновляется)

08:56

ВСУ сорвали планы россиян в Донецкой области, позиции врага слабеют – ISW

08:42

РФ нашла замену Starlink: ВСУ впервые уничтожили секретный спутниковый терминал РФ

08:29

Момент истины в Иране наступит скоро: Климовский дал прогнозмнение

08:29

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Дроны посетили Новороссийск: горит важный нефтяной терминал, подробности

06:28

РФ атаковала многоэтажку в Одессе: под завалами могут находиться людиФото

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Реклама
02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

Реклама
17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

