В РФ умер создатель "Циркона": россияне бьют этой ракетой по Украине с 2024 года

Кратко:
- Александру Леонову было 74 года
- Причина смерти не уточняется
В России скончался генеральный конструктор и директор военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов, ответственный за создание ракеты "Циркон" и других вооружений агрессора. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Причина смерти не уточняется. Леонову было 74 года.
Как пишет The Moscow Times, "НПО машиностроения" расположено в городе Реутов (де-факто - окраина Москвы) и входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие является одним из ключевых в ракетно-космической отрасли России.
Отмечается, что под руководством Леонова и при его непосредственном участии была разработана гиперзвуковая ракета "Циркон", которой армия РФ неоднократно била по Украине.
Впервые россияне этой ракетой ударили по Украине в 2024 году, а особенно активно стали их применять для обстрела Украины с 2026 года.
Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанск Тамбовской области. В 1975 году окончил Московский авиационный институт.
"Он руководил разработкой не только "Циркона", но и боевого оборудования для межконтинентальных баллистических ракет "Авангард". "НПО машиностроения" под его руководством также занималось созданием радиолокационных спутников дистанционного зондирования Земли серии "Кондор", – отметило DW.
Кроме того, Леонов принимал участие в разработке ракетных комплексов "Гранит", "Вулкан" и "Бастион", которые запускают сверхзвуковые ракеты "Оникс".
"В конце января Леонов отчитался о резком увеличении производства "Цирконов" по итогам 2025 года", - говорится в сообщении.
Ракета "Циркон" - главное
В конце марта Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" во временно оккупированном Крыму.
Россия использует свои новейшие ракеты типа "Циркон" и "Орешник" поодиночке. Удары ими наносятся не для достижения преимущества на поле боя, а как инструмент политического влияния и запугивания. Об этом сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.
Во время массированной атаки по Украине во вторник, 20 января, российские войска применили противокорабельную ракету "Циркон". В то же время у специалистов возникают сомнения относительно эффективности ее использования по наземным целям, в частности с надводных носителей.
Что такое ракета Циркон?
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.
По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).
Высота полета: 30-40 км.
Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.
Длина ракеты: 8-9,5 м.
Вес боевой части: 300-400 кг.
